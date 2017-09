Prijsvraag - Win een Batman & Harley Quinn-DVD

Ben jij groot fan van Batman? Dan hebben we nu een leuke Batman & Harley Quinn-prijsvraag voor je klaarstaan!

De DVD van Batman & Harley Quinn is vandaag uitgekomen en daarom mogen wij vier exemplaren weggeven! In Batman & Harley Quinn gaan de twee schurken Poison Ivy en The Floronic Man op een ecologische missie om de planeet te redden van zijn ondergang.

Ze willen de mensheid uitroeien door alle mensen in planten te veranderen. Batman moet hierbij tegen zijn principes in samenwerken met Harley Quinn, de vriendin van de Joker. De film is geschreven door Jim Krieg en Bruce Timm die onder andere bekend zijn van Batman: The Animated Series.

Om kans te maken op een DVD hoef je alleen maar een mailtje sturen naar prijsvraag@insidegamer.nl met in het onderwerp 'Batman is feest'. Geef in de mail aan wat jouw favoriete Batman-scène is. Vergeet hierbij niet je volledige naam en adresgegevens te vermelden, dan kunnen we de DVD opsturen als je hebt gewonnen!