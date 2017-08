Wat spelen we dit weekend? 19 - 20 augustus

Het weekend komt eraan en dat betekent dat het weer tijd is om extra veel games te spelen. Wellicht heb je zin om No Man's Sky een kans te geven nu de game een grote update heeft gehad of ga je lekker die game spelen die al een tijdje in de kast stof heeft staan happen. Heb je geen games meer om te spelen? Dan zit er vast iets voor je bij de wekelijkse gamekoopjes. W ij hebben in ieder geval alvast onze keuzes gemaakt voor het weekend en daar kun je hieronder alles over lezen. Laat in de comments weten wat jij gaat spelen en alvast een fijn weekend!

Martin Verschoor

Mijn bureau op de redactie is op zich best wel clean, maar ik heb er twee lade-kasten onder staan, waar ik echt alles ongezien in gooi. Er was dus een Nintendo Switch zoek, al best wel een tijdje...ja, je raadt het het al, in de la dus, onder een opblaaspop (don't ask). En nu zag ik dus Sonic Mania, die heb ik dan al op de PS4, maar het lijkt me de ideale game voor op een Nintendo Switch. Dus die ga ik spelen en ik moet Uncharted: The Lost Legacy spelen, want daar heb ik zin in.

Eline Oosterloo

Dit weekend ga ik de rest van Beyond Good and Evil uitspelen. Door een kapotte controller moest ik er eentje lenen, waardoor ik pas op zondag aan de game begonnen ben. Ik heb agent Double H van de IRIS Network al bevrijdt uit de fabriek, maar nu is Jade's oom Pey'j ontvoerd en zit hij in het slachthuis. Gelukkig heb ik race 1 en 2 allebei al voltooid, zodat ik genoeg pearls heb het apparaat te kopen dat mij zal helpen de obstakels te overmeesteren die mij weghouden van het slachthuis. Tijd voor Jade om deze plek van kwaadaardigheid te terroriseren en Pey'j te redden van zijn toekomst als een stuk spek. En, oh ja, laten we gelijk de hele wereld redden van Alpha Section.

Michel Muster

Uncharted heb ik al voor de review uitgespeeld, dus die kan ik afstrepen. Ik ben vooral van plan in de multiplayer van Splatoon 2 te duiken nu ik de singleplayer heb uitgespeeld, al begrijp ik er nog niet veel van gezien mijn eerste kennismaking. Ook heb ik nog een paar levels van Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy weg te werken.

Eelco Hanou

Dit weekend ga ik verder met Observer op de PS4. Ik heb de game een paar uurtjes gespeeld en het is voor mij nu al één van de verrassingen van dit jaar. Een Soma-achtig Cyberpunk avontuur met een beklemmende sfeer en Rutger Hauer in de hoofdrol? Dan ben ik snel verkocht. Verder hoop ik nog wat tijd te vinden voor wat coop-knalactie met Killing Floor 2.

Lucas May

Dit weekend ga ik vreemd genoeg bijna het openbaar vervoer missen. Niet zozeer vanwege de vriendelijke conducteurs of fijne medepassagiers, maar omdat ik de afgelopen paar dagen heerlijk Sonic Mania heb gespeeld op mijn Switch. Verplicht in de trein zitten voelde niet meer zo goed sinds Mario Kart uitkwam een paar manden geleden. Gelukkig verwacht ik dat de Sonic-game ook thuis voor prima vermaak zorgt. Zo niet, dan ga ik maar weer een poging wagen aan No Man's Sky om te kijken of die nieuwe update het weer de moeite waard maakt om terug te keren. Goed weekend!

Dennis Mons

Hoewel Bas niet heel laaiend enthousiast was over de game, ga ik desalniettemin toch even een rondje Fortnite proberen dit weekend. Hele gameprincipe staat me namelijk wel aan. Beetje forten bouwen en dan zombies op slimme wijze afknallen. Dat hele strategische staat me wel aan. We shall see!

Jacco Peek

Na het fantastische verhaal van The Lost Legacy heb ik zin gekregen om nog eens in de multiplayer van Uncharted 4 te duiken. Sinds de lancering van die game zijn er een aantal toffe maps en modi toegevoegd, waaronder de Survival Arena Mode. Daarnaast ben ik me door Persona 5 aan het worstelen, niet wetende of ik nog verder wil. Het dagelijkse leven in die game is erg tof, maar de dungeons vind ik tot nu toe nog niet zo interessant. Misschien even doorbijten dus. Fijn weekend!