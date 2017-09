Dit was het nieuws: Mario ontslagen en L.A. Noire naar Switch

In 'Dit was het nieuws' bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?

Huidskleur in South Park: The Fractured but Whole bepaalt de moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad van South Park: The Fractured but Whole is afhankelijk van de gekozen huidskleur van de speler.

In de rpg maken spelers hun eigen South Park-avatar. Daarbij zijn onder meer kleding en gezichtsbeharing aan te passen. Daarnaast is ook de moeilijkheidsgraad te kiezen, die verandert met de gekozen huidskleur van de avatar. Hoe lichter de uitgekozen huidskleur, hoe makkelijker het spel is.

"Maak je geen zorgen, dit heeft geen invloed op gevechten", zegt South Park-personage Eric Cartman tijdens het keuzeproces. "Alleen elk ander aspect van je leven." Ubisoft laat weten dat de huidskleur onder anderen invloed heeft op de hoeveelheid geld die spelers verdienen en de manier waarop de speler wordt aangesproken. De reacties op dit vrijgegeven aspect van de game zijn verdeeld.

Spelers hebben in deze South Park-game ook de mogelijkheid een vrouwelijk en transgender personage te creëren. Deze keuze heeft geen invloed op hoe moeilijkheid van het spel. In The Stick of Truth waren alleen mannelijke personages speelbaar. De nieuwe South Park-game komt uit op 17 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

L.A. Noire komt naar Switch, PS4, Xbox One en HTC Vive

Rockstar heeft vier nieuwe edities van L.A. Noire onthuld voor PlayStation 4, Xbox One, HTC Vive en Nintendo Switch. De releasedatum voor alle nieuwe versies is 14 november dit jaar.

De Switch-versie van L.A. Noire bevat de originele game en alle dlc met een aantal toevoegingen als een Joy-Con-modus die gebruik maakt van de gyroscoop, HD Rumble en besturing met bewegingen toevoegt. Hiernaast zijn nieuwe wijde camerahoeken en controls voor het touchscreen beschikbaar.

Op PS4 en Xbox One ontvangt de game een aantal technische verbeteringen die de visuele presentatie verbetert. Op de normale PS4 en Xbox One wordt de game afgespeeld in 1080p, terwijl de PlayStation 4 Pro- en Xbox One X-versies in 4K worden vertoond.

Pc-gamers met een HTC Vive kunnen zeven missies uit de game in virtual reality spelen. Een vr-versie van L.A. Noire voor Oculus Rift of PlayStation 4 is niet aangekondigd door Rockstar.

L.A. Noire verscheen oorspronkelijk in mei 2011 voor PlayStation 3 en Xbox 360. Een halfjaar later werd ook een pc-versie uitgebracht. In januari en juni van dit jaar verschenen al geruchten over een remaster; een Switch-versie en ondersteuning voor virtual reality-headsets werd toen ook al genoemd. De vorige keer dat Rockstar een game uitbracht voor een Nintendo-platform was in 2009. Toen verscheen GTA: Chinatown Wars voor de Nintendo DS.

In onze originele review omschreven we de game als een "intrigerende, sfeervolle detectivethriller met fantastische gezichtsanimaties".

Speel Skyrim: Special Edition dit weekend gratis op Xbox One

Skyrim: Special Edition is dit weekend gratis en voor niets speelbaar op de Xbox One.

Dat kondigde uitgever Bethesda aan op Twitter . Daarbij meldt het bedrijf dat dit het "eerste gratis weekend voor Skyrim: Special Edition ooit" is. Of dat betekent dat er meer gratis weekenden volgen is niet bekend.

De game kan in die tijd ook met vijftig procent korting worden gekocht. Natuurlijk wordt alle progressie die spelers in de gratis versie hebben geboekt, overgezet naar de betaalde versie.

Pokémon-CEO over Switch-rpg en het succes van de console

Tsunekazu Ishihara, CEO van The Pokémon Company, heeft zich in een interview met Bloomberg uitgelaten over een aantal zaken omtrent de Pokémon-game op Nintendo Switch en zijn oorspronkelijke twijfels over het succes van de console besproken.

In het interview zegt Ishihara dat de Pokémon Company met de aankomende Pokémon-game voor Switch de mogelijkheid hebben om een game te ontwikkelen die "dieper gaat en een hoger niveau van expressie bevat". Hij voegt hieraan toe: "Op dit moment gebruiken we schermen van zeven tot acht inch, maar op een HD-TV kan je een hele andere wereld met graphics en geluid creëren."

Verder benoemt hij het feit dat meer mensen tegelijkertijd kunnen spelen op een Switch dan op een 3DS, wat misschien betekent dat de ontwikkelaars lokale multiplayer in gedachten hebben. Bijbehorende accessoires als een Pokéwalker of Pokémon Go Plus kan hij nog niet bevestigen, hoewel hij dit wel als een mogelijkheid ziet.

Geen officiële screenshot

Twijfels over de Switch

De Pokémon-CEO legt uit dat hij in eerste instantie twijfelde over het potentiële succes van de Switch: "Ik zei tegen Nintendo voor de lancering dat de Switch geen succes zou worden, omdat ik dacht dat in deze tijd van smartphones niemand een gameconsole met zich mee zou dragen."

