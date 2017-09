Dit was het nieuws: Veel Nintendo-nieuws, Okami HD en meer

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Doom en Wolfenstein 2 naar Switch, Skyrim komt op 17 november

De Bethesda-shooters Doom en Wolfenstein 2: The New Colossus komen beiden naar Switch.

Doom komt rond de feestdagen van dit jaar naar Nintendo's console. Verdere details zijn niet bekend, al laat men wel weten dat zowel de single- als multiplayer naar de Switch-versie komt. Het is niet bekend of alle aanpassingen en dlc van de versies op andere consoles naar de Switch-versie komt.

Over Wolfenstein 2: The New Colossus is nog minder bekend, alleen dat de game in 2018 op de Switch verschijnt. Op PS4, Xbox One en pc verschijnt de titel later dit jaar.

Het eerder aangekondigde The Elder Scrolls 5: Skyrim voor Switch heeft nu een releasedatum: 17 november. Dat is zo'n zes jaar na de pc-, PS3- en Xbox 360-versie. De Switch-versie heeft ook de drie uitbreidingen, Dragonborn, Dawnguard en Hearthfire. Daarbij zitten er exclusieve wapens en kleding gebaseerd op Zelda in de game. Deze zijn zowel via amiibo als door de game te spelen ontgrendelbaar.

Mario Party: The Top 100 voor 3DS bevat honderd beste minigames

De 3DS krijgt een nieuwe Mario Party-game, genaamd Mario Party: The Top 100.

De game bevat de honderd beste minigames uit de Mario Party-reeks. Voor multiplayer is maar één cartridge nodig: drie andere spelers kunnen meedoen via download play.

Mario Party: The Top 100 komt op 28 januari uit voor 3DS.

Open bèta voor Call of Duty: WW2 op pc aangekondigd

Eind deze maand kan men op pc een open bèta van de aankomende shooter Call of Duty: WW2 spelen.

Waar de bèta op PlayStation 4 en Xbox One die eerder deze maand werd gehouden alleen voor mensen was die de game hebben gereserveerd, daar kunnen alle pc-gamers van 29 september tot en met 2 oktober de game uitproberen.

Een van de redenen om iedereen toe te laten tot de bèta is dat ontwikkelaar Sledgehammer Games de servers en game zelf uitvoerig willen testen. MEnsen hebben minstens een Intel Core i3 3225, Nvidia GeForce GTX 660 of AMD Radeon HD 7650 nodig, alsmede 8 GB aan schijfruimte.

Call of Duty: WW2 verschijnt wereldwijd op 3 november op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Gerucht: Call of Duty in 2018 krijgt weer moderne setting

De Call of Duty-game, die in 2018 moet uitkomen, speelt zich mogelijk weer af in een moderne setting.



Het gerucht is ontstaan door een recent verschenen vacature van Treyarch , de ontwikkelaar van Black Ops. Door de vacature is duidelijk dat de ontwikkelaar op zoek is naar een designer van vechtsystemen voor shooters. In de beschrijving van het werk staat dat de kandidaat over 'diepe kennis van vuurwapens en moderne, militaire technologie' moet beschikken.

Er zijn meerdere Call of Duty-ontwikkelaars, waaronder Infinity Ward en Treyarch. De ontwikkelaars maken afwisselend een Call of Duty-game. Voor Call of Duty in 2018 is Treyarch aan de beurt, die hiervoor als meest recente game Call of Duty: Black Ops 3 heeft ontwikkeld.

Of de game inderdaad in een moderne setting heeft is niet officieel aangekondigd. De eerstvolgende shooter uit de serie, Call of Duty: WW2, speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Recentelijk vertelde Activision CEO Eric Hirschberg nog dat historische kaders voor hun games "een gebied kan worden we dat we meer dan een keer gaan verkennen".

Bundel en fotomodus voor Super Mario Odyssey aangekondigd



Er zijn tijdens de Nintendo Direct-uitzending nieuwe beelden van Super Mario Odyssey getoond, waarin onder andere een fotomodus te zien is. Ook is er een Switch-bundel aangekondigd.

