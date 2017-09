Dit was het nieuws: Veel over Call of Duty: WW2 en The Witness voor iOS

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Nier: Automata is een succes met 2 miljoen verscheepte exemplaren

Nier: Automata is wereldwijd twee miljoen keer verscheept, zo brengt Square Enix naar buiten.

Het gaat hier zowel om fysieke als digitale exemplaren. Square Enix laat weten dat Nier nu een belangrijke franchise voor hen is. Nier: Automata is het vervolg op Nier en is ontwikkeld door PlatinumGames, samen met Square Enix-werknemers Yosuke Saito en Akihiko Yoshida. De game is beschikbaar op pc en PlayStation 4.

Call of Duty: WW2 krijgt 4K ondersteuning op Xbox One X



Volgens informatie op websites van verschillende retailers ondersteunt Xbox One X bij release 4K en HDR voor Call of Duty: WW2. Ook zijn Meet Your Allies-video's uitgebracht.

Op de afbeelding van het doosje van Call of Duty: WW2 voor Xbox One staat dat de game Xbox One X Enhanced is. Deze versie van de game kan dus in 4K en HDR gespeeld worden.

De reden dat dit niet groots is aangekondigd is waarschijnlijk omdat Activision en Sony een marketingdeal hebben, waardoor de uitgever meer informatie vrijgeeft over de PlayStation 4-versie van de game.

Ook zijn video's vrijgegeven genaamd Meet Your Allies, waardoor spelers alvast kennis kunnen maken met Major Arthur Crowley en leider van de verzetting, Roussea. De video's zijn hieronder te bekijken. Call of Duty: WW2 verschijnt op 3 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

The Witness nu op iOS verkrijgbaar voor 10,99 euro

Adventurefans opgelet: vanaf nu kun je The Witness downloaden voor je iOS-apparaat.

Daarvoor is wel iOS 10 of hoger nodig, alsmede 2,32 GB aan schijfruimte. De game staat voor 10,99 euro op iTunes . Gisteren bleek al dat de game waarschijnlijk spoedig naar iOS zou komen, maar toen was nog geen releasedatum bekend.

The Witness plaatst spelers op een eiland met veel mysterieuze puzzels die op te lossen zijn. Er zijn verder geen andere personages of dialogen, of zelfs maar sturing over waar spelers naartoe moeten gaan.

Vampyr uitgesteld van november naar volgend jaar

Vampyr, de actie-rpg waarin spelers de innerlijke strijd van een dokter tussen zijn werk en het vampierisme ondergaan, is van november dit jaar uitgesteld naar "lente 2018".

Volgens ontwikkelaar Dontnod Entertainment, dat ook Life is Strange heeft ontwikkeld en nu aan een vervolg werkt, was de uitstel een "moeilijke beslissing". Echter: "Een deadline halen moet nooit invloed hebben op kwaliteit".

Dontnod meldt dat een technisch probleem nog niet opgelost is. Daarbij geeft het de studio meer tijd om de game te balanceren en af te werken. "Dat is nodig voor een game die zo groot is als Vampyr, met zijn semi-open wereld, een complex narratief en diepe rpg-mechanics waarmee spelers echt impact kunnen hebben op de spelwereld."

In Vampyr besturen spelers Dr. Jonathan Reid. Deze dokter is zojuist veranderd in een vampier en zoekt naar een geneesmiddel, terwijl hij wel genoeg bloed binnen moet krijgen om op krachten te blijven. De game komt naar pc, Xbox One en PlayStation 4.

Left Alive van Square Enix voor het eerst uitgebreid getoond - Trailer

Afgelopen maandag kondigde Square Enix al zijn nieuwe game Left Alive aan op Sony's Tokyo Game Show-conferentie. Nu is de eerste trailer van de game uitgebracht.

Left Alive combineert survivalelementen met een shooter en heeft post-apocalyptische elementen. Ondanks de trailer zijn veel elementen van de game nog niet bekend.

Het design van de personages wordt gedaan door Yoji Shinkawa, ook bekend van het character design van de Metal Gear Solid-reeks. Ook Toshifumi Nabeshima van de Armored Core-serie draagt zijn steentje bij aan de art direction van de game. Daarbij ontwerpt Takayuki Yanase, bekend van Ghost in the Shell: Arise en Xenoblade Chronicles X, met het design van de mechs.

