Dit was het nieuws: Release Crackdown 3 verschoven

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Release Crackdown 3 verschoven naar lente 2018



Crackdown 3 is uitgesteld. De game komt nu pas in de lente van 2018 uit.

Crackdown 3 had eigenlijk op 7 november uit moeten komen. "De campagne, de co-op en Wrecking Zone-modus van Crackdown 3 gaan naar de lente van 2018 zodat we het spel zo geweldig maken als fans verwachten", aldus een Tweet van Microsoft Studios Publishing-manager Shannon Loftis.

Loftis laat aan Polygon weten dat Crackdown 3 een "ambitieuze game is" en dat de ontwikkelaar zeker wil weten dat de balans tussen de drie modi van de game in orde is. "We denken dat het spel de tijd verdient die we het geven."

Crackdown 3 is al geruime tijd in ontwikkeling en werd op E3 2014 aangekondigd. De game had tegelijk moeten lanceren met de Xbox One X, de krachtigere Xbox One-console die onder andere 4K-graphics weergeeft.

Het is natuurlijk goed dat Microsoft zijn tijd neemt voor de game en geen onderontwikkeld product uitbrengt, maar het is wel pijnlijk dat de Xbox One X-lancering wordt gemist. Ga jij de console nog aanschaffen nu Crackdown 3 pas volgend jaar uitkomt?





Blizzard onthult woensdag op Gamescom iets geheimzinnigs



Blizzard heeft aanstaande woensdag tijdens Gamescom een onthullingsceremonie van... iets.

Dit evenement wordt live uitgezonden via internet op 18:00 uur Nederlandse tijd. Het is live te bekijken via Blizzard's website.

Het is nog niet bekend wat Blizzard precies gaat onthullen, behalve een nieuwe geanimeerde korte film van Overwatch. Aanstaande maandag, op dezelfde tijd, brengt het bedrijf achter Overwatch, Diablo en World of Warcraft een teaservideo uit waarin wordt gehint naar wat er tijdens de presentatie wordt getoond.

Blizzard kondigde de meest recente uitbreiding op World of Warcraft, Legion, aan tijdens Gamescom in 2015.

PlayStation Experience vindt op 9 en 10 december plaats

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt eind dit jaar in Anaheim, Californië weer de PlayStation Experience gehouden. Die vindt dit jaar op 9 en 10 december plaats.

Op het jaarlijkse evenement kunnen bezoekers games op PlayStation 4, PlayStation 4 Pro en PlayStation VR spelen, alsmede panels met ontwikkelaars bijwonen en merchandise kopen. De Capcom Cup 2017 wordt tevens op het evenement gehouden. Er valt 250.000 dollar aan prijzen te winnen.

Hoewel Sony dit nog niet heeft aangekondigd, wordt op elke PlayStation Experience ook een persconferentie gehouden waarop nieuwe games worden aangekondigd en nieuwe beelden van bestaande games worden getoond.

Geïnteresseerden die naar de Verenigde Staten willen reizen om er bij te zijn kunnen nu tickets voor het evenement bestellen.



Pokémon Go-spelers negatief over Legendary Raid Battles

Op de subreddit van Pokémon Go spreken spelers hun onvrede uit over Legendary Battle Raids. Dit is na aanleiding van de introductie van Exclusive Raid Battles voor het verkrijgen van Mewtwo.

Op de subreddit van Pokémon Go klagen spelers over de pas aangekondigde Exclusive Battle Raids en Legendary Battle Raids in het algemeen. Deze raids zijn namelijk te schaars en het is lastig om andere spelers op tijd bij elkaar te verzamelen om de Raid Battles te doen. Daarbij is de kans om een legendarische Pokémon te vangen klein. Door de introductie van Exclusive Raid Battles is het vangen van Mewtwo, die onlangs verschenen is, nog lastiger dan het vangen van de andere legendarische pokémon.

Zo kunnen mensen die in afgelegen plekken wonen, buiten de grote Pokémon Go-steden, zelden profiteren van raids, aangezien daar weinig gyms aanwezig zijn. Daarnaast is het vangen van de legendarische pokémon wanneer spelers aanwezig zijn bij de juiste gyms niet gemakkelijk, vooral niet gezien veel spelers nog lag ondervinden tijdens Raid Battles, wat tot veel frustratie leidt.

