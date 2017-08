IG Q&A: Wat vond jij de grootste verrassing op Gamescom?

Gamescom zit er weer op een veel aangekondigde titels waren er voor pers en consumenten speelbaar. Maar de meeste games kenden we al vanwege aankondigingen op E3. Toch waren er nog wel wat kleine verassinkjes. Wat viel ons sowieso op aan Gamescom dit jaar, zoals de nu ineens hippere foodstands, en BBQ Garden. Dus wat vonden we toch nog verrassend? Laat in de comments weten wat jullie opvallend vonden dit jaar.

Bas Vroegop

Toen ik op de middelbare school zat, speelden we iedere vrijdagmiddag na de laatste les Age of Empires 2. Op een LAN, in het informaticalokaal. Daar heb ik vandaag de dag nog steeds prima herinneringen aan, maar ik dacht eigenlijk dat de Age of Empires-reeks overleden was. Niet dus, want kennelijk krijgen we gewoon een vierde deel. Veel weten we er niet van, maar met de gasten achter Dawn of War achter het roer geloof ik er wel in. Wololo.

Wessel Schillemans

Voor mij was de allergrootste verrassing toch wel de alom aanwezigheid van Angela Merkel! De ene foto na de andere kwam deze week voorbij in mijn tijdlijn op Twitter en ik kon er geen genoeg van krijgen. Het mooiste vond ik vooral dat haar aanwezigheid niet supergeforceerd leek, maar dat ze oprecht blij, geïnteresseerd en betrokken op de foto’s werd gezet. Of het werkelijk zo oprecht was? Geen idee, maar in mijn hoofd wel, en dat telt.

Dennis Mons

De grootste verrassing wat mij betreft is toch wel het gebrek aan drukte. Althans, het fijne gebrek aan drukte. Het was alweer een tijdje geleden dat ik op Gamescom ben geweest en de laatste keer was echt de hel (consumentendag). Goddank gingen we nu op de persdag en het was gewoon mogelijk om snel van A naar B te snelwandelen zonder op een meute zweterige geeks te stuiten. Dat maakte zo'n lange dag toch nog enigszins te doen en sowieso een stuk leuker.

Jacco Peek

Er waren weinig dingen waar ik dit jaar echt door werd verrast. De Project Scorpio Edition van de Xbox One X was al gelekt, de aankondiging van Jurassic World Evolution doet me niet zoveel en het feit dat Sea of Thieves cross-play wordt tussen pc en Xbox One zagen we ook wel aankomen. Waarschijnlijk heeft Biomutant me het meest verrast heeft na het zien van de gameplay-beelden. Ik denk dat deze ex-medewerkers van Just Cause en Mad Max een hele toffe game met een sciencefiction- en kung-fu-thema neer kunnen zetten. Het heeft zelfs wat weg van Beyond Good & Evil, dus ik kan de grootste verrassing van Lucas al voorspellen.

Michel Musters

Ergens wil ik Cuphead zeggen, omdat de game een stuk toffer was dan ik had verwacht en dus echt niet alleen style over substance is. Maar mijn échte verrassing is toch wel Super Lucky's Tale. Wat een lekker spelende platformer zeg! Een beetje aan de simpele kant misschien, maar daardoor juist ontspannend. Het spel deed mij in ieder geval erg denken aan de oude Nintendo 64-platformers van Rare, alleen dan zonder al dat nare, obsessieve verzamelen. Ik schrijf er zo snel mogelijk een preview over voor jullie! Oh, en nu ik toch bezig ben, Assassin's Creed Origins is stiekem veel beter dan je denkt. Kom er maar in Coola!

Lars Cornelis

Ik was vooral verrast hoe goed begaanbaar alles nog was. Dinsdag was aanzienlijk rustiger dan persdagen in het verleden. En dankzij de wijds opgezette booths was het woensdag nog enigszins begaanbaar, al stond je wel met gemak drie uur te wachten voor de populaire games. Qua games verraste Moss mij heel erg. Een prachtige PS VR-game die laat zien dat er meer mogelijk is dan de hapklare first person games die we nu veelal zien.

Martin Verschoor

Ik vond die aankondiging van Jurassic World Evolution wel een hele fijne en ik zie me dit zelf echt gaan spelen. Sowieso is Planet Coaster en van de leukste games van het afgelopen jaar en Jurassic Park een van mijn lievelings films (die eerste ja). Dus als dat samenkomt en ik mijn eigen parkje mag gaan managen. Ja, zin in! Naast deze titel vond ik niet dat er echte verrassingen waren, of in ieder geval die indruk maakte.