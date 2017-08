De gamereleases van de maand september - Welke game(s) haal jij?

Het is alweer september en dat betekent natuurlijk dat er een nieuwe Fifa-game gaat komen. Dat is echter niet de enige grote titel die lanceert deze maand; in september worden een hoop games uitgebracht waar je je laatste zomerdagen van het jaar mee door kan komen. Bekijk hieronder welke titels deze maand verschijnen in de winkels.

5 september



Knack 2 - PS4 De maand begint met de komst van de actieplatformer Knack 2. Ook in dit vervolg van Knack speel je uiteraard weer als het personage Knack. In het verhaal van dit vervolg is de stad waar Knack woont vernietigd en moet hij samen met zijn vrienden de Goblins verslaan die teruggekeerd zijn om nog meer vernietiging aan te richten. Knack 2 biedt net als zijn voorloper co-op en meer dan twintig unieke moves om te gebruiken. Volgens de ontwikkelaars van de game bevat het spel nog meer platformactie dan voorheen.

6 september



Destiny 2 - PS4, Xbox One Deze shooter is het vervolg op Destiny en speelt zich af een jaar na de gebeurtenissen rondom Destiny: Rise of Iron. Ghaul verschijnt in Destiny 2 als leider van de Red Legion-factie van Cabal, die de Guardians hun krachten ontneemt. Nu moeten de Guardians op zoek naar nieuwe krachten om Ghaul te verslaan. De mmo heeft qua gameplay veel weg van het vorige deel, maar komt nu met een splinternieuw verhaal en omgevingen om te ontdekken. Voor mensen die niet bekend zijn met Destiny, is hieronder een introductievideo te bekijken.

8 september



Monster Hunter Stories - Nintendo 3DS

Voor het eerst stapt Monster Hunter out zijn comfort zone. Sinds het eerste deel is de serie altijd een redelijk ontoegankelijke actie-rpg geweest. Deze spin-off van de Monster Hunter-serie lijkt echter een simpelere, maar nog steeds uitdagende, j-rpg te worden. Je neemt de rol aan van Rider, een jongen die monsters bevriend door eieren te stelen en vervolgens zelf uitbroedt. De monsters die je verzamelt mag je zelf namen geven en meer vechten in een turn-based vechtsysteem. Als je nog niet bekend bent met de Monster Hunter-games, is dit misschien een leuk deel om mee te beginnen.

12 september

PES 2018 - Pc, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 De nieuwste editie van Pro Evolution Soccer, ook wel bekend als Winning Eleven in Japan, bevat onder andere een nieuwe gebruikersinterface, contextuele afscherming, verbeterde dribbel- en balcontrole, een vernieuwd animatiesysteem en betere lichteffecten. Konami heeft toegezegd dat de pc-versie minstens net zo goed moet worden als de consoleversie. De pc-versie van PES 2017 ontving veel kritiek, omdat deze volgens fans onderdeed voor de consoleversie. Een demo is nu te downloaden voor gebruikers op Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 en PlayStation 4. Een pc-versie van de demo wordt (vooralsnog) niet uitgebracht. Een Switch-versie is niet in de maak, hoewel Konami heeft aangegeven open te staan voor het idee.

15 september

Metroid: Samus Returns - Nintendo 3DS

Metroid: Samus Returns is een remake van het de Game Boy-game Metroid 2: Return of Samus die uitkwam in 1991 als tweede deel uit de Metroid-serie. Aangezien de Metroids het heelal bedreigen, stuurt de Galactic Federation een aantal teams naar SR388 om deze parasieten eens en voor altijd te uit te schakelen. Nadat elk team van de radar verdwijnt, krijgt Samus de taak om de Metroids in haar eentje uit te roeien. Het verhaal mag dan hetzelfde zijn, maar de game is volledig herzien qua grafische kwaliteit. Ook zitten er wat verrassingen in de game.

