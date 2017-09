The Evil Within 2 hands-on preview – Het ideale spookhuis voor deze Halloween

Tango Gameworks, onder leiding van Resident Evil-bedenker Shinji Mikami, gooit met The Evil Within 2 het roer flink om. Daarmee lijkt dit vervolg een breder publiek aan te spreken. We kwamen er tijdens een uitgebreide hands-on sessie achter dat dit een positieve verandering is.

Laten we vooropstellen dat The Evil Within ongelooflijk sfeervol en spannend is. Het origineel puilt uit van de angstaanjagende momenten en enge monsters, terwijl je met hoofdpersonage Sebastian Castellanos door een nachtmerrieachtige schijnwereld loopt die mogelijk wordt gemaakt door STEM-technologie. In dit vervolg doet het bedrijf Mobius experimenten met de dochter van Sebastian, Lily, waardoor haar eigen droomwereld wordt gecreëerd. Sebastian duikt daar met tegenzin in om zijn dochter te redden.

Soepele besturing

Het origineel heeft door de roots van Mikami nog veel weg van een oldskool survivalhorrorgame, inclusief de verschrikkelijk klungelige besturing. Dat is gelukkig meteen een van de eerste aspecten die Tango nu heeft aangepakt. Sebastian laat zich veel soepeler besturen, waardoor je het idee hebt meer controle over de situatie te hebben. Nog altijd laten vijanden zich niet zomaar neerhalen en zijn kogels schaars, dus de uitdaging blijft wel intact.

Daardoor is het vaak logischer en verstandiger om de aanval niet in te zetten, maar rond te sluipen en zo de confrontatie te vermijden. Verfrissend genoeg gebeurt dit nu niet alleen in een aaneenschakeling van gangetjes. Die zitten nog steeds in de game, maar worden vooral ingezet voor de filmische aspecten van de game waarin het verhaal verder uit de doeken wordt gedaan. De game bevat echter ook diverse open gebieden waarin je je eigen plan kunt trekken om van A naar B te geraken.

Vrijheid blijheid

Vroeg in de game uit zich dat in een dorpje in de STEM-droomwereld waar zombieachtige wezens ronddwalen en iedereen op hun pad aan stukken scheuren. Afgezien van enkele safehouses is het nergens veilig, niet in de huizen waar zich vaak bizarre taferelen ontvouwen, en zeker niet op de duistere straten. Door je hoofd laag te houden en via tuinen en bosjes achter de huizen en straten rond te sluipen kun je de monsters meestal ontwijken, maar zelfs dan loop je nog weleens tegen een plotselinge vijand aan. Een uithaal met je mes levert meestal niet meer dan een één seconde durende adempauze op, dus kost dat je een aantal van je zuurverdiende kogels.

Het rondsluipen door een open gebied terwijl Clicker-achtige monsters op je jagen is erg herkenbaar voor The Last of Us-spelers. Het lijkt een inspiratiebron voor Tango te zijn geweest die op meerdere manieren terug te vinden is in de game. Zo kun je in verlaten garages en prullenbakken die op straat staan ook diverse spullen vinden, zoals buskruit en allerlei materialen, om zo je eigen ammunitie of andere handige items te maken. The Evil Within 2 voelt vaak, net als The Last of Us, als overleven in een postapocalyptische wereld.

Surrealistische horror

Dat die wereld ondanks de overduidelijke inspiratiebron toch nog uniek aanvoelt, is te danken aan de surrealistische horror die het spel, net als het origineel, rijk is. Al vroeg in de game wordt je achternagezeten door een driekoppig wezen met cirkelzagen aan haar ledematen die niet zouden misstaan in een bizarre horrorfilm. Een paar hoofdstukken later neem je het zelfs tegen haar op, waarbij wij tijdens het gevecht met zwetende handpalmen de omgeving afzochten naar shotgun shells om haar neer te krijgen.

Doordat je je in die hoofdstukken in een soort fantasiewereld voortbeweegt, heeft de ontwikkelaar een excuus om de setting regelmatig te veranderen en de meest vreemde levelstructuren er op los te laten. Verderop in de game jaag je op een moordenaar die foto’s van zijn slachtoffers maakt. Hierbij ontgrendel je een voorheen niet bestaande gang via een spiegel door een beeld zo te positioneren en uit te dossen als een nabij hangend schilderij. Eenmaal in die gang speelt de moordenaar een spelletje met je, door regelmatig de deuren en hangende schilderijen te veranderen en je zo te desoriënteren. The Evil Within 2 blijft net als het eerste deel goed in je het gevoel geven dat je zelf de hoofdrol speelt in een horrorfilm.

Toch nog The Evil Within

Hoewel de gameplay dus is aangepast om een grotere doelgroep aan te spreken, worden echte fans van het genre nog altijd op hun wenken bediend. De ontwikkelaar doet daarbij zijn best om het verhaal wat beter uit te leggen dan het verwarrende origineel, met vele tussenfilmpjes en personages die tijdens het spelen binnensmonds aan zichzelf proberen te verklaren wat er nu allemaal in godsnaam aan de hand is. De open secties van de game moeten daarnaast als een warm bad aanvoelen voor de hedendaagse gamer die nauwelijks anders gewend is.

Maar hoewel deze veranderingen absoluut welkom zijn, blijft de kern van The Evil Within intact. Daar heb je nog steeds stalen zenuwen voor nodig en een drang naar het zo weinig mogelijk gebruiken van je materialen. Gamers die graag guns blazing alles in hun pad vernietigen hebben dan ook weinig te zoeken in dit vervolg. Aangezien de game al op 13 oktober verschijnt, hebben griezelfanaten met The Evil Within 2 ruimschoots voor Halloween het ogenschijnlijk ideale spookhuis klaarstaan.