Articuno, Zapdos en Moltres hebben een catch rate van maximaal 23.59% per premier ball en voor Lugia en Ho-Oh is die kans zelfs 15.73%. Lees hier over de Pokémon Go-bug rondom de premier ball die binnenkort gepatched wordt door Niantic. De catch rate van Mewtwo is nog niet onthuld, maar er zijn al wel veel klachten over de Exclusive Raid Battles waarin de pokémon te vangen is. Deze raids lijken namelijk op normale Legendary Raid Battles, maar zijn uitsluitend toegankelijk op uitnodiging.

Om een uitnodiging te ontvangen voor een Exclusive Raid Battle, moeten spelers recentelijk succesvol een Raid Boss hebben verslagen bij de desbetreffende gym, waarna zij kort de tijd krijgen om een groep spelers te verzamelen en Mewtwo te verslaan, om vervolgens een kans te hebben de legendarische pokémon te vangen.

Los van de catch rates zijn de pokémon alleen te verslaan met een groep andere spelers, waardoor deze dus soms wel uren moeten wachten op en rondvragen naar andere spelers die bereid zijn deel te nemen aan dezelfde raid. Pokémon Go-fans vinden dat de Legendary Raid Battles te veel moeite kosten en te beperkt zijn om nog leuk te zijn.

Niantic heeft nog geen reactie gegeven op alle kritiek die verschenen is op de subreddit. Het bedrijf had een paar weken geleden veel klachten ontvangen van Pokémon Go-spelers tijdens de allereerste Pokémon Go Summer Fest in Chicago, omdat de servers voor langere perioden plat lagen.



Nieuwe Planet of the Apes-game onthuld - Gameplay

De nieuwe ontwikkelaar Imaginati heeft Planet of the Apes: Last Frontier aangekondigd.

Het verhaal van de cinematic adventuregame speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Dawn of the Planet of the Apes uit 2014 en de recent uitgebrachte War for the Planet of the Apes. In de game komen spelers voor morele dilemma's te staan en moeten zij keuzes maken binnen de oorlog die speelt tussen mensen en mensapen.

De game wordt uitgebracht door de nieuwe game-divisie van The Imaginarium, de capturestudio achter de recente Apes-films, en geproduceerd door Andy Serkis, de oprichter van The Imaginarium. Planet of the Apes: Last Frontier wordt ontwikkeld op het hoofdkantoor van Ealing Studios, waar dezelfde capturetechnologie wordt toegepast voor de game als voor de films.

Planet of the Apes: Last Frontier zal deze herfst verschijnen op PlayStation 4, Xbox One en pc. Bekijk hieronder de exclusieve video van IGN, waarin zes minuten aan gameplay wordt getoond. In de video is een aantal voorbeelden te zien van dilemma's waar spelers voor komen te staan.



Blizzard app heet vanaf heden Blizzard Battle.net



Blizzard heeft de naam van hun online gaming-netwerk wederom veranderd. De service heet vanaf heden officieel Blizzard Battle.net.

In september vorig jaar kondigde Blizzard aan afstand te nemen van de naam Battle.net. Dit deed het bedrijf omdat Battle.net de lading van de service niet meer zou bedekken. Het online gaming-netwerk was officieel naamloos en viel onder de alomvattende naam Blizzard Tech.

Echter werd deze lente naar de app verwezen onder de naam Battle.net, door een representant van Blizzard tijdens de onthulling van Destiny 2 naar de online dienst. Hij gaf aan dat het bedrijf een uitzondering maakte voor de aankondiging van Destiny 2, aangezien Battle.net een geschiktere naam was als platform voor de game.

Nu maakt Blizzard bekend de naam weer te veranderen. De service heet niet langer Blizzard Tech of Battle.net, maar staat vanaf heden bekend onder de naam Blizzard Battle.net.

Blizzard kiest er dus voor om deels de oude naam te behouden. "We realiseerden ons dat de naam Battle.net iets speciaals betekent voor onze spelers en een geschiedenis van vriendschap, community en vermaak met zich meebrengt. Daarom nemen we niet volledig afstand van de originele naam", maakt het bedrijf bekend op de officiële website . Op deze manier is het niet incorrect om de service Battle.net te blijven noemen, zoals velen dat gewend zijn.

