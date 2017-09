IG zoekt testers die een Samsung 850 EVO 1TB SSD willen winnen

We hebben de afgelopen tijd al een paar vette en razendsnelle SSD's weggegeven in ruil voor een leuke video of een artikel. En we dat gaan we gewoon wéér doen. Omdat het kan!

Ben jij op zoek naar een SSD voor je PlayStation 4? Zoek dan niet verder, want wij geven gratis en voor niets een SSD weg! De Samsung 850 EVO 1TB SSD schrijft sneller data over dankzij de 3D-V-Nand technologie, is energiezuinig en heeft een langere levensduur door betere bescherming van interne onderdelen.

Je krijgt 'm natuurlijk niet zomaar. Om kans te maken op deze SSD zoeken we een PS4-bezitter die voor ons deze SSD gaat testen. Bij voorkeur heb je een PS4 Pro, want de schijf ondersteunt SATA3, net zoals de PS4 Pro, maar een normale PS4 is ook prima. Ook moet je natuurlijk bereid zijn de schijf in te bouwen in je PS4 en daar een artikel of video over maken voor in de membercontent.

Ben jij een PS4(pro)-bezitter en ben je op zoek naar een nieuwe SSD? Mail dan naar prijsvraag@insidegamer.nl en vertel ons waarom jij de Samsung 850 EVO heel graag wilt hebben en hoe je deze SSD gaat reviewen. We nemen zo snel mogelijk contact op met de winnaar!