De bundel komt wereldwijd uit op de releasedag van Odyssey, 27 oktober. In de bundel zitten een Switch-console en dock, de game en een draagdoosje om de Switch in te doen. De Joy-Cons in de bundel zijn rood.

In nieuwe beelden werden verder een aantal nieuwe levels getoond, waaronder levels op een strand en in de sneeuw. De game krijgt daarnaast een speciale fotomodus waarmee spelers niet alleen foto's kunnen maken, maar ze ook naar hun smaak kunnen aanpassen en op social media plaatsen.

Ontwikkelaar: 'Nintendo werkt aan Achievement-systeem voor Switch'



Nintendo zou wel eens een Achievement-systeem voor de Switch in de maak kunnen hebben, als we Lichtspeer-ontwikkelaar Lichthund mogen geloven.

Tijdens een Reddit AMA meldde de ontwikkelaar dat Nintendo aan een Achievement-systeem werkt voor de console, vergelijkbaar met Achievements en Trophies op Xbox- en PlayStation-consoles.

Toen een Reddit-gebruiker daarna opmerkte dat dit nog helemaal niet bekend was, meldde de ontwikkelaar: "Oeps. Ga maar verder, hier is niets te zien. Nee maar serieus, ik vermoed dat ze er aan werken, ze hebben er een paar keer naar gehint."

Nintendo heeft niet bevestigd dat er een Achievement-systeem voor de Switch in de maak is. De console is sinds begin maart wereldwijd verkrijgbaar.

Pewdiepie maakt racistische opmerking tijdens livestream



Youtuber Pewdiepie (Felix Kjellberg) heeft een racistische opmerking tijdens een livestream gemaakt en ontvangt nu kritiek van ontwikkelaars.

Tijdens het spelen van PlayerUnknown's Battlegrounds gebruikte Pewdiepie een van de meestgebruikte racistische termen, waarna hij zei dat hij "het niet op een slechte manier bedoelde".

Het is niet voor het eerst dat Pewdiepie geassocieerd wordt met racisme. Eerder dit jaar stopte Disney de samenwerking met hem nadat hij onder vuur kwam te liggen.

Diverse ontwikkelaars en mensen uit de industrie hebben gisteren en vandaag hun afkeer uitgesproken over de kwestie. Zo is de Let's Play-video van Firewatch van Pewdiepie's YouTube-kanaal verdwenen nadat Firewatch-ontwikkelaar Sean Vanaman op Twitter kritiek uitte op Pewdiepie. "Ik ben het beu dat dit kind meer en meer kansen krijgt om geld te verdienen met producten die wij maken. Hij is erger dan een stiekeme racist: hij verspreidt verachtelijke rotzooi dat veel schade doet aan de cultuur rondom deze industrie."

Pewdiepie heeft nog geen statement naar buiten gebracht over de kwestie.

Okami HD verschijnt op 12 december in het Westen



Gisteren was de Japanse versie al nagenoeg bevestigd, maar nu is het ook voor ons officieel: op 12 december komt Okami HD in het westen uit.

Zoals gisteren al bleek komt de game naar PlayStation 4, Xbox One en pc en draait het spel in 4K op schermen die dat ondersteunen. Spelers kunnen ook kiezen om de game in een 4:3 ratio te draaien.

De game werd oorspronkelijk ontwikkeld voor PlayStation 2 door Clover Studios. Diverse leden van deze ontwikkelaar, ook bekend van titels als Viewtiful Joe, hebben uiteindelijk de studio PlatinumGames opgericht.

Hieronder is de eerste trailer te zien.



Nieuwe gameplaybeelden van Assassin's Creed Origins te zien

Ubisoft heeft ons vandaag weer verwend met verse gameplaybeelden van Assassin's Creed Origins uitgebracht.

De trailer toont gameplaybeelden en meer van de Order of the Ancients, de voorlopers van de Templars. Gisteren verscheen al een teaser waarin de duistere figuren al te zien waren.

Assassin's Creed Origins is vanaf 27 oktober beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Volgens game director Ashraf Ismail wordt de Xbox One X-versie "de mooiste versie" van Origins.