Ishihara ziet nu in dat hij een verkeerde voorspelling had gedaan, maar vertelt wel dat het huidige succes van de Switch niet per se een indicatie is voor de toekomst van de console. "Op dit moment is het apparaat erg populair bij de 'early adopters', maar er is nog een stap nodig om een breder publiek te bereiken." De kwaliteit van software is volgens de Japanner de sleutel om veel hardware te verkopen. Een specifieke releasedatum voor de Pokémon-rpg voor Switch is nog niet vrijgegeven. De release van de game staat op dit moment gepland voor '2018 of later'.

Gerucht: Assassin's Creed Origins in 1080p/60fps op Xbox One X

In een video vanaf de FanExpo in Canada is een gerucht naar buiten gekomen over een mogelijke 1080p/60fps-modus voor de Xbox One X-versie van Assassin's Creed Origins.

Zowel Ubisoft als Microsoft hebben deze modus nog officieel bevestigd wat betreft de grafische kwaliteit van de game. In de video wordt gezegd dat "mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Assassin's Creed Origins" hebben verteld dat de game in 1080p en 60fps speelbaar is op Xbox One X. Tijdens de E3 dit jaar werd al aangekondigd dat Origins in dynamisch 4K speelbaar is op de nieuwe console van Microsoft met ongeveer 30fps.

De vorige game uit de serie, Assassin's Creed Syndicate, draaide met moeite op 30fps op een normale PlayStation 4 en Xbox One en was te spelen in een maximale resolutie van 900p. Bekijk hieronder de FanExpo-video. Assassin's Creed Origins wordt kort met commentaar getoond vanaf 1:38.

Assassin's Creed Origins komt uit op 27 oktober voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Lees hier onze hands-on preview van de game. In de video zijn verder ook beelden van Forza Motorsport 7 te zien.



Geralt viert 10 jaar The Witcher-games met je - Video

CD Projekt Red maakte tien jaar geleden de eerste The Witcher-game. Om dat jubileum te vieren is er een nieuwe video gemaakt waarin ook hoofdpersonage Geralt of Rivia dat heugelijke feit meeviert.

In de video stuurt Geralt een brief naar een heel speciaal iemand. Ook andere personages uit het Witcher-universum laten zichzelf zien.

De meest recente game in de Witcher-reeks is The Witcher 3: Wild Hunt, een grootste actie-rpg die in 2015 verscheen op pc, Xbox One en PlayStation 4. CD Projekt Red gaf daarna een stand-alone digitale kaartgame uit genaamd Gwent, gebaseerd op het gelijknamige kaartspel uit The Witcher 3.



Mario is geen loodgieter meer

Volgens het officiële, Japans-talige profiel van Mario is het Nintendo-personage geen loodgieter meer.

Mario, die bekend staat als Nintendo's loodgieter, is officieel zijn baan kwijt. Mario wordt op de officiële profielpagina van Nintendo omschreven als een man van sport: "Hij is allround sportief. Of het nu gaat om tennis, honkbal, voetbal of racen, alles wat Mario doet is cool. Om eerlijk te zijn heeft hij vroeger gewerkt als loodgieter...".

Eerder was Mario nog wel loodgieter volgens de website, maar Nintendo heeft dit recent veranderd. Het bedrijf laat weten dat deze beroepswisseling past bij een veranderende setting. Toen in 1981 Donkey Kong verscheen, paste het beroep 'loodgieter' bij het scenario. In 1983 gingen Luigi en Mario vaak onder de grond in Mario Bros., waarbij het beroep ook de logische keuze was.

Miyamoto geeft aan via USA Today dat "het scenario de rol van Mario bepaalt". Dit betekent dus ook dat Mario ooit een echte dokter is geweest. In Mario + Rabbids: Kingdom Battle moet hij wel bij Nintendo-defensie zitten als soldaat. Welk beroep neemt hij aan in Super Mario Odyssey?

Activision CEO bespreekt de toekomst van Call of Duty

Activision CEO Eric Hirshberg heeft in een interview met Game Informer gehint naar de toekomst van Call of Duty.

In het interview wordt aan Hirschberg gevraagd of de terugkeer naar de Tweede Wereldoorlog in Call of Duty: WW2 eenmalig was of dat dit een nieuwe koers is voor de franchise. Hirshberg zegt vervolgens: "Je weet dat ik geen dingen kan onthullen die nog jaren verwijderd zijn van release, maar nee, ik zie dit niet als een eenmalig uitstapje; ik denk dat de Tweede Wereldoorlog en historische kaders in het algemeen veel potentie hebben, en ik denk dat er elke mogelijkheid is dat dit een gebied kan worden dat we meer dan een keer gaan verkennen."

De CEO vertelt verder dat spelers klaar waren met de futuristische setting van de vorige games: "Ik wil geen kritiek geven op de kwaliteit van de game van vorig jaar (Infinite Warfare), maar ik denk dat, hoewel er veel innovaties en een hoop nieuwe leuke dingen voor spelers waren om te doen, het net een toekomstgame te veel was."

Wanneer Hirshberg de vraag krijgt of de gameplay van Call of Duty past bij een Battle Royale-modus zoals PlayerUnknown's Battlegrounds antwoordt hij: "Misschien. Het is een leuke manier om te spelen! Ik weet het niet, ik denk dat Call of Duty zowel nieuwe manieren om te spelen heeft ontwikkeld als een eigen draai kan geven aan dingen die we elders hebben gezien."

Call of Duty: WW2 verschijnt op 3 november voor PlayStation 4, Xbox One en pc.