IG Q&A: Wat is je vervelendste game-ervaring ooit?

Van het kapotslaan van een controller tot het plotseling kwijtraken van je savegame; we hebben allemaal zo onze frustrerende game-ervaringen. Misschien had je wel een grotere broer die jou altijd speler #2 liet zijn of heeft je ex je favoriete game in tweeën gebroken. Daarom vragen we onze redactie: Wat is jouw vervelendste/meest frustrerende game-ervaring ooit?

Bas Vroegop

Ik heb een paar jaar terug geprobeerd om de eerste Guild Wars 2-uitbreiding Heart of Thorns te spelen, zonder succes. Mijn personage was een zogeheten 'glass cannon', die flinke schade doet maar ook weinig heeft om zich mee te verdedigen. Leuk in dungeons, maar bij de nieuwe gebieden werd ik in twee klappen door zo'n beetje alle monsters neergehaald. Dat is in Guild Wars 2 extra frustrerend, omdat je dan niet dood bent. Je kan met wat geluk weer omhoog kruipen - om vervolgens weer een dodelijke klap te krijgen. Gelukkig heb ik nu, jaren later, mijn fouten ingezien en is de game een stuk leuker geworden.

Eline Oosterloo

Ik weet nog dat ik op vakantie was met mijn ouders, broer en tweelingzus in Brazilië. Zoals elke vakantie hadden we een of twee games mee om ons mee te vermaken op die anders saaie momenten op het strand (zo zagen we dat vroeger). Dat jaar had mijn zus haar PlayStation Portable mee met Crisis Core: Final Fantasy 7, terwijl ik mn Nintendo DS Lite meehad met mijn volgepropte R4-kaart. Ik vroeg of ik alsjeblieft die vakantie Crisis Core mocht spelen van haar. Dat mocht, met de toevoeging: "Je moet wel oppassen dat je mijn savegame niet verwijderd". Na twee weken lang voorzichtig met de saves om te zijn gegaan heb ik op een luie avond toch met mijn stomme hoofd haar save per ongeluk overgeschreven met mijn eigen savegame. Ik heb me nog nooit zo schuldig gevoeld in verband met games. Zelfs het feit dat er twee schorpioenen lagen te slapen onder mijn koffer kon daar niet aan tippen.

Bert de Vries

Als je mij Act III van Diablo II laat spelen, is de kans heel groot dat ik al vrijwel in het begin onredelijk boos word. Het probleem: die kleine, gruwelijk irritante ettertjes die met hun veel te grote dolken, die ze eerst even snel in je rug planten om vervolgens allejezus snel weg te rennen. Je krijg die krengen bijna niet te pakken. Maar het wordt mooier: ze springen ook op elkanders schouders om zo een soort rennende vuurspuwers te worden die binnen twee seconden je character tot as verwerken. Oh en ze wekken verslagen etters weer tot leven. Gewoon. Om je extra te fucken. Dikke tip: ga als je aan het einde van de game terecht bent gekomen nog eens terug om ze allemaal met veel voldoening aan gort te slaan.

Michel Musters

Ik hou intens van de game, maar de allereerste Rayman is zo verschrikkelijk moeilijk. Ik had nog geen memory card voor de PlayStation en ik ben letterlijk honderden keren overnieuw begonnen in een zomervakantie. Wat een ongelooflijk frustrerende platformer kan dat zijn... en toch denk ik er met weemoed aan terug. Sterker nog, ik start de game nog eens in een paar jaar op. Het blijft afzien...

Martin Verschoor

Mijn vader had een 486 (zo'n oude pc ) en natuurlijk zat ik daar de hele dag achter om games te spelen. Van een vriendje mocht ik Phantasmagoria lenen om te spelen. In het hoesje zaten dus 7 cd's en de game was 18+, maar dat hield me niet tegen om me in dit avontuur te storten. Ik moest en zou dit spelen, want de Power Unlimited had me verteld dat dit de beste ervaring ooit zou zijn. Twee weken mocht ik de game lenen en in die twee weken kon ik alleen maar de intro bekijken, want de game zelf, trok de 486 helaas niet.

Dennis Mons

We hadden vroeger een MSX (zo eentje met tapeloader) en het was mogelijk om zelf games te 'maken'. Dan kocht je ergens een boekje en moest je letterlijk hele pagina's overtikken, met één of ander suf racespelletje als resultaat. Maar da's dus het punt; als je al resultaat had. Soms zat ik urenlang te tikken als een idioot om vervolgens het spel uit te laten voeren, en dat het kreng niet werkte. Had ik waarschijnlijk érgens in die lappen tekst een fout gemaakt. En no way dat je die makkelijk terug gaat vinden zonder een beetje fatsoenlijke kennis van BASIC. Tergend!

