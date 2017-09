Skyrim VR hands-on - Spelen met twee pijlen in je knieën

Nadat The Elder Scrolls V: Skyrim eerder al op onze magnetron en robotstofzuiger verscheen, heeft Bethesda nóg een platform gevonden waar het deze legendarische game uit 2011 op uit kan brengen: PlayStation VR. Nadat we op Gamescom Skyrim verkenden met een PSVR op onze snufferd zetten we toch wat forse vraagtekens bij deze uitgave.

Rondlopen in vr heeft twee nadelen: het is niet zo prettig voor je evenwichtsorgaan en de PlayStation Move-controllers zijn bij gebrek aan analoge sticks hier niet geschikt voor. Laten we in Skyrim nou net juist heel veel rondlopen. Bethesda heeft de game daarom flink aangepast om de game überhaupt speelbaar te krijgen in vr met Move-controllers, zonder dat als teken te zien dat Skyrim misschien gewoon niet zo heel erg geschikt is hiervoor.



Hey, een draak

Even is de virtuele realiteit leuk, als we buiten een gotische tempel staan en zien hoe een draak boven ons hoofd vliegt. Maar dan willen we gaan lopen. Dat gebeurt in Skyrim VR via een teleportatiesysteem, dat we inmiddels vaker hebben gezien in vr-games. Met een druk op de knop selecteren we waar we heen willen en poef, we zijn er. Zo bewegen we stap voor stap, of beter gezegd sprong voor sprong in de wereld van Skyrim. Het voelt geen moment natuurlijk, maar pas echt storend wordt het als we moeten vechten.

Gewapend met een zwaard in onze rechterhand, dat de bewegingen van de corresponderende Move-controller mimeert, en in de linker een vuurbal die we eveneens met een Move-controller afvuren. De eerste levende skeletten die we tegenkomen dansen veel te enthousiast om ons heen, waardoor we zelf ongemakkelijk moeten ronddraaien. Écht uithalen met het zwaard wordt echter niet echt goed naar de game vertaald, waardoor de vijanden zich al snel buiten onze zeer beperkte reikwijdte bevinden. Ineens realiseren we ons dat ons personage in Skyrim over T-rex-armpjes beschikt.



Stapjes richting de vijand zetten kunnen we niet, teleporteren werkt weer te traag. Na een vermoeiend kat-en-muisspelletje blazen we de vijand maar gewoon omver met vuur. We proberen het nog twee of drie keer, maar tevergeefs. De vierde vijand trakteren we gelijk op een vuurbal in het gelaat, terwijl we ons moedeloos afvragen waarom we eigenlijk een zwaard vasthebben als dat toch zo zinloos is.

De pijl-en-boog krijgen we helaas niet zelf in onze virtuele handen, maar we zien andere spelers hier wel mee aan de slag en dat ziet er aanzienlijk beter uit dat ons geklungel met het zwaard. Net als bij de vuurballen voelt richten met zo’n afstandswapen logischer met een Move dan het halfbakken zwaardvechten dat volledig kreupel is gemaakt door het teleporteren en de beperkte reikwijdte. Feit blijft echter dan de vijanden veel te snel bewegen en reageren om op een eerlijke manier de strijd mee aan te gaan in vr. Dat je zelf onsterfelijk bent is dan ook slechte symptoombestrijding die zo mogelijk nog meer lol uit de game haalt.



Hoop vestigen op de Dual Shock

Dat we kritisch zijn moge duidelijk zijn, maar er is nog hoop. Skyrim VR is namelijk ook gewoon met een Dual Shock-controller te spelen, waarin je je vr-helm eigenlijk alleen gebruikt om rond te kijken, terwijl je wel gewoon kan rondlopen. Hoewel Skyrim, een zes jaar oude game, grafisch niet bepaald van de bovenste plank is en we bovendien toch een beetje huiverig zijn voor ons evenwichtsorgaan, klinkt dat toch als een verademing na onze ervaring met de Move-controllers. Maar na die ervaring klinkt zelfs spelen met de magnetronknopjes op een twee-inch zevensegmentendisplay zo gek nog niet.