Bandai Namco komt met Projekt1514 - Teaser



Bandai Namco heeft een teaser getoond van een nieuwe game genaamd 'Projekt1514'.

Het lijkt waarschijnlijk dat de game met de complete onthulling een andere naam krijgt. Veel meer is niet bekend, alleen dat het spel een militaire setting heeft en de teaser een stad en verlaten straten toont.

De ontwikkeling rust op de schouders van Dimps, de studio achter de Dragon Ball Xenoversie-spellen. De studio werkte ook aan de Vita-titel Freedom Wars. Het is niet bekend naar welke platformen de nieuwe Bandai-Namco-game komt.

Mogelijk geeft Bandai Namco meer details tijdens Gamescom volgende week, of anders tijdens de Tokyo Game Show in september.



EA wil meer games uitbrengen op Nintendo Switch



Electronic Arts geeft aan meer games te willen uitbrengen op Nintendo Switch.

In de laatste uitgave van Edge Magazine, een maandelijks videogameblad in het Verenigd Koninkrijk, vertelt EA met interesse naar Nintendo Switch als platform te kijken voor hun games. Executive vice-president van EA Robert Söderlund geeft aan: "Ik ben zelf een groot Nintendo-fanboy en breng mijn Switch overal mee naartoe".

Ook legt hij uit dat "EA op elk platform zal verschijnen waar vraag is naar onze producten. Wij willen deel uitmaken van de Switch en Nintendo helpen de bibliotheek van het apparaat te versterken".

Fifa 18 is momenteel in ontwikkeling voor PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, pc en wordt de eerste game van EA op Nintendo Switch. De voetbalgame komt 29 september uit.

Eerder onthulde EA niet een directe port van de game op Nintendo Switch te willen uitbrengen, maar een aangepaste versie.

Welke EA-games zou jij graag willen zien verschijnen op Nintendo Switch?



Edgar Davids wint rechtszaak over League of Legends-skin



Voormalig profvoetballer Edgar Davids krijgt compensatie van Riot Games, omdat een voetbal-skin van League of Legends-personage Lucian te veel op hem lijkt.

Dat heeft de rechter vandaag besloten, meldt Het Parool. Het gaat om de champion Lucian. De skin Striker Lucian heeft de bekende dreadlocks en bril van Davids, evenals een voetbaloutfit. Het uiterlijk verscheen in 2014 ter ere van het wereldkampioenschap voetbal in dat jaar.

Volgens de rechter is de gelijkenis zo sterk dat er een schending van het portretrecht van Davids heeft plaatsgevonden. De voetballer kan om compensatie vragen, omdat hij geld kan verdienen door zijn uiterlijk te verbinden aan een bepaald product.

Riot Games stelde tijdens de rechtszaak dat er geen grote gelijkenissen bestaan tussen Davids en het personage. Volgens Het Parool heeft de uitgever echter in het verleden al wel toegegeven dat de voetballer als inspiratiebron diende.

Riot Games moet nu onderzoeken hoeveel het verdiende met de skin van het personage. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel geld de compensatie voor Davids zal bedragen. In de winkel van League of Legends is de skin voor 750 Riot Points (RP) te koop, wat gelijk staat aan ongeveer vijf euro.

De rekensom is echter niet zo simpel, aangezien in de game ook Mystery Gifts te schenken zijn aan andere spelers, die aanzienlijk minder Riot Points kosten, namelijk 490 RP. Met deze Mystery Gifts weten spelers niet welke skin zij schenken, aangezien het om een willekeurige skin gaat. Ook zijn skins vaak in de aanbieding en maakt het spel gebruik van persoonlijke aanbieding die per speler verschillen.

Wat vind jij van de uitkomst van deze rechtszaak?



Okami HD misschien naar PS4 en Xbox One



Volgens twee onafhankelijke bronnen krijgt Okami HD een port voor PlayStation 4 en Xbox One die in december zou moeten uitkomen.

Twee Europese verkoopketens uit andere landen hebben de fysieke versie van de game in hun systeem van aankomende releases geplaatst. Darbij hebben beide verkopers 12 december 2017 als releasedatum neergezet.

Capcom heeft nog geen commentaar geleverd op de geruchten. Okami verscheen in 2006 op PlayStation 2. Later kwam de game ook uit op Nintendo Wii en als HD-remaster op PlayStation 3.