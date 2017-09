LEGO preview - Ninjago, Dimensions, Worlds: dit toonde TT Games op Gamescom

Het lijkt de laatste tijd wat stiller rondom LEGO-games, nu toys-to-life-game Dimensions al acht waves heeft gehad, LEGO Worlds niet overal even enthousiast werd ontvangen en er de laatste jaren nogal een overdaad aan LEGO-games en -films was. Dat betekent niet dat ontwikkelaar TT Games stilzit. In tegendeel. Op Gamescom doken we in drie games waar waar de studio aan werkt.

LEGO Ninjago Movie Game

Hoewel de Ninjago-franchise qua media voornamelijk bestaat uit kleine films en games om niet bepaald over naar huis te schrijven, verandert dat binnenkort waarschijnlijk. Dan verschijnt er namelijk een grote bioscoopfilm van LEGO Ninjago, in de stijl van de LEGO Batman-film die eerder dit jaar uitkwam. Dat betekent een grappig verhaal, goede animatie en een sterrencast om de stemmen in te spreken van de gele mannetjes. Dat zie je ook terug in de game die gelijktijdig met de film uitkomt.

Tijdens onze speelsessie op Gamescom werd het meteen alweer duidelijk wat LEGO-games zo magisch maakt: je pakt de controller en zelfs als je het spel nooit eerder hebt gespeeld, dan krijg je zonder enige uitleg al snel de besturing aan de praat. Het stuk dat wij voorgeschoteld kregen deed denken aan LEGO Marvel Super Heroes, omdat we ook hier in een grote stad vol hoogbouw achter een slechterik aan moesten gaan.

In het level konden we besturing wisselen tussen twee ninja’s. De ene had een enorme hamer bij zich, de ander was iets sneller omdat hij slechts twee zwaarden met zich meedroeg. Dat betekende ook dat hij een vette move kon doen waarbij je keihard moet buttonbashen om hem in de lucht een vijand in elkaar te laten slaan. Met elke druk op de knop (dus elke slag) neem je de vijand iets hoger mee de lucht in, om hem vervolgens uit elkaar te zien spatten in een stel studs, die je weer moet verzamelen om ‘true ninja’ te worden, waarvoor je een gouden blokje krijgt. Het ultieme doel is het sparen van die blokjes en het vrijspelen van meer dan honderd personages.

LEGO is echter nooit simpelweg knoppen rammen, het is ontdekken en platformen. Zo word je op de rug van een draak gezet voor een gedeelte in de lucht, en bouw je even later door vanalles stuk te slaan een vuurwerkdraak die je naar het volgende gedeelte in het level moet brengen. Dit alles gaat gepaard met vermakelijke cutscenes en de aandoenlijke LEGO-humor die soms te flauw is, maar meestal toch een glimlach op je gezicht weet te toveren. Van de LEGO Ninjago Movie Game hebben we maar een klein stukje gespeeld, maar dat smaakte naar meer, zelfs als je niet bekend bent met deze LEGO-franchise over ninja’s.





LEGO Dimensions

Een andere game waarvan we op Gamescom meer te zien kregen, was LEGO Dimensions. De toys-to-life-titel is inmiddels al een paar jaar oud, maar wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe sets en personages. De game is alweer toe aan de negende golf personages en net als de achtste golf staat deze in het teken van Cartoon Network. Na Adventure Time worden nu de Powerpuff Girls en Teen Titans GO toegevoegd aan Dimensions. Daar komt ook nog een personage bij dat niet van Cartoon Network is: Beetlejuice.

In de game kun je alle helden uit eerdere golven tijdelijk inschakelen in ruil voor studs. Dat is wel zo fijn, want dat betekent dat niet naar de winkel hoeft om het fysieke figuurtje te kopen. Je kunt ‘gratis’ gebruikmaken van de virtuele variant van het personage, maar dat is wel slechts voor een aantal minuten, afhankelijk van hoe lang de taak ongeveer duurt. De personages uit de negende golf zijn niet op die manier in te huren, want TT Games heeft natuurlijk graag dat je ze wel fysiek in de winkel aanschaft.



