De opmerkelijkste cross-overs – Onwaarschijnlijke samenwerkingen in games

Toen Mario + Rabbids: Kingdom Battle uitlekte, konden veel gamers niet geloven dat deze maffe cross-over er daadwerkelijk ging komen. De Rabbids, afkomstig uit verschillende Rayman-games, worden gezien als kinderachtig en totaal ongeschikt voor een samenwerking met de Snorremans van Nintendo. Sinds deze week weten we echter dat het huwelijk tussen Ubisoft en Nintendo een uitstekende game heeft voorgebracht.

Nu ook Assassin’s Creed tijdelijk met Final Fantasy 15 wordt gecombineerd, is het hoog tijd om te kijken naar welke opmerkelijke cross-overs er nog meer in de loop der jaren zijn uitgekomen. Want in de gamesindustrie lijkt niets onmogelijk te zijn.

Kingdom Hearts

Square Enix heeft altijd al opengestaan voor onwaarschijnlijke samenwerkingen, kijk maar naar de vele cameo’s van Final Fantasy-personages in andere games. Kingdom Hearts is hier natuurlijk het bekendste voorbeeld van, een game die tot stand is gekomen door een zeer toevallige samenloop van omstandigheden. Behalve dat aardsvader Tetsuya Nomura op het idee kwam door een gesprek tussen Square-baas Shinji Hashimoto en Final Fantasy-maker Hironobu Sakaguchi, bevond de uitgever zich ook in hetzelfde gebouw als Walt Disney. Hasimoto stapte toevallig in de lift met een CEO van Disney en hield een blijkbaar overtuigende elevatorpitch voor de game.

Kingdom Hearts kwam uit in 2002 en is een geweldige mix van kleurrijke Disney-personages en verschillende hoofdpersonen uit Final Fantasy 7, 8 en 10. Populaire personages als Cloud verschijnen in werelden die niet gebaseerd zijn op Disney-films en spelen een grote rol in het verhaal van protagonisten Sora, Goofy en Donald Duck. Het bezoeken van de werelden van destijds zeer populaire tekenfilms als Peter Pan en Aladdin gecombineerd met een actief vechtsysteem, was een droom die uitkwam.

Jump! Ultimate Stars

Wat hebben Dragon Ball, Naruto, One Piece en Bleach gemeen? Ze zijn allemaal afkomstig uit Weekly Shōnen Jump, een Japans weekblad met verschillende mangaseries. Het magazine besloot ontwikkelaar Ganbarion aan het werk te zetten om hun rijke catalogus aan zeer verschillende personages om te vormen tot een gameserie, waarvan Jump! Superstars uit 2006 het laatste deel is. In feite laat de game zich het beste beschrijven als Super Smash Bros. met een ultieme lijst aan animevechters.

De ruim driehonderd vechters hebben allen hun eigen move set à la Nintendo’s brawler en een unieke ultieme aanval. Denk aan Goku’s Kamehameha, Yami Yugi’s Winged Dragon of Ra en Yusuke’s Spirit Gun. Ultimate Stars viel in de smaak vanwege de vele verbeteringen ten opzichte van het vorige deel, de balans van de personages en uniek ontworpen arena’s. Het is ongelooflijk dat al die verschillende personages met hun uiteenlopende vechtstijlen zo uitstekend in evenwicht zijn in deze vechtgame. Jump! Ultimate Stars is een bizarre cross-over die anime-fans zeker moeten proberen.

Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team

Rare zei het in 1993 zelf al: Battletoads en Double Dragon zouden een perfect team zijn, en zo geschiede. The Ultimate Team is dan wel officieel een Battletoads-game, maar de toevoeging van Billy en Jimmy uit Double Dragon betekent dat de game een groot deel van de voertuigenlevels laat vallen en zich voornamelijk richt op ouderwetse arcadegevechten. In het verhaal sluit de Dark Queen zich aan bij de Shadow Warriors om de Battletoads te verslaan.

Hoewel de game door de inconsistentie in levelontwerp wisselend is ontvangen, wordt hij geprezen om de flinke dosis humor. De Battletoads, die voor het eerste alle drie speelbaar zijn, rammen hun vijanden diep de grond in en stampen ze nog even aan, omdat het kan. Ook Billy en Jimmy hebben soms hilarische animaties met grote ogen en monden, alsof ze rechtstreeks uit een tekenfilm komen. Mocht je de game willen spelen, al is het maar voor de voortreffelijke soundtrack van David Wise, ga dan voor de superieure Mega Drive-versie.

Street Fighter X Tekken

Het verhaal gaat dat Tekken-maker Katsuhiro Harada en Street Fighter-producent Yoshinori Ono elkaar in een bar ontmoetten en een weddenschap maakten over welke game beter zou verkopen: Street Fighter X Tekken of Tekken X Street Fighter. De realiteit van hoe deze cross-over geboren is, is waarschijnlijk helaas minder spectaculair, aangezien Capcom en Namco Bandai al samen eerder een game uitbrachten, genaamd Namco X Capcom, met personages uit Street Fighter, Tekken, Ghosts ’N Goblins, Darkstalkers en meer. Street Fighter X Tekken lijkt dan wellicht een logischere titel, ondanks dat de twee series altijd elkaars meest geduchte concurentie zijn geweest.



Desalniettemin is Street Fighter X Tekken een memorabele samenwerking, omdat het nu eenmaal de twee invloedrijkste en populairste fighters bundelt. Wat de gameplay betreft is de cross-over vergelijkbaar met Street Fighter 4: steengoed dus. De personages van Tekken zijn in feite overgezet naar een tag team-versie van Capcoms serie, waarbij de dood van een teamlid ‘game over’ betekent. Ook voegt de game een vooraf controversieel gem-systeem toe, dat spelers passieve voordelen geeft zoals een boost in aanvalskracht, maar uiteindelijk is de balans van de game behouden. Street Fighter X Tekken is behalve een stukje geschiedenis vandaag de dag ook uitstekend speelbaar. Mocht de officieel aangekondigde Tekken X Street Fighter ooit nog verschijnen, dan kan de eeuwenoude strijd tussen de series eindelijk worden beslist.

Professor Layton vs. Phoenix Wright

Dat Capcom wel in is voor samenwerkingen bewijst ook Professor Layton vs. Phoenix Wright. De game is samen met Professor Layton-makers Level-5 ontwikkeld voor 3DS en mengt de puzzelgame met het visual novel in een meeslepend verhaal. Nadat Phoenix en Maya een tripje naar Londen maken voor hun werk, komen ze net als Layton en Luke terecht in Labyrinthia, waar ze een mysterie oplossen rondom een vrouw die wordt beschuldigd van hekserij.

Omdat beide series erg leunen op verhaalvertelling ben je in deze game een groot gedeelte van de tijd bezig met het lezen van tekst. De game is verder een vrij rechttoe rechtaan splitsing tussen hoofdstukken met puzzels en rechtszaken, wat het niet wegneemt dat beide zeer goed zijn uitgevoerd en netjes samenkomen. Omdat beide hoofdpersonages zowel te werk gaan als detective als advocaat, bevat de game een aantal leuke, memorabele momenten voor beide series.

Dit zijn een aantal van de opmerkelijkste cross-overs in games. Uiteraard hebben we titels als Mario & Sonic, Pokémon Conquest, Robocop vs. Terminator, Marvel vs. Capcom en Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition niet eens besproken, en er zijn er vast nog veel meer. Laat dus vooral weten welke opzienbarende cross-over jij hebt gespeeld!

Door: Jacco Peek