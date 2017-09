Dit was het nieuws: Destiny 2-aim assist en zwaardere bestraffingen in Overwatch

In 'Dit was het nieuws' bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?

Destiny 2-fans boos over aim assist voor controllers in pc-versie

De community van Destiny 2 is niet heel erg blijg met de manier waarop controllers worden ondersteund in de pc-versie van de aankomende shooter. Het gebruik van aim assist maakt de game namelijk bijzonder oneerlijk volgens veel fans.

Spelers die Destiny 2 spelen met een controller maken automatisch gebruik van aim assist, wat het mikken van wapens automatisch centreert op de tegenstander. Op het officiële Destiny 2-forum en de verschillende subreddits rondom de game geven spelers aan het oneerlijk te vinden. Tevens zou de mate van aim assist heel erg hoog zijn, waardoor het meer lijkt op een illegale aimbot.

In onderstaande Twitch-clip is de gulle auto aim in actie te zien. Hier is vooral in 0.25x-snelheid duidelijk te zien dat spelers voordeel hebben met het gebruik van controllers.

Spelers zijn ook ontevreden omdat het mogelijk is om de aim assist aan te zetten voor gebruikers die muis en toetsenbord gebruiken. De instructie hiervoor is inmiddels al verwijderd van de Destiny 2-subreddit.

Een ontwikkelaar van Bungie plaatste op het officiële forum: "Dit was een onderwerp dat we hebben geanticipeerd. Het is een gesprek dat we zullen blijven volgen. Blijf alsjeblieft eerlijke feedback over jouw ervaringen delen. Dit is waarom we testen... we praten verder na de pc-bèta."

Mogelijk wordt de aim assist in de toekomst verminderd in de pc-versie. Eerder heeft Bungie al aangegeven de balans van de pc- en consoles-versies apart te houden.

Destiny 2 is vanaf 24 oktober beschikbaar voor pc. Op PlayStation 4 en Xbox One verschijnt de shooter al op 6 september. De open bètaop pc eindigt vandaag.



Zwaardere straffen voor asociale Overwatch-spelers

Blizzard Entertainment gaat Overwatch-spelers die ongewenst gedrag vertonen zwaarder bestraffen.

Jeff Kaplan, director van Overwatch, vertelt in een post op het officiële Overwatch-forum dat Blizzard Entertainment werkt aan het verbeteren van het bestraffingssysteem van Overwatch. De fans geven al sinds de lancering van de game aan last te hebben van een sociaal giftige community.

"We willen binnen een korte tijd overgaan naar een systeem waarin spelers niet langer het zwijgen wordt opgelegd, maar tijdelijk of zelfs permanent verbannen worden. Ook willen we op langere termijn een systeem introduceren dat positief gedrag beloond", aldus Kaplan. Ook vertelt hij dat mensen die extremer gedrag vertonen eerder en zwaarder bestraft zullen worden.

Dit is een poging van Blizzard Entertainment om de algemene spelervaring te verbeteren en de Overwatch-community aangenamer te maken voor degenen die wel op een gewenste manier met andere spelers omgaan.

Overwatch is niet de enige game die last heeft van een toxic community. Ook andere multiplayer-games zoals League of Legends hebben veel spelers die anderen het gameleven zuur maken. Riot heeft bij deze moba al talloze pogingen gedaan de asociale spelers te bestraffen en positief gedrag te belonen. Zo kunnen spelers boosdoeners raporteren en werden kon de community zelf deel uitmaken van de Tribunal, waarin geraporteerde spelers beoordeeld werden.

Niet lang geleden is ook het bestraffingssysteem van League of Legends veranderd door meer bans uit te geven in plaats van een chatverbod op te leggen en deze straffen langer door te zetten. Daarnaast ontvangen spelers die consistent goede beoordelingen van hun medespelers krijgen onder anderen lintjes bij hun naam, waardoor andere mensen uit de community direct kunnen zien dat zij over het algemeen prettige teamgenoten zijn.

Heb jij ervaring met toxic communities in games? Wat vind jij van de strengere straffen die Blizzard op gaat leggen? Laat het weten in de comments!

Overwatch is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Nintendo stopt in november met Miiverse

Nintendo stopt op 8 november met het aparte het sociale netwerk Miiverse.

Dat heeft Nintendo bekendgemaakt op Twitter. Volgens het bedrijf worden alle diensten achter Miiverse gestaakt.

Er zijn geen plannen om een alternatief te introduceren voor het sociale netwerk. "De Nintendo Switch bevat wel een functie om te verbinden met Facebook en andere sociale netwerken", aldus het bedrijf.

Volgens Nintendo zullen games met geïntegreerde Miiverse-ondersteuning worden beperkt in functionaliteit. In het spel Super Mario Maker is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om reacties achter te laten bij gedeelde levels.

Miiverse

Miiverse is een sociaal netwerk dat zit ingebakken in de Nintendo 3DS- en Wii U-spelcomputers. Een webversie is vanaf andere apparaten te bezoeken. Op de nieuwe Switch-gameconsole is Miiverse niet aanwezig.

