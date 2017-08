Final Fantasy 14: van zak stront naar meesterwerk

Final Fantasy XIV had een nogal moeilijke start, maar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste mmorpg’s ooit. Naar aanleiding van de lancering van de uitbreiding Final Fantasy 14: Stormblood heeft Florian in Tokyo gesproken met ontwikkelaar Naoki Yoshida, die zijn kijk geeft op de ontwikkeling en groeiende populariteit van de game. Florian kijkt in deze feature hoe het staat met het verleden, heden en de toekomst van Final Fantasy XIV.

Bagger

Final Fantasy XI is de eerste Final Fantasy-mmo en de game was een gigantisch succes. Nu nog steeds wordt hij door een selecte groep hardcore gamers gespeeld en Square Enix dacht dit kunstje nogmaals te kunnen flikken met Final Fantasy XIV. Square Enix had bedacht dat Final Fantasy XIV veel toegankelijker moest zijn dan Final Fantasy XI en net zo groots opgezet als de reguliere Final Fantasy-games. Het bleek een bizar ambitieus project waar Square Enix een zooitje van had gemaakt.

Final Fantasy XIV kwam uit in september 2010 voor pc en is geproduceerd door Hiromichi Tanaka, die ook Final Fantasy XI voor zijn rekening nam. De game was eigenlijk verre van af, zat vol met bugs, had een mega saai verhaal, een chaotische HUD en ga zo maar door. De game werd afgemaakt in de pers en zelfs de roze bril-dragende hardcore fans waren massaal teleurgesteld. Het was zo erg dat de toenmalige president van Square Enix, Yoichi Wada, in december van 2010 officieel zijn verontschuldiging aanbood voor het baggerproduct dat het bedrijf had afgeleverd. Hij liet daarnaast weten niet op te geven en grote veranderingen te maken aan het ontwikkelteam.

Zo degradeerde hij de director van de game, Nobuaki Komoto, naar lead designer en verving hij Hiromichi Tanaka voor Noaki Yoshida, die vooral aan Dragon Quest-games heeft gewerkt. Yoshida-san had de ondankbare taak om op magische wijze toch nog een succes te maken van Final Fantasy XIV. Hij ging meteen aan de slag met wat toen nog bekend stond als FFXIV 2.0 en in november 2012 trok hij zelfs de stekker uit de servers van de originele game.

A Realm Reborn

In augustus 2013 kwam eindelijk de Final Fantasy XIV-game uit waar iedereen op had zitten wachten, onder de naam Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Yoshida-san staat nu bekend als de man die Final Fantasy XIV heeft veranderd van een zak stront naar een meesterlijke mmorpg. Er was zoveel mis met Final Fantasy XIV dat niemand had verwacht dat het ooit nog goed zou komen, maar Yoshida en zijn team hebben het uiteindelijk geflikt.

Final Fantasy XIV kreeg een complete make-over. A Realm Reborn had een hele nieuwe engine en serverstructuur, een gloednieuw verhaal, een zwaar aangepast battle-systeem, meer characters, omgevingen en vijanden, en nog veel meer. Het was praktisch een volledig nieuwe game die bijna niets meer te maken had met de afschuwelijke eerste versie. Omdat Yoshida-san tijdens de ontwikkeling van A Realm Reborn naar de fans toe heel open was over zijn plan van aanpak, won hij heel langzaam hun vertrouwen weer terug. Toen A Realm Reborn werkelijk een goede mmo bleek te zijn, kon Final Fantasy XIV toch nog een succes worden.

In de tussentijd is Yoshida-san met zijn team keihard doorgegaan met het aanpassen en verbeteren van Final Fantasy XIV door het uitbrengen van patches en updates. Dit gebeurt tot op heden maandelijks, maar er zijn ook grote uitbreidingen gekomen die minder frequent verschenen.

Het begon met A Realm Awoken, dat al in december van 2013 uitkwam, nog geen vier maanden na release van de game. Heavensward kwam in juni 2015 en onlangs verscheen Stormblood. Die laatste twee zijn zulke gigantische uitbreidingen dat het games op zich kunnen zijn. Ze zitten vol met nieuwe storylines, quests en omgevingen, en ze brachten grote gameplay-toevoegingen met zich mee, zoals player vs. player arena battles, grotere player raids, nieuwe character classes, nieuwe rassen, airships, mounts, nieuwe jobs en uiteraard hogere level caps met nieuwe abilities.

Community

Op dit moment is Final Fantasy XIV een van de vetste mmorpg’s die je kunt spelen. Dat komt niet alleen door de reusachtige hoeveelheid content en vette gameplay, maar vooral door de Final Fantasy XIV-community. Er zijn maar weinig mmo’s waar spelers zo betrokken zijn met de game en zo vriendelijk zijn tegenover nieuwe spelers. Yoshida-san heeft het altijd heel belangrijk gevonden dat nieuwe spelers zich welkom voelen in FFXIV en heeft daarom een mega-uitgebreide tutorial aan de game toegevoegd, maar het zijn de spelers zelf die het uiteindelijk zo leuk mogelijk maken.

Mmo’s kunnen erg overweldigend zijn voor nieuwe spelers. Je moet even wennen aan alle opties en mogelijkheden, maar gelukkig zijn er in Final Fantasy XIV veel doorgewinterde gamers die het leuk vinden je de weg te wijzen in de wereld. De sfeer online is relaxed en als je vragen hebt, heb je er binnen no-time een antwoord op. Gamers op een hoog niveau krijgen zelfs de optie een soort ‘noob helpers’ te worden, waar ze beloningen voor krijgen. Een meesterlijk systeem, waar zowel nieuwe als oude spelers wat aan hebben.

Het is alsof het idee van ‘FFXIV moet slagen’ van de ontwikkelaars is overgeslagen naar de gamers en dat zorgt voor een unieke ervaring tijdens het spelen. De passie straalt er ook bij de spelers vanaf, waardoor het net lijkt of je met een gigantische familie aan het spelen bent. Square Enix mag in z’n handjes knijpen met deze community, die niet alleen de fuck-up van Square Enix heeft vergeven, maar desondanks nog eens met hart en ziel de 2.0-versie speelt.

Levensbehoeften

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor Final Fantasy XIV. Yoshida-san is intussen druk bezig met de eerste patches en updates voor Stormblood, en er wordt al gewerkt aan een totaal nieuwe uitbreiding, die ergens eind 2018 moet uitkomen. Voorlopig heeft Square Enix ook echt nog niet een opvolger van Final Fantasy XIV op het oog, dus als je op zoek bent naar een game waar je jaren zoet mee kan zijn, hoort deze titel hoog op je verlanglijstje te staan.

Overigens voegt Yoshida-san op zo’n hoog tempo dingen toe dat het zelfs voor de meest hardcore spelers lastig moet zijn om alle nieuwe content bij te houden. De game lijkt bijna een oneindige wereld te hebben of in ieder geval een mmo te zijn waar je waarschijnlijk nooit mee klaar bent. Begin je de game te spelen, moet je er flink wat onbelangrijke levensbehoeften zoals slaap en werk voor aan de kant schuiven, maar dan beland je wel in een van de leukste mmo’s ooit met de vriendelijkste community die je kunt bedenken. Final Fantasy XIV is officieel al zeven jaar op de markt, maar komt nu pas écht lekker op stoom en kan nog jaren vooruit.



Geschreven door Florian Houtkamp.