Zo heeft het Powerpuff Girls-pack de gemene insteek dat je alleen Blossom en Bubbles krijgt, samen met twee voertuigen. De derde Powerpuff Girl, Buttercup, moet je los kopen om het drietal te verenigen. TT Games heeft de personages echter zo tof gemaakt dat de verleiding moeilijk te weerstaan is om dat niet meteen al te doen. Vooral Bubbles is fantastisch, want met haar huilaanval kan ze een heel cirkeltje vijanden elimineren. Het ziet er fantastisch uit als ze in huilen uitbarst, zeker in het gedeelte dat ons is getoond: een zuurstokkerige regenboogwereld met een schattige, knuffelbare pandabeer die de dames eigenlijk dood wil hebben. Dit is verreweg de schattigste eindbaas aller tijden.

In deze nieuwe Powerpuff Girls-wereld beleef je de bekende cartoon. Van de ‘sugar, spice and everything nice’ van de professor, tot het gemeentehuis waar vanuit de meisjes regelmatig worden gebeld voor een nieuwe missie. Maar behalve dat je je kunt onderdompelen in die wereld kun je ook personages uit andere franchises in die wereld plaatsen.

Zo is het mogelijk een missie te volbrengen met Ethan Hunt uit Mission Impossible, of de Powerpuff-meisjes juist mee te nemen naar de wereld van Ghostbusters. Dat is de kracht van LEGO Dimensions, de vele geliefde franchises die zich aan de game hebben verbonden kunnen probleemloos worden vermengd.

Het is bovendien extra bijzonder dat de verschillende franchises zo goed bij elkaar passen. De cell-shaded cartoonwereld van de Powerpuff Girls staat helemaal niet slecht bij de personages uit Fantastic Beasts and Where to Find Them of The Lord of the Rings bijvoorbeeld. Je moet die vrienden van andere universums zelfs gebruiken om verder te komen; de sugar, spice and everything nice krijg je pas bij elkaar als je de mogelijkheden van bijvoorbeeld Gandalf hebt ingezet.





Verder hebben we niet al te veel gezien van de game, behalve een missie waarin we naar Powerpuff Girls’ Puppy Island gingen om zo te puzzelen dat er puppies beschikbaar kwamen voor weeskinderen om mee te spelen. Daarvoor kon je bijvoorbeeld een van de Teen Titans gebruiken om zo je weg te snuffelen naar een enorm bot voor een van de viervoeters. LEGO Dimensions blijft dus dezelfde actie- en ontdekgameplay hebben als we gewend zijn, alleen wordt die voortdurend uitgebreid met nieuwe ervaringen en werelden.

LEGO Worlds

Tot slot speelden we LEGO Worlds op Nintendo Switch. De game waarin je een soort Minecraft-sandbox krijgt voorgeschoteld die je zelf met LEGO mooier kunt maken en moet uitbouwen, maakt binnenkort de overstap naar Nintendo Switch. Het is spannend dat een game die zich toch het beste laat spelen met een muis nu de overstap maakt naar deze console. Niet dat LEGO Worlds niet eerder op consoles verscheen, maar op Switch kun je het ook nog op het kleine scherm spelen, waardoor het enorme menu met objecten zo’n beetje je hele scherm beslaat.

Daar wordt door TT nog een zoekfunctie voor ingebouwd, want het is een uitdaging om door alle pagina’s heen te scrollen, op zoek naar dat ene stoeltje of dat ene blokje. Het is bovendien mogelijk om in een keer sneller een huis te bouwen, omdat je niet langer los items neerzet, maar ook in een keer meerdere muren kunt maken. Dat zijn fijne dingen, maar tijdens onze speelsessie werd het toch weer duidelijk hoe deze game toch het beste tot zijn recht komt op pc. Er zijn zoveel menu’s en mogelijkheden, dat het waarschijnlijk een lange tijd duurt voordat je die op Switch onder de knie hebt. Het is de vraag of dat wel past bij LEGO, dat normaliter juist zo laagdrempelig is.