Left Alive komt in 2018 op PlayStation 4 en Steam uit.

Switch-firmware bevat stiekem de NES-game Golf

De NES-game Golf is te vinden op de firmware van de Switch, zo hebben dataminers ondervonden.

Er zit een file in de Switch genaamd 'flog' ('golf' achterstevoren gespeld) waarin een NES-emulator zit die de game Golf bevat. Deze file staat op elke Switch die is uitgekomen en maakt de game zelfs speelbaar met Joy-Con-controllers. De dataminers hebben enkele screenshots gemaakt van de game die hieronder zichtbaar zijn.

Mogelijk is dit gewoon een easter egg of een test die Nintendo in de firmware van de console heeft geplaatst. Het bedrijf kondigde vorige week wel aan enkele klassieke arcadegames naar de Switch te brengen met online multiplayeropties, waarvan Mario. Bros later deze maand de eerste wordt.

Voilá: de eerste volledige trailer van de remake van de Tomb Raider-films

Acteur Danny Wu heeft de eerste trailer van de nieuwe Tomb Raider-film op Instagram gemikt. Dit keer trekt Alicia Vikander de laarzen van Lara Croft aan en da's nogal een uitdaging na de stiekem best prima prestatie die Angelina Jolie neerzette in de 'oude' versies. Dus zeg het maar: nu al top of flop?





Tomb Raider draait vanaf 16 maart in de bios.





Speel dit weekend Battlefield 1 gratis op Xbox One

Xbox Live Gold-leden kunnen Battlefield 1 dit weekend gratis uitproberen dankzij de Free Play Days van Microsoft.

Het evenement loopt van vrijdag 22 tot en met zondag 24 september en stelt Gold-leden in staat om Battlefield 1 te downloaden via het dashboard op Xbox One of uit de Xbox Store .

Zoals gebruikelijk bij gratis weekenden als deze wordt gemaakte progressie meegenomen naar de volledige versie indien spelers besluiten deze aan te schaffen.

Tot 30 september loopt tevens het Revolution Battlefest, waarbij spelers op Xbox One, PS4 en pc ook de dlc-pakketten They Shall Not Pass en In the Name of the Tsar, inclusief alle maps, modi en wapens, kunnen uitproberen.

De Revolution Edition van Battlefield 1, inclusief Premium Pass, is tot 25 augustus met 40% korting te koop. De shooter kost tot die tijd 41,99 euro in plaats van 59,99 euro.

Gerucht: Netflix-app voor Switch ligt bij Nintendo

Volgens verse geruchten verschijnt zeer spoedig al de Netflix-app voor Nintendo Switch.

Een gebruiker van GoNintendo claimt dat een helpdeskmedewerker van Netflix heeft verteld dat de Netflix-app voor Switch "locked and loaded" is. Volgens de berichten moet de app alleen nog worden goedgekeurd voordat deze op de eShop kan verschijnen.

Nintendo en Netflix hebben beiden nog niets officieel bevestigd. De Japanse gamemaker heeft wel eerder aangegeven dat ze in gesprek zijn met "bedrijven als Netflix, Hulu en Amazon". Volgens Reggie Fils-Aime van Nintendo ontbraken de streamingdiensten met opzet tijdens de lancering. "We hebben de Switch als een gameconsole van wereldklasse gemaakt. We wilden dat je als eerste games op het systeem zou ervaren en daar een ongelooflijke fijne ervaring mee zou hebben."

Netflix is al enige tijd beschikbaar op gameconsoles. De PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii en Wii U bieden allen ondersteuning voor de streamingdienst. De PS Vita is vooralsnog de enige handheld die Netflix ondersteunt.

PS VR-versie van Zone of the Enders onthuld

Een virtual reality-versie van Zone of the Enders voor PS4 is vandaag onthuld. Dit kondigde Sony aan tijdens hun Tokyo Game Show-presentatie.

Zone of the Enders VR krijgt verbeterde graphics en tevens ondersteuning voor 4K wanneer de game niet in virtual reality wordt gespeeld. Konami voegt ook "next-gen surround sound" toe om de game van "een nieuwe perspectief" te kunnen voorzien.

Zone of the Enders VR is vanaf de lente van 2018 beschikbaar voor PlayStation VR en PS4 in Japan en wordt ontwikkeld door de studio Cygames. Een Europese releasedatum is nog niet aangekondigd.