Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom hands-on preview – Zonder Studio Ghibli toch magisch

We hebben in Europa even moeten wachten tot Ni No Kuni: Wrath of the White Witch uitkwam, maar toen het eenmaal zover was wist deze bijzondere samenwerking tussen Level-5 en Studio Ghibli al snel onze harten te veroveren. Gelukkig hoeven op het vervolg minder lang te wachten, want die komt zowel in Japan als in het westen begin volgend jaar uit. Dat is maar goed ook.

Hoewel Studio Ghibli helaas niet betrokken is bij dit tweede deel, is de voormalige character designer van de animatiestudio Yoshiyuki Momose dat wél. Ook componist Joe Hisaishi verleent weer zijn medewerking aan dit deel, waardoor Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom dezelfde aantrekkingskracht heeft als zijn voorganger. Zowel de grafische stijl als de prachtige muziek zorgen ervoor dat dit een game is die je wilt spelen.



Army-on-Army modus



Gelukkig blijft het enthousiasme zodra we de controller oppakken en aan de slag gaan als Evan, de jonge koning en hoofdