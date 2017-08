Komkommertijd! - Zes bijpersonages die hun eigen game verdienen

Het hoofdpersonage in een game mag dan altijd de meeste aandacht krijgen, vaak lopen er ook diverse bijpersonages rond die allemaal hun eigen achtergrondverhaal hebben. Hoewel dat verhaal lang niet altijd wordt verteld, zijn sommige bijpersonages moeilijk te vergeten. In deze Komkommertijd lichten we zes bijpersonages uit waarvan we dan ook dat verhaal willen zien!

Cortana - Halo

AI Cortana dient Master Chief al diverse jaren in Halo, maar ze blijft altijd maar een stem in je hoofd. Ze geeft je tactische informatie en helpt je al het ruimtegespuis uit de weg te ruimen. Daarbij heeft ze iets weg van de Egyptische Nefertiti, hoewel ze als hologram eigenlijk in ontelbare gedaanten zou kunnen veranderen. En dat maakt haar een interessant personage voor een eigen game. Ze bestaat immers uit de resten van het brein van Dr. Catherine Elizabeth Halsey en dat gegeven alleen al maakt haar een persoon waar meer in te lezen is. Ze is de Halo-franchise al ontstegen sinds ze een job scoorde als de Siri van Microsoft, maar er zit meer in. Zij kan haar eigen game dragen.

Ada Wong - Resident Evil

Over het algemeen spelen we eigenlijk maar weinig met Aziatische personages. Vaak zijn hoofdrolspelers van Westerse komaf. Ada Wong uit Resident Evil zou dat eens helemaal anders kunnen doen. De Chinese dame uit de bekende survivalhorrorfranchise heeft bij diverse bedrijven gewerkt, zoals Umbrella, maar volgt uiteindelijk altijd haar eigen agenda. Bovendien kan ze een aardig kunstje vechten en ze heeft bijvoorbeeld in Seperate Ways in Resident Evil 4 al bewezen dat dingen ervaren vanuit haar standpunt heel interessant is en daar wordt in Resident Evil 6 nog een schepje bovenop gedaan. Deze cocktailjurkdragende heldin kan een soort Hitman 2.0 zijn.

Dogmeat - Fallout 4

Hoewel er een bepaald gevoel van eenzaamheid in Fallout zit, ben je zeker alleen: je hebt Dogmeat, de trouwe herdershond die je vijanden aanvalt en je bijstaat als je het even niet meer ziet zitten. Na jaren van schattige Nintendogs en het indie-achtige Okami is het tof om eens een spannender spel met een vriendelijke viervoeter te spelen, zeker als die niet tegen iedereen even vriendelijk is. In Dogmeat: The Game kun je bijvoorbeeld als een ware waakhond vijanden doodbijten, maar je kunt ook outfits scoren met bijvoorbeeld geweren erop, zodat Dogmeat écht een grote bedreiging vormt. En om de game wat meer body te geven, krijg je wellicht in tussenfilmpjes herinneringen van Dogmeat te zien. Hoe tof zou het zijn als die gelinkt zijn aan wat je hebt gedaan in Fallout 4?

Glenn Rhee - The Walking Dead

Hoewel Glenn in de tv-serie van The Walking Dead vaak als een stille willie wordt weggezet, is hij wel degelijk heldhaftig. Dat is ook te zien in Telltale’s The Walking Dead - Season One. In die game krijgt hij al wat meer achtergrondverhaal en leren we wat hem overkwam voor hij met Rick in aanraking kwam. Als daar een losse game van wordt gemaakt, die wordt vervlochten met zijn nieuwe leven met Maggie en natuurlijk dat onvermijdelijke vechten tegen zombies, dan kunnen we Glenn wel eens heel anders gaan bekijken. Misschien zou je er zelfs een heel alternatief verhaal aan kunnen verbinden waarin Rick het loodje heeft gelegd en Glenn de leider van de groep moet worden. Het wapen dat hij bij zich draagt, dat wordt natuurlijk een stoel.

Quiet - Metal Gear Solid

Net als Ada Wong is ook Quiet een vrouw die haar mannetje staat. Deze moordenares mag dan vooral opvallen door haar gebrek aan kleding en haar aparte relatie met hoofdrolspeler Snake, daarachter zit een personage dat met haar Wicked en Sinful Butterfly sniper rifles een mooie moordroute kan afleggen. Ze is slim, ze weet spelletjes goed mee te spelen en is daardoor een tof potentieel hoofdpersonage. Toch cool als je als speler ook niet weet of je personage liegt of niet? Juist omdat ze Quiet heet en nooit spreekt, kan haar verhaal worden verteld naar aanleiding van haar gedachten of in lichaamstaal of tekst. Zou bovendien cool zijn om Stefanie Joosten weer terug te zien.

Leonardo da Vinci - Assassin’s Creed 2

Het is eigenlijk bizar dat deze man nog nooit een game heeft gekregen waarin hij de hoofdrol speelt. Hij komt als bijpersonage of als referentie wel voor in games zoals Assassin’s Creed 2 en Mario’s Time Machine, maar eigenlijk verdient dit multitalent zijn eigen titel. Hij kan dingen uitvinden om zich uit de nesten te werken, hij kan vanalles onderzoeken, muziek maken, schilderen, enzovoort. Bovendien heeft hij een enorm interessant leven. In Assassin’s Creed is hij een soort dealer in gadgets voor Ezio, maar wat als hij niet de dealer is, maar de gebruiker? Hij kent zijn eigen snufjes immers het allerbeste.

Er zijn nog veel meer hulpjes uit games te noemen die een heel eigen game mogen hebben, want veel personages zijn in hun (korte) verschijning zo interessant dat ze meer achtergrondverhaal verdienen. Wie gun jij dan ook zijn of haar eigen game?

Geschreven door: Laura Kempenaar