Op verzoek - De lelijkste gamemerchandise

We zijn verzot op gamemerchandise, omdat het ons herinnert aan de mooie ervaringen die we beleefd hebben met deze verschillende spellen. De meeste gamers hebben wel iets van een figurine, sleutelhanger of portemonnee van hun favoriete gameserie. Gelukkig is er een groot aanbod om al onze liefde voor bijvoorbeeld Mario, Fallout of Assassin’s Creed te verzadigen. Sommige merchandise slaat echter de plank volledig mis en zou eigenlijk van de aardbodem moeten verdwijnen. Hieronder lees je alles over welke producten wij in die categorie plaatsen.

Nintendo Ultra Detail Figure – Luigi

Geen respectabele Nintendo-verzameling is compleet zonder een mooi aantal Mario-figurines, maar misschien wil je deze overslaan. Deze toepasselijk genoemde ‘ultra detail figure’ van Luigi neemt goedkoop naar een heel nieuw niveau. Zijn ingevallen petje zonder iconische L is een beetje aan de sneue kant. Het is de makers niet eens gelukt om de kleuren goed te krijgen, behalve dan zijn overals. Hoewel het hier om officiële Nintendo-merchandise gaat, lijkt het alsof een kleuter Luigi heeft geprobeerd te maken met Play-Doh. Gelukkig ziet Luigi ook in hoe triest deze situatie is – aan zijn blik te zien tenminste.

Misschien kijkt hij zo verrast omdat er ook nog echt mensen zijn die gek genoeg zijn om hem te kopen. Of wellicht werd hij net betrapt terwijl hij rare dingen aan het doen was… Wat is hij eigenlijk aan het doen? Dat is in ieder geval niet duidelijk aan zijn houding. Eigenlijk is deze figurine zo lelijk en vreemd dat het ergens nog wel zijn charme heeft.

Legend of Zelda Gold Cartridge Backback

Het idee is hier duidelijk: de gouden The Legend of Zelda-cartridge is omgetoverd in een rugtas. Binnen dit concept klopt het design ook nog behoorlijk goed. Zo is de afbeelding niet vervormd, de kleur is correct en de tas is zo ontworpen dat hij zelfs nog een beetje de vorm heeft van de cartridge waarop deze merchandise zijn oorsprong vond.

Nee, de grote fout hier is niet de uitwerking, maar het idee zelf. Wie wil er in vredesnaam rondlopen met een glimmende, gouden tas op zijn rug? Een volledig gouden cartridge van de game is leuk omdat die de bezitter het idee geeft een echte schat in handen te hebben (wat natuurlijk ook zo is). Daarentegen zijn er waarschijnlijk weinig mensen die met zo’n groot gedrocht over straat willen lopen. Het is duidelijk dat al het gevoel voor smaak en subtiliteit verloren is gegaan tijdens de ontwikkeling van dit product.

Mario Tanooki Slippers

Niets is erger dan figurines en knuffels waarvan het gezicht misvormd is. Dat is het geval bij deze uit de kluiten gewassen Mario-slippers. De neus is groot en hangt treurig naar beneden en daarbij zitten de ogen te dicht op elkaar, waardoor Mario scheel kijkt. Bovendien lijkt hij ook nog eens verbaasd, waardoor de slipper-Mario’s alle voorbijgangers verontwaardigd aankijken. Dat roept haast de vraag op: ‘Wat moeten je voeten van me?’

Niet alleen is deze merchandise lelijk, hij is ook nog eens ontzettend onhandig met uitsteeksels aan de voor- én achterkant van de slipper. Toegegeven, het staartje is best schattig, maar het zit wel in de weg. Kijk met deze dingen aan je voeten een beetje uit waar je loopt!

Street Fighter – Furry Blanka Snapback Cap

Wil jij de ultieme Street Fighter-badass zijn? Dan is hier dé pet voor jou. Mensen gaan zich misschien afvragen waarom je rondloop met een combinatie van de Incredible Hulk en Carrot Top, maar dat zijn gewoon haters. Jij weet dat je er mieters uitziet en dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Niemand die met je dolt met deze charismatische pet op je hoofd, dat staat vast.

Iedereen is veel te geïntimideerd door je te gekke stijl. Je komt zonder moeite elke club binnen en neemt menig scharrel mee naar huis. Trek het je dus vooral niet aan dat mensen je van alle kanten uitlachen; die begrijpen jouw unieke stijl gewoon niet en zijn waarschijnlijk nog jaloers ook. Genoeg gelachen, het is gewoon echt te lelijk.

Star Wars - Chewbacca Leggings

Het lijkt alsof de makers van deze legging geen schaamte kennen. Het is nog zacht uitgedrukt dat deze Chewbacca-legging onflatteus is. Zelfs voor de harigste mannen is deze harigheid op Wookiee-niveau een beetje veel van het goede.

De haren zijn als een soort kunstachtige golven afgebeeld en ook de kleur lijkt niet helemaal te kloppen. Net als de gouden Zelda-tas is het weer een aparte beslissing dit design te gebruiken voor het type product. Volgens mij hebben designers er niet helemaal bij stilgestaan dat deze leggings ook echt gedragen zouden worden.

Dit waren vijf lelijke exemplaren onder het kopje gamemerchandise. Heb jij zelf nog merchandise gezien die te afzichtelijk is voor woorden? Laat het weten/zien in de comments en vergeet niet te stemmen op de Op verzoek van volgende week!