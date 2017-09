Wat spelen we dit weekend? 2 en 3 september

De officiële zomervakantieperiode is vanaf maandag voorbij en dan gaan veel mensen weer naar school of naar hun studie. Voor andere mensen is een weekend als geen, maar dat betekent dat er gewoon games gespeeld gaan worden natuurlijk. Met de lancering van Mario + Rabbids: Kingdom Battle en tweede Call of Duty: WW2-bèta is er genoeg spelen dit weekend. Wij weten al wat we gaan spelen en daar kun je hieronder alles over lezen. Wat ga jij spelen? Laat het weten in de comments!



Michel Musters

Ik heb zomaar een donkerbruin vermoeden dat ik vandaag of morgen naar de stad fiets en daar mijn centen neerleg voor Mario + Rabbids Kingdom Battle. De game krijgt zeer positieve recensies en ook op fora zijn spelers er gek op. Na het uitspelen van Splatoon 2 en Breath of the Wild ben ik wel weer toe aan een lekkere singleplayergame voor de Switch!

Martin Verschoor

De eerste episode van de prequel op Life is Strange is uit, dus die ga ik er even doorheen duwen, daarnaast hebben we de SNES Classic Mini binnen en die ga ik even mee naar huis nemen om aan te sluiten en ongetwijfeld wat games op te spelen. Maar net zo als elk weekend moeten er ook wat potjes PUBG gespeeld worden. Moet gewoon, want 'Chicken Dinners' zijn lekker.

Thijs Barnhard

De afgelopen week zijn er een heleboel toffe games uitgekomen en ik ga dit weekend gebruiken om ze allemaal te spelen. Zo ben ik helemaal weg van Windjammers. Deze heruitgave van de moeilijk te vinden en extreem prijzige Neo-Geo game is niets minder dan fantastisch. Alles aan dit spel is zo heerlijk 90's en de gameplay - waarin je een soort tennis met frisbee's speelt - is even simpel als geniaal. Rock of Ages II: Bigger & Boulder is ondertussen volkomen gestoord en nog net zo'n unieke game als zijn voorganger. Voor wie het niet kent: in dit spel neem je het tegen allerlei historische figuren op door een rots door hun verdediging heen te rollen en de leider van het vijandelijke leger te pletten. Woorden schieten tekort om de vaagheid van deze game volledig uit te drukken.

Derek Taal

Omdat ik vrijwel niet meer kan lopen, zit ik in principe van 's morgens tot 's avonds op de bank. Om dat leed wat verzachten, heb ik een lading games waar ik mezelf gestaag door heen werk. Zo sla ik af en toe een balletje golf in Everybody's Golf, ben ik begonnen aan de Halo: Master Chief Collection en ga ik nog even achter de laatste achievements aan in Tacoma. Zo is het nog wel even uit te houden.

Jacco Peek

Dit weekend draait voor mij om twee games: Call of Duty: WW2 en Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Vooral die laatste ben ik verbaasd over. Ik had de game bij de eerste gelekte afbeelding al afgeschreven, maar nu wil ik niets anders meer op m’n Switch. Ubisoft heeft het Nintendo-gevoel vast weten te leggen als de grote meester zelf en dat is wat mij betreft een groot compliment waard. Verder ga ik dus ook wat knallen tijdens de Call of Duty-bèta en ben ik benieuwd of de aanpassingen sinds vorig weekend een grote impact hebben op de game.

Eline Oosterloo

Ik ben er zo blij mee dat ik het hier ook maar ga zeggen... Ik ben eindelijk afgestudeerd! Dat betekent dat ik niet alleen meer tijd heb om games te spelen, maar dat ook met een geruster hart kan doen. Tijdens mijn scriptieperiode heb ik wel 120 uur in Persona 5 heb gestopt, terwijl ik in mijn achterhoofd altijd een stemmetje hoorde dat zei dat ik meer moest doen aan school. Nu kan ik de laatste palace van de game op Hard Mode uitspelen met een goed gevoel en dat is precies wat ik dit weekend ga doen!

Dennis Mons

Ik heb verdraaid weinig tijd dit weekend om echt in een game te duiken, maar aangezien ik wat vrienden over de vloer krijg, zullen het wel geinige multiplayergames worden. Waarschijnlijk gaan we dus flink wat potjes Mario Kart 8 doen en zal ik eens zien of ik ze zo gek kan krijgen om ook That's You te spelen. Die game was geweldig toen we hem op de redactie probeerden.

Lucas May

Net als Martin ga ik dit weekend de SNES Mini even uitgebreid testen. Ik ben stiekem al een beetje begonnen aan Final Fantasy 3, die ik nooit eerder had gespeeld. Wat een game! Verder heb ik nog een exemplaar van Uncharted: The Lost Legacy liggen die ik hopelijk op een kersverse Ultra HD-tv ga spelen! *airhorns*