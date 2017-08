Hoe Call of Duty: WW2 het roer omgooit – Alle vernieuwingen op een rij

Micheal Condrey en Glen Schofield van Sledgehammer Games beantwoorden de vraag van vele Call of Duty-fans om een terugkeer naar de basis van de serie met Call of Duty: WW2. Sinds de aankondiging van die nieuwe titel benadrukken ze keer op keer dat de game écht iets anders wordt. Maar, we zijn de Tweede Wereldoorlog in games al eens zat geweest, dus waarom is WW2 nu de heilige graal? Verschillende vernieuwingen in alle facetten van de game hebben ons desondanks overtuigd van de waarde van CoD: WW2. Hieronder bespreken we die facetten, op basis van wat we weten uit interviews en impressies van de game.

Een persoonlijk verhaal

In Call of Duty: WW2 stap je in de laarzen van negentienjarige boerenzoon Ronald Daniels (Red voor zijn kompanen), die nog maar net klaar is met zijn opleiding. Onder andere als Red zie je de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog, in een singleplayer die meer moet bieden dan de standaard WOII-shooter. Een missie bevat bijvoorbeeld de opdracht om achter vijandelijke linies te komen door je te vermommen als Nazi, waarbij je bovendien goed moet opletten op wat je zegt om niet op te vallen.

Het verhaal is daarnaast zo geschreven dat de band tussen Red en een kleine groep soldaten zo tastbaar mogelijk wordt, wat het een erg persoonlijk verhaal moet maken. Binnen het team onstaat er zo nu en dan onenigheid over wat de beste keuze is om een missie aan te pakken, en dat terwijl ze elkaar hard nodig hebben. Als Red moet je bijvoorbeeld dichtbij medesoldaten blijven, omdat gezondheid zich niet vanzelf aanvult en zij je voorzien van medkits en munitie. Raak je onverhoopt gescheiden van je kameraden, dan moet je dus een stuk voorzichtiger te werk gaan. Als speler ben je afhankelijk van anderen, wat voor een bijzonder realistische spanning zorgt.

Tijdens de game worden spelers ook op de proef gesteld door zogenaamde ‘heroïsche acties’, zoals gewonde medesoldaten van het slagveld slepen of mededogen tonen voor gevangen Nazi’s. Heldhaftigheid draagt bij aan de Saving Private Ryan-sfeer die Sledgehammer neer wil zetten. De oorlog wordt dan ook vanuit meerdere perspectieven bekeken, waaronder dat van de Duitsers. Je speelt niet als Nazi, maar moet bijvoorbeeld een Duits gezin redden, een invalshoek die we niet eerder in de serie zagen. Daarnaast zie je zelfs hoe het Franse verzet te werk gaat. Deze scènes laten spelers een band opbouwen met andere groepen dan slechts soldaten, waarmee de game zich onderscheidt van eerdere delen.

Headquarters en cosmetische loot

Ook de multiplayer moet dankzij Headquarters een totaal nieuwe ervaring worden. Deze sociale ruimte dient ter vervanging van de lobby en laat 48 spelers rondwandelen in een kamp met allerlei activiteiten. Zo is er een schietbaan, is er een theater waarin livestreams van toernooien zijn te bekijken en hebben spelers zelfs hun eigen brievenbus met nieuws over de game. Sta je bij andere spelers in de buurt, kun je makkelijk met elkaar communiceren omdat de voice chat nu op basis van omgeving werkt. Zo kun je elkaar bijvoorbeeld uitdagen voor een potje in de 1-vs-1-ruimte, snel wat mensen zoeken om een potje mee in te stappen, of een groepje maken om mee te doen aan wekelijkse uitdagingen voor extra loot.

Loot speelt in Headquarters ook een grote rol, hoewel het in de afgelopen jaren voor veel Call of Duty-spelers een behoorlijke ergernis is geworden. Sledgehammer startte zelf de trend met betere varianten van wapens in Advanced Warfare, maar zegt stellig van beloningen af te stappen die de gameplay beïnvloeden. Willekeurige loot uit boxes in WW2 is cosmetisch en bovendien historisch accuraat. Dat betekent geen lichtgevende camouflages of hockeysticks als melee-wapens, maar verschillende kleding die spelers kunnen kiezen om hun personage mee aan te kleden. Een leuk voorbeeld zijn de Sweetheart Grips, plexiglas handvaten met een foto van geliefden van de soldaten in plaats van de standaard handvaten. De loot is ook meteen te bewonderen, omdat spelers in Headquarters in de derde persoon rondlopen. Overigens kunnen boxen samen worden geopend in de ruimte, wat voor omstanders een bonus kan opleveren.

