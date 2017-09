Op verzoek – De meest awkward momenten in games

Denk terug aan de meest ongemakkelijke momenten uit je leven en je weet: misschien is het beter om er geen woorden meer aan vuil te maken. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de ontwikkelaars van onderstaande games. Laten we het asjeblieft niet hebben over de totale awkwardness van deze, ongetwijfeld goed bedoelde stukjes gamegeschiedenis. OK, laten we het er toch wel over hebben. Dit zijn de vijf meest awkward momenten in games.

Final Fantasy X – Beruchte lachscène

Geen lijst van awkward gamescènes is compleet zonder het beruchte lachmoment van Tidus en Yuna. Yuna vertelt protagonist Tidus dat ze heeft geleerd te lachen wanneer ze het moeilijk heeft. Het helpt haar zware periodes in haar leven te overbruggen. Ze houdt zo veel van Tidus dat ze hem graag dit kunstje leert, nu hij de ware aard van zijn vader heeft leren kennen. Misschien moet hij het ook eens proberen.

En leren doet hij blijkbaar maar al te graag, want hij begint keihard te lachen met de grootste neplach ooit. Alsof dat nog niet erg genoeg is houdt hij zijn lach veel te lang vol en kijkt de hele groep in stilte toe hoe het stel deze awkward scène doorstaat. Toen deze game uitkwam konden spelers niet veel meer dan hard mee lachen of met plaatsvervangende schaamte al facepalmend de scène afkijken. Gelukkig is X zo’n goede Final Fantasy-game dat we deze scène wel door de vingers kunnen zien.



Sonic the Hedgehog – Princess Elise x Sonic

De hype was groot, toen ‘Sonic the Hedgehog’ werd aangekondigd voor de vorige generatie consoles. Een next-gen Sonic-game, ja, die moest je hart wel sneller laten kloppen dan de poten van dat egeltje konden rennen. Tot de launch van de game bleef de hype leven.

Toen Sonic 2006 eindelijk uitkwam, bleek alle anticipatie voor niets . Een van de diepste dieptepunten was het verhaal, en met name de romantiek tussen Sonic en Princess Elise. Een blauwe egel en een prinses die eruitziet alsof ze uit een Final Fantasy-game ontsnapt is—a match made in heaven. Later in de game (spoiler-alert, voor welke ziel deze nog in zijn backlog heeft staan) sterft Sonic en moet prinses Elise hem redden door hem te zoenen in een oude Windows-desktopachtergrond. Na een verblindend licht dat deze kus veroorzaakt, verandert Sonic in een gouden egel. De waarom-vraag kan beter niet gesteld worden. Soms moet je gewoon genieten van de onzin die het leven naar je gooit.



Resident Evil – Jill Sandwich

Niets werkt beter tegen de zenuwen dan een slechte grap, zeker als je net je hele leven voorbij hebt zien flitsen. In de originele Resident Evil-game legt Jill bijna het loodje wanneer het plafond op haar neer dreigt te vallen en ze opgesloten zit in een kamer. Gelukkig is de enige echte Barry Burton er om haar uit deze nare situatie te redden.

Hij kan het echter niet laten om zijn humoristische gedachten met haar te delen nadat ze de schrik van haar leven heeft gehad. “You were almost a Jill sandwich!”, zegt Barry. Dat is gevat, want ze was inderdaad bijna gesandwicht tussen het plafond en de grond, erg grappig, Barry. Het mafste is misschien nog wel dat Jill het hier helemaal mee eens blijkt te zien: “Inderdaad!”. Menigeen zou wensen zo goed met traumatische ervaringen om te kunnen gaan.



Dragon Age: Origins – Leliana’s liedje

In de Dragon Age: Origins-uitbreiding Leliana’s Song wordt het verhaal van Leliana uitgelicht. Ze heeft een verleden als zangeres wil dat maar al te graag in de praktijk delen met de groep. De setting is perfect; het is een heldere nacht en iedereen staat in het licht van het kampvuur. Vanuit haar stembanden klinkt de prachtige, engelachtige stem, die resoneert met de mysterieuze sfeer van de nacht.

Dan kijken we naar haar gezicht… zingt zij het eigenlijk wel? Haar lippen bewegen helemaal niet synchroon met het nummer mee. Nu is de game sowieso berucht voor de slechte lipsynchronisatie, maar Leliana lijkt gewoon heel andere dingen te doen terwijl ze een emotioneel lied zingt. Wat een indrukwekkende en serieuze scène had moeten zijn is door de slechte animatie omgetoverd tot een van de meest awkward taferelen in videogames.



Ride to Hell: Retribution – Seks met kleren

Zonder twijfel is dit een van de slechtste games uitgebracht op de vorige generatie consoles, mogelijk nóg slechter dan Sonic ’06. In deze game speel je een ruige biker, die wraak wil nemen voor de moord op zijn broertje. Hiervoor reist hij door een helse wereld vol met gevaarlijke bugs en slechte collision-detection.

Totdat je een dame in nood tegenkomt. Jij voelt je uiteraard direct geroepen om met je meesterlijke matje een reddingsactie uitvoeren. Nadat de tegenstanders met de grond gelijk gemaakt zijn, is het tijd voor een toepasselijke beloning. De vrouw neemt je mee naar het dichtstbijzijnde bed voor een beetje pret. Het is natuurlijk ook wel logisch dat ze je mannelijke charmes niet kan weerstaan… De manier waarop de daad verricht wordt is wel enigszins apart. De personages houden namelijk hun kleren aan en dan hebben we het niet over alleen ondergoed. Nee, seks in volledige werkkleding, dat is toch ieders natte droom?





Dit waren vijf van de meest awkward scènes in games ooit. Scènes uit Heavy Rain en Devil May Cry haalden deze top 5 net niet. Heb jij nog herinneringen van gamescènes die je een ongemakkelijk gevoel gaven? Laat het weten in de comments!