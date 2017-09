Wookiee Leaks: A Stars Wars News Update Extended Edition met Big 2

Afgelopen vrijdag knalden we keihard Episode 4 van Wookiee Leaks: A Star Wars News Update met Big 2 van The Opposites online. We pakten daarin even het laatste nieuws op zoals d at regisseur Colin Trevorrow gestopt is met het maken van Star Wars: Episode IX. Opvallend omdat ook Phil Lord en Chris Miller van een Star Wars-project (de Han Solo-film) zijn gezet, waarna regisseur Ron Howard het stokje overnam.

Maar zoals eerder gezegd: Twan is echt fan van Star Wars (anders zou hij natuurlijk niet aanschuiven) en was er bij de release van The Force Awakens en Rogue One als de kippen bij om de films te checken (hij kan de eerstgenoemde beter hebben dan de tweede). Hij is zelfs zo bevlogen over Star Wars dat hij er spontaan een plaatje over heeft gemaakt (met een zeer aanstekend melodietje, check de track onderaan de pagina zelf maar).

Hij is zelf zo'n fan dat we ons nerdgesprek onmogelijk in één korte video konden stoppen,. Vandaag hebben we even deze Extended Edition gemaakt waarin Big 2 en Dennis ruim de tijd hebben om te leuteren over alles Star Wars: van de prequels tot toys en onder broeken. Zeker even checken dus!

May the Force be with You!