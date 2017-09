Doe mee met ons F1-toernooi bij het Ziggo eCircuit!

Ben jij net zo koel als Max Verstappen of eerder zo cool als de neuspiercing van Lewis Hamilton (of ben je gewoon heel goed in racen?) Meld je dan aan voor ons F1-toernooi bij het Ziggo eCircuit in Utrecht!

Tijdens het toernooi speel je natuurlijk F1 2017, de nieuwste Formule 1-game van Codemasters, en strijd je tegen anderen in PlaySeat-simulators voor de eerste plek. De winnaar krijgt twee kaartjes voor een concert naar keuze in de Ziggo Dome (ook al is het uitverkocht!). Zet jij de allersnelste tijd neer? Dan mag jij het zelfs opnemen tegen Robert Doornbos in het Ziggo Sportcafé op tv!

De gekozen racebaan is Singapore, het nachtelijke straatcircuit waar een paar dagen later de echte F1-coureurs te zien en vooral te horen zijn.

Wil jij wel meedoen en jezelf bewijzen als F1-kampioen onder het genot van een Red Bulletje? Zorgt dan in eerste instantie dat jij woensdag 13 september van 14:00 tot 17:00 uur tijd hebt of vrij kan maken. Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@insidegamer.nl met in het onderwerp 'Ziggo F1 toernooi' en in de mail je naam en contactgevens. Met een beetje geluk nodigen wij je dan uit om bij het Ziggo eCircuit in Hoog Catherijne te Utrecht mee te doen. Succes!