NBA 2K18 preview – Dribbelen als nooit tevoren

Elk jaar smachten gamende basketbalfans naar hun jaarlijkse fix virtueel basketbal. 2K Sports bedient deze doelgroep sinds het jaar 2000 consistent met kwalitatief hoogwaardige games in de NBA 2K-serie. Aan die consistentie lijkt NBA 2K18 niets af te doen, want na onze speelsessie kunnen we alleen maar positief zijn over de beste basketbalgame van het moment.

Het ligt misschien een beetje voor de hand, maar alles wijst erop dat 2K Sports wederom de lat hoger legt voor basketbalgames met de lancering van NBA 2K18. Ook dit jaar barst NBA 2K weer van frisse content met een grote verscheidenheid aan modi en aanpassingsmogelijkheden die de game net even wat beter maken.

Rondlopen in de buurt

Een nieuwe modus waar we als eerst kennis mee maken is The Neighborhood. Een omgeving waarin je met je eigen personage lekker kunt rondhangen en je zuurverdiende VC, oftewel Virtual Currency, kunt spenderen aan het uiterlijk van je personage. Zo kun je op je gemak Foot Locker binnenwandelen om nieuwe sneakers aan te schaffen, naar de kapper gaan voor een nieuw kapsel, de NBA Store bezoeken, minigames spelen in de 2K Store of naar de sportschool. Kortom, The Neighborhood is een ware speelplaats voor iedereen.

Naast dat er veel te beleven is in deze spiksplinternieuwe modus is het ook een plek waar NBA 2K18-spelers elkaar in-game ontmoeten. Het is dus ook mogelijk andere spelers uit te dagen voor een potje basketbal in ‘The Neighborhood’ zonder hiervoor specifiek naar een aparte lobby te gaan. Aangezien de game nog niet gelanceerd is en de servers nog niet live zijn hebben wij dit niet kunnen testen. De modus valt bij ons wel goed in de smaak en hopelijk loopt hij soepel zodra de servers live gaan.

Gameplayverfijningen

Voor nagenoeg alle sportgameseries is het belangrijk om voort te boorduren op de basis van eerdere delen en de gameplay constant te verfijnen. NBA 2K18 is absoluut geen uitzondering op die regel en met NBA 2K18 komt 2K Sports steeds dichterbij perfectie. Ontwikkelaar Visual Concepts heeft bijvoorbeeld ditmaal de motion-engine volledig herschreven om personages nog realistischer te laten bewegen. Dit is absoluut ambitieus, maar in de praktijk uit het zich vooral op een subtiele wijze. Trouwe spelers die de sport niet alleen virtueel beleven, maar ook in het dagelijkse leven volgen, zullen deze subtiele verandering zeker waarderen.

Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe de AI reageert zien we interessantere dingen gebeuren. Nooit eerder hebben we zowel aanvallende als verdedigende AI zo realistisch zien reageren in NBA 2K. Tijdens het spelen merk je bijvoorbeeld dat wanneer je volop in de aanval gaat, je teamgenoten (afhankelijk van waar je op een bepaald moment staat) doorkrijgen dat er niemand vrij staat. De AI reageert hierop en probeert mogelijkheden te creëren, zodat je de bal naar een andere teamgenoot kunt gooien. Het is een ontwikkeling die een match spannend houdt en ervoor zorgt dat deze te allen tijde vloeiend verloopt.

Niet alleen heeft Visual Concepts aan de hardcore basketbalfans gedacht, maar ook aan de casual spelers en nieuwkomers die zo nu en dan zin hebben in een potje basketbal. De verdedigende AI is ook op de schop gegaan en moet het spel voor deze gamers ietwat vergemakkelijken, om makkelijker de gameplay onder de knie te krijgen. Desondanks merken we dat NBA 2K18 net als voorgaande delen eigenlijk nog steeds een sportgame is voor gevorderden. De game bevat namelijk een forse lijst met knoppencombinaties die per speelstijl verschilt. Dit zorgt ervoor dat NBA 2K18 in tegenstelling tot veel andere sportgames een vrij hoge leercurve heeft. Daarentegen moeten de voortreffelijke gameplay, de grote hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden, diverse modi en visuele presentatie ervoor zorgen dat spelers de tijd nemen om de fijne kneepjes van het vak te leren.



Visuele pracht

Een nieuw deel is natuurlijk niet compleet zonder een visuele upgrade en grafisch is NBA 2K18 de mooiste basketbalgame ooit. Alle personages zien er nog gedetailleerder uit en lijken meer dan ooit tevoren op de basketballers waar ze op gebaseerd zijn. Fysieke eigenschappen en gezichtsuitdrukkingen worden zo realistisch mogelijk weergegeven en zien er op PlayStation 4 Pro in 4k nog indrukwekkender uit.

Naast de PlayStation 4-versie hadden we ook de mogelijkheid om de Nintendo Switch-versie te spelen. Het moge duidelijk zijn dat deze versie visueel minder imponeert dan de PlayStation 4-versie. Tijdens het spelen in de handheldmodus is het duidelijk te zien dat de game op dertig frames per seconde draait en een lagere resolutie heeft, maar dat doet niets af aan de gameplay. De game speelt precies hetzelfde als de PlayStation 4-versie, alhoewel we niet de volledige game tot onze beschikking hadden. Hoe modi zoals MyCareer, The Neighborhood of MyGM werken in de Switch-versie achterhalen we pas nabij de lancering.





Met NBA 2K18 lijkt 2K Sports in elk geval af te stevenen op perfectie. 2K Sports borduurt voort op alles wat het succesvolle NBA 2K17 en zijn voorgangers zo goed maakt en voegt nog meer nieuwe content toe waar spelers naar alle waarschijnlijkheid weer een jaar lang zoet mee zijn. Met meer nieuwe modi, nieuwe aanpassingsmogelijkheden, verschillende visuele verbeteringen en gameplayverbeteringen moet NBA 2K18 de beste basketbalgame aller tijden worden – totdat NBA 2K19 volgende jaar het licht ziet.

Geschreven door: Brian Artiles Govita

NBA 2K18 verschijnt 15 september op PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 & Nintendo Switch