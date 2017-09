Help Tony de Tekenbaas om oktober te vullen met vette tekeningen

InsideGamer members kennen hem vast nog wel: Tony de Tekenbaas, a.k.a. Tony Elzinga. In het verleden maakte hij hele vette tekeningen die steevast onder onze recensies gezet werden. En Tony zit verre van stil, want hij wil volgende maand uitroepen tot Inktober, en heeft daarvoor julie hulp nodig.

"Inktober is een initiatief om de gehele maand Oktober elke dag een tekening te maken. Door dit elke dag te doen is de achterliggende gedachte om binnen korte tijd natuurlijk beter te kunnen tekenen. Al is er nogal wat discussie dit jaar of het traditioneel of digitaal kan/mag heb ik toch zelf besloten dit jaar volledig digitaal te gaan. Ik heb zelf het idee dat ik traditioneel de meeste facetten wel ken maar digitaal qua mijn art nogwel wat dingen kan en wil bijspijkeren. Nu is natuurlijk jullie vraag; Nou en, wat moet dat hier op een website voor voornamelijk games? Ik wil dit jaar om mijzelf te motiveren elke dag mijn art posten met jullie onderwerpen. Ik heb voor elke dag van Oktober een opdracht nodig. Nu lijkt het mij leuk om elke dag iets te doen met een gamepersonage. Of dit nu puur een kleine doodle of uitgewerkte print word hangt natuurlijk van de dag en mijn al zeer ingeslinkte tijd (2 kids).



Dus mijn vraag;



Welk personages wil jij zien? ik heb er voor elke dag in Oktober 1 nodig. Ik zal ze allemaal hier proberen te posten als hier intresse voor is :) Na jullie inzendingen maken we met z'n allen een lijstje van alle 31 personages en dan ga ik Oktober aan de slag :)"



Dus onze oproep aan jullie: zet hieronder of op het forum welke personages je wil zien en wellicht kiest hij een van jouw voorstellen. We kunnen nu al niet wachten met welke toffe creaties hij op de proppen komt en wij zorgen er natuurlijk voor dat ze op IG komen te staan.