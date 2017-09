Op verzoek – Franchises waarvan we Lego-games willen zien

Tegenwoordig zijn er veel verschillende Lego-games van grote franchises. Zo verscheen in 2005 de eerste Lego Star Wars-game, waarna onder anderen versies verschenen van Indiana Jones, Batman, Harry Potter en Lord of the Rings. Hoewel er dus al een redelijke selectie van deze is, kunnen wij wel wat series bedenken waar wij Lego-games van willen zien, en daar kun je hieronder alles over lezen.

Deus Ex

Hoe serieuzer de franchise, hoe grappiger de mogelijke Lego-game. Al die bloederige moorden en volwassen elementen moeten op de een of andere manier afgezwakt worden op een iconische Lego-manier. Daarom lijkt ons een Lego Deus Ex-game erg gepast. In Lego Deus Ex moet Adam Jensen meerdere van zijn Lego-ledematen vervangen met Lego-onderdelen van een ander patroontje. Plotseling lijkt het hebben van artificiële ledematen en het zijn van een ‘aug’ niet zo vreemd meer.

In deze game gaat Adam Jensen lekker rondsneaken, Lego-computers hacken, geheime organisaties bevechten en in gesprek gaan met andere augs. Een Lego-game met zo’n serieuze lading als deze sciencefictiongame zou een verfrissing zijn voor het genre en tegelijkertijd de nodige humor bieden, die de Deus Ex-franchise in een ander daglicht zou zetten. Adam Jensen heeft hier niet om gevraagd, maar daar moet hij dan maar mee leren omgaan.

Dragon Ball

Met een Lego-release van de Dragon Ball-franchise gaat de befaamde tekenstijl van Akira Toriyama helemaal verloren. Daarentegen krijgen we er fantastische, geblokte Kamehameha’s en Spirit Bombs voor terug. Aangezien de personages uit deze serie steeds groter en gespierder lijken te worden wanneer zij hun powerlevel verhogen, moet de Lego-versie van Dragon Ball hier iets anders op vinden. Een paar extra lijntjes en natuurlijk een groter, geler kapsel voor de Super Saiyans moet de enige indicatie zijn van hun kracht.

We zijn vooral heel benieuwd hoe de gevechten uitgespeeld worden op een manier die vriendelijker is voor het kinderlijke oog. Ontwikkelaars moeten toch andere benaderingen zien te vinden voor scenario’s als Frieza die Krillin doorboort met zijn hoorns of Cell die zijn bloederige, leeggezogen slachtoffers op straat achterlaat.

Assassin’s Creed

Alle Lego-games bevatten veel platformlevels, alleen is het jammer genoeg een beetje simpel. Assassin’s Creed zou dé kans kunnen vormen voor TT-games om eens goed te experimenteren met verschillende manieren van klimmen en klauteren. Sowieso heb je al zo veel uit van te kiezen. Gaan we terug de tijd in naar de renaissance om verschillende Italiaanse steden prachtig nagemaakt te zien in Lego, of duiken we naar de Carabische eilanden om piraatje te spelen… oh wacht, die Lego-game bestaat al!

Gelukkig zijn er in het verleden al openwereldgames in de Lego-franchise uitgekomen, dus dit hoeft geen groot probleem te zijn. De combat is in beide titels ook vrij simplistisch (kom op, het is toch zo?). Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer deze franchise zich leent voor een likje lego-verf. En aangezien Ubisoft met enige regelmaat openstaat voor cross-overs, klinkt dit tot op zekere hoogte niet eens zo ongeloofwaardig. Dus plan die vergadering maar en bedank ons voor dit puike idee.

Fallout

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een rare mix. Alles in Fallout is zo grauw en gevaarlijk. Hoe maak je hier nu een leuk en kindvriendelijk spelletje van? Nou, denk maar eens na over de stijl van Vault-Boy. Alles wat met hem te maken heeft bruist van de creativiteit en slapstickhumor. Als het volledige Fallout-universum eventjes deze make-over krijgt, kun je er nog een aardige game aan overhouden.

Zet de ouderwetse, ontoepasselijk vrolijke muziek maar vast aan terwijl je de gelegofiseerde versie van The Capital Wasteland gaat verkennen. Een enorme wereld om te verkennen, enorm vette wapens om te vinden, een bizar aantal interessante quests. Bethesda heeft al een geweldige blauwdruk. Het enige wat TT-games hoeft te doen is daarop voortbouwen om een onvergetelijke ervaring neer te zetten. Sowieso leent Fallout zich er best voor om alles schattig te maken. Dan heb je eindelijk dé Fallout-game om met de gehele familie te spelen.

Resident Evil

Het is tijd voor een Lego-game in het survival-horrorgenre. Ook al is Resident Evil 7 niet misschien niet een typisch voorbeeld van een Resident Evil-game door de P.T.-achtige insteek, zou het fantastisch zijn een Lego-versie hiervan te spelen. Hoe eng zou het zijn om je Lego-vriendin Mia achter je aan te hebben met een Lego-kettingzaag? Je hand wordt waarschijnlijk van je arm verwijderd met kleine ‘plop’, waarna Ethan deze er gewoon weer op klikt. De eettafel van de Baker-familie staat vast gevuld met hotdogs en pizza’s, met een aantal Legovliegjes toegevoegd om aan te tonen dat het wel om verrot voedsel gaat.

Met een Lego Resident Evil worden eindelijk de liefhebbers van ‘kinderhorror’ weer bediend – die hebben na Kippenvel jaren niets om van te genieten gehad. De game kan overigens veel leren van de manier waarop Lego Jurassic World dino’s uit elkaar laat vallen, wanneer ze eigenlijk op bloederige wijze aan hun einde komen. Zo wordt de welbekende horrorfranchise voor iedereen toegankelijk.

Dit waren vijf franchises waar wij Lego-games van willen zien. We hebben ook Pokémon, Skyrim en Mass Effect overwogen. Van welke franchise zou jij graag een Lego-versie willen spelen? Laat het weten in de comments!