Gebruikers kunnen op Miiverse teksten en tekeningen over spellen op beide apparaten achterlaten, waar anderen op kunnen reageren.

Ajax en PSV krijgen limited edtion van Fifa 18

Ajax-fans krijgen de kans om een speciale editie van Fifa 18 op de kop te tikken tijdens de lancering.Een limited edition van PSV is ook beschikbaar gesteld in de fanwinkel van de Eindhovense voetbalclub.

De limited edtion van Ajax is te koop op de officiële fanshop van de voetbalclub. Deze bevat de game op het platform naar wens en een speciale Ajax-steelbook. Liefhebbers betalen voor de pc-versie 54,95 euro, voor de Switch-, Xbox 360- en PlayStation 3-versies 59,95 euro en voor de PlayStation 4- en Xbox One-versie 64,95. Verzendkosten bedragen 5,50 euro en zijn gratis vanaf 70 euro.

Ajax is de eerste voetbalclub ter wereld die een eigen editie van de voetbalgame ontvangt. Fifa 18 verschijnt vrijdag 29 september voor Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.

Vr-modus in code van besturingssysteem Switch aangetroffen

Op Reddit is een afbeelding geplaatst waarin te zien is dat een vr-modus wellicht aanwezig is in het besturingssysteem van de Switch.

Nintendo heeft niets bekendgemaakt over plannen voor een virtual reality-modus voor Switch-spellen. Het feit dat er wel code aanwezig is in het besturingssysteem dat virtual reality lijkt te ondersteunen betekent dat daar in de toekomst wellicht verandering in komt.

De vondst in de interface van Nintendo Switch brengt veel vragen met zich mee. Zo is het nog onduidelijk op welke manier vr-games op Nintendo Switch gespeeld moeten worden. Een vr-bril voor het nieuwe systeem van Nintendo is in ieder geval nog niet aangekondigd.

Nintendo heeft vorig jaar patent aangevraagd voor een virtual reality-accesoire voor de Switch. Het bedrijf gaf aan virtual reality geïnteresseerd te zijn in virtual reality, maar nog wel bezorgd te zijn over de gezondheidsrisico's en geschiktheid voor kinderen. Vorige maand lanceerde het Japanse bedrijf wel al Mario Kart Arcade GP VR, die te spelen zijn op arcades in hun thuisland.

PUBG heeft meeste spelers tegelijkertijd op Steam, verslaat Dota 2

PlayerUnknown's Battleground is zo populair dat het spel gisteren de meeste spelers tegelijk online had op Steam.

Daarmee heeft de game tijdelijk Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive verslagen, de games die normaliter de meeste spelers tegelijkertijd hebben. Er waren bijna 900.000 spelers tegelijkertijd die PUBG speelden.

De game is de afgelopen maanden steeds populairder geworden dankzij populariteit bij streamers en YouTubers. In de game worden honderd spelers op een grote map geplaatst en moet men proberen als laatste over te blijven. Later dit jaar komt de game ook naar Xbox One.

Xbox One X vaker gereserveerd dan andere Xbox-consoles

Microsoft zegt zeer tevreden te zijn met de voorverkoop van de Xbox One X. Geen andere Xbox-console zou ooit zo snel zijn verkocht, meldt het bedrijf.

Hoeveel exemplaren van de Xbox One X al zijn vooruitbesteld, maakte Microsoft niet bekend. Het bedrijf noemt de vraag naar de spelcomputer "overweldigend".

De Xbox One X is een sterkere variant van de Xbox One. De spelcomputer kan Xbox One-games in Ultra HD-resolutie en met verbeterde graphics afspelen. De reguliere Xbox One kan games in maximaal Full HD draaien.

De spelcomputer is sinds vorige week zondag vooruit te bestellen. Volgens Microsoft werden er wereldwijd binnen vijf dagen meer exemplaren van de Xbox One X besteld dan van de Xbox, Xbox 360 of reguliere Xbox One.

In veel landen is de nieuwe console volgens Microsoft al uitverkocht. Het bedrijf zegt volgende maand meer informatie te geven over extra voorraad die vooruit te bestellen zal zijn. De Xbox One X verschijnt op 7 november, en kost in Nederland 499 euro.

InFamous: Second Son en meer als PS Plus-games van september

De PlayStation Plus-games van september zijn weer bekend.

Mensen met een PS Plus-abonnement kunnen in september gratis de Sucker Punch-actiegame InFamous: Second Son voor PlayStation 4 downloaden. Daarnaast zijn Ubisoft's actie-rpg Child of Light en de PlayStation VR-game RIGS Mechanized Combat League de PS4-games die gratis beschikbaar komen.

Op PlayStation 3 ontvangen spelers Truck Racer en Handball 2016. PS Plus-abonnees met een Vita kunnen tot slot aan de slag met We Are Doomed en de duiven dating simulatie Hatoful Boyfriend. Deze Vita-games zijn via cross-buy ook op PS4 speelbaar.