Progressie, War Mode en snelle servers

Een andere aanpassing die de multiplayer drastisch omgooit is Divisions, het klassensysteem van WW2 dat create-a-class vervangt. Spelers levelen hun personage per een van de vijf Divisions (Armored, Airborne, Infantry, Mountain en Expeditionary) op, wat unieke wapens en beloningen oplevert. Spelers verdienen attachments en vaardigheden die bij een klasse horen en ontvangen uiteindelijk een speciaal wapen dat in alle divisies gebruikt kan worden. De combinatie tussen de gekozen division skill en basic training vervangt het klassieke perksysteem. Hoewel de vaardigheden niet drastisch nieuw aanvoelen (sneller herladen, geruisloos bewegen, enzovoort) zijn ze wel gekoppeld aan bepaalde speelstijlen.

Deze unieke speelstijlen moeten vooral naar voren komen in de War-modus. In deze modus is het de taak van het aanvallende geallieerde team om verschillende opdrachten te voltooien, terwijl het verdedigende team als de Duitsers hen tegenhoudt. Elk doel is weer anders, zoals het plaatsen van een bom, opbouwen van een brug of het escorteren van een tank, en elke speelstijl komt weer bij iets anders van pas. Een Armored is bijvoorbeeld in het voordeel bij het verdedigen van een brug door een machinegeweer op een goede plek te zetten, terwijl een Airborne met een geweer met geluidsdemper onopgemerkt vijanden kan uitschakelen en zich weer verplaatsen.

Daarnaast bevat WW2 voor het eerst sinds Black Ops 2 weer een Ranked Mode. Selectie voor eSports-toernooien verloopt hierdoor soepeler, waarbij de snellere 60Hz-servers moeten zorgen voor een betere speelervaring. Dit laatste is een verandering waar spelers halsreikend naar uitkijken én een ander bewijs dat WW2 een nieuwe weg inslaat.

Slachthuis

Tot slot trekt Sledgehammer Games de lijn van de campagne en multiplayer-modus door naar de Nazi Zombies-modus. Nazi Zombies is een alternatief scenario waarin de Nazi’s doden door middel van impulsen in hun hersenen tot leven wekken als supersoldaten. Hoewel het tot nu toe weinig lijkt te verschillen van eerdere iteraties (perks en mystery boxes keren immers terug) probeert de ontwikkelaar ook hier iets nieuws te doen. In plaats van golf na golf aan zombies neer te maaien in de coöperatieve modus moeten spelers diverse opdrachten doen om nieuwe gebieden vrij te spelen. Het is de bedoeling dat spelers door de levels gaan zoals koeien door slachthuizen worden geloodst, met de slachting op het eind. Verwacht dus ditmaal flink wat benauwende horror.

Ook in Nazi Zombies kunnen spelers kiezen uit vier klassen (Offensive, Control, Support en Medic) die worden samengesteld zoals dat in voorgaande titels in de multiplayer-modus gaat en waarvan de progressie wordt bewaard tot de volgende speelsessie. Dit betekent dat elk nieuw potje wordt gestart met een betere wapens, perks en speciale vaardigheid en dan vorige keer, wat het makkelijker maakt om verder te komen in het verhaal – ja, er zit een verhaal in. De plot speelt zich overigens af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en wordt gedragen door David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones), Elodie Yung (Daredevil), Katheryn Winnick (Vikings), Ving Rhames (Mission Impossible, Dawn of the Dead) en Udo Kier (Melancholia, Blade).

Het roer gaat om

Het bovenstaande stemt ons ontzettend positief, al is het uiteraard nog te vroeg om te juichen voor een game die nota bene pas op 3 november verschijnt. Wat tot nu toe bekend is gemaakt is desalniettemin voor de vaste spelers, en vooral voor diegenen die zijn afgehaakt, reden om de game goed in de gaten te houden. Call of Duty: WW2 gaat in veel opzichten terug naar de basis van de serie en maakt een aantal belangrijke stappen in de goede richting wat betreft de fundamenten van de serie. De singleplayer wordt persoonlijk met een twist, de multiplayer kent een totaal nieuw progressiesysteem en de Nazi Zombies-modus kent meer horror dan ooit. Vanaf 25 augustus kan het publiek aan de slag met de game tijdens de gesloten bèta, dus krijgen we alvast een kans om te kijken of Sledgehammer Games een aantal van zijn beloften waarmaakt.





Door Jacco Peek