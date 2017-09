Crackdown 3 hands-on preview – Rechtvaardigt het uitstel

Crackdown 3 had het paradepaardje moeten worden van de Xbox One X, de krachtigere versie van de Xbox One die later dit jaar in de winkels verschijnt. Onlangs werd de releasedatum van de game echter naar 2018 verschoven. Een keuze die gerechtvaardigd is, zo blijkt na onze speelsessie op Gamescom.

We zijn niet graag al te negatief over een game die voorlopig nog niet uitkomt, maar we moeten ook realistisch zijn. De demo van Crackdown 3 overtuigde gewoonweg niet. Als fans van het origineel is het pijnlijk om toe te geven dat we zelfs niet weten of de extra tijd die ontwikkelaar Sumo Digital neemt wel volstaat. Dat ligt aan een aantal zaken:

Generieke spelwereld

Allereerst voelt de spelwereld erg generiek en zielloos aan. De stad oogt in ieder geval prettig. Onze speelsessie speelde zich ‘s nachts af en de stad kleurde fel van de neongloed. De cel-shaded graphics zijn fijn om naar te kijken, al zijn ze nu ook weer niet zo indrukwekkend. Grafisch lijkt het op een opgevoerde versie van de eerste Crackdown en misschien hadden we wel wat meer verwacht, maar het volstaat. Het probleem is dat alle straten in de stad op elkaar lijken en we niet echt het idee krijgen dat dit een grote stad met gevarieerde omgevingen is. Natuurlijk is een klein halfuur spelen veel te kort om de mogelijk aanwezige variatie te ervaren, maar voor een eerste indruk wekte dit geen beste indruk.

Opvallend genoeg konden we niet anders dan de spelwereld vergelijken met het futuristische Seoul uit het recent uitgekomen Agents of Mayhem, een game die overduidelijk is geïnspireerd door de originele Crackdown. Hoewel dat spel absoluut geen grafische hoogvlieger is, biedt het wel een origineel scala aan diverse locaties en interessant ogende gebouwen. De demo van Crackdown 3 voelt in vergelijking wat flets en vlak aan.

Beetje op balkjes schieten

Een ander element dat onze teleurstelling voedt is de gameplay. Net als in de vorige Crackdown-games ben je een soort opgevoerde superagent met speciale krachten en spring je gemakkelijk van dak naar dak. Je hebt ditmaal ook een extra boost om snel naar voren te schieten in de lucht, wat je wat speling geeft bij verkeerd getimede sprongen en je ook sneller maakt. Door orbs te verzamelen, die op allerlei (hoge) plekken in de stad verstopt liggen, kun je steeds hoger springen en sneller rennen. Aan de acrobatiek van het personage valt in ieder geval niets op te merken.

Maar als het op de combat aankomt, sluipt de verveling er al weer snel in. Natuurlijk kun je vijanden alle kanten op rammen, of objecten zoals auto’s pakken en die naar ze toe smijten. Je kunt door van een hoge locatie naar beneden te springen ook een flinke klap op de grond maken die alle vijanden in de buurt wegblaast. Daarbij is er een behoorlijk arsenaal aan verschillende wapens om van een afstandje vijanden neer te knallen, al ervaarden we weinig feedback tijdens het schieten. Je schiet gewoon een levensbalkje van een vijand leeg en je gaat door naar de volgende. Het gaat al snel als werk aanvoelen en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

We willen vernietiging

Hierdoor hadden we na een minuut of dertig eigenlijk weinig behoefte om verder te spelen. Daarbij moet gezegd worden dat een korte speelsessie op een gamebeurs niet tekenend hoeft te zijn voor het eindproduct en dit geldt dubbel zo hard voor Crackdown 3. In de online co-op wordt namelijk van de ‘cloud’ gebruikgemaakt, waardoor alle gebouwen met de grond gelijk gemaakt kunnen worden.

We verwachten dat dit element de game een stuk levendiger maakt en meer variatie biedt in de manier waarop je spelsituaties aanpakt. Maar goed, dit was niet uit te proberen in onze demo, dus dat blijft vooralsnog gissen.

Onze tip aan de ontwikkelaar? Gebruik de uitgestelde tijd om het vernietigen van gebouwen ook toe te voegen aan de singleplayer. Hoewel we de multiplayer nog niet hebben mogen ervaren, lijkt dit ervoor te zorgen dat we straks met twee verschillende games in één product te maken hebben, waarvan de multiplayergame hoogstwaarschijnlijk de interessantste wordt. Door de gameplay gelijk te trekken, wordt de singleplayercampagne mogelijk ook een stuk pakkender. Er is nog tijd!