19 september



Marvel vs. Capcom: Infinite - Pc, Xbox One, PS4 In deze fighter van Capcom brengt de ontwikkelaar zijn personages samen met helden en schurken uit het Marvel-universum. Net als in vorige delen vechten spelers in een tag team-systeem tegen elkaar. Het verschil met deze delen is alleen wel dat Marvel vs. Capcom: Infinite-gevechten 2v2 zijn, in plaats van de gebruikelijke 3v3. In deze game zijn een nieuw combo-systeem en andere features toegevoegd en zijn er meer personages om uit te kiezen, zoals Spider-Man en Nemesis, Frank West uit Dead Rising en Haggar uit Final Fight.

22 september



Project Cars 2 - Pc, Ps4, Xbox One

Deze racegame bevat ruim 170 auto's van de meest "iconische automerken", volgens ontwikkelaar Slightly Mad. Daarnaast is de game speelbaar in 12K-resolutie op de pc, ondersteunt de game op de release virtual reality en bevat de game de meeste racebanen ooit in een racetitel op consoles. Teven zullen RallyCross- en Indycar-voertuigen terugkeren in Project CARS 2 en er zullen nieuwe type wagens in de game zitten. Al deze wagens zijn te gebruiken voor offline en online speelsessies. De game kent een dag-en-nachtcyclus van 24 uur en de weersomstandigheden veranderen met de tijd mee, waardoor het de rijstijl van de speler beïnvloedt.

28 september



Total War: Warhammer 2 - Pc

Total War: Warhammer 2 introduceert vier nieuwe speelbare rassen: High Elves, Dark Elves, Lizardmen en de Skaven. Spelers worden meegenomen naar continenten ver verwijderd van The Old World genaamd Ulthuan, Naggaroth, The Southlands en Lustria. De klassieke Total War-gameplay blijft onaangetast, maar Sega en Creative Assembly beloven een "een nieuwe verhalende stijl voor de campagne". Elk van de vier rassen strijden in het verhaal om de Great Vortex te redden of vernietigen. De nieuwe campagne in Total War: Warhammer 2 moet weer goed zijn voor honderden uren gameplay.

29 september

Fifa 18 - Pc, PS4, Xbox One, Switch, Xbox 360, PS3

Bij Fifa 18 kan EA weinig veranderen aan de basis: voetbal blijft voetbal, maar dat betekent niet dat de game geen nieuwe elementen bevat. Net als ieder jaar pakt EA Canada vooral de details van ’s werelds belangrijkste bijzaak en gebruikt technische vooruitgang om een nog realistischere ervaring te bieden en zijn er weer nieuwe teams om mee te spelen. Wanneer Fifa 18 lanceert zijn er meer dan 75 stadiums met 50 officieel erkende speelgronden van over de hele wereld.

Cuphead - Pc, Xbox One In dit spel verliest de speler een weddenschap met de duivel, en daarom ben je gedurende de game constant bezig met het vechten tegen indrukwekkende eindbazen. Dat kan best pittig worden, maar gelukkig heb je een oneindig aantal levens ter beschikking en kun je je laten helpen door een tweede speler, die controle krijgt over Mugman. Cuphead bestond oorspronkelijk alleen uit eindbaasgevechten, waarna spelers vroegen om platformlevels. Inmiddels heeft de ontwikkelaar die ook toegevoegd. De animaties zijn met de hand gemaakt en lijken daarom zo uit een oude Mickey Mouse-cartoon uit de jaren '30 te komen.

Deze maand verschijnen ook:



Divinity: Original Sin 2 (14 september - pc), NBA 2K18 (15 september - pc, PS4, PS3, Switch, Xbox One, Xbox 360), Dishonored: Death of the Outsider (15 september - pc, PS4, Xbox One), Echo (19 september - pc, PS4) Pokken Tournament DX (22 september - Switch), Danganronpa V3: Killing Harmony (26 september - pc, PS4, PS Vita), Megaton Rainfall (26 september - PS4), Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (29 september - 3DS), Battlefield 1 - In the name of the Tsar (31 september - PC, PS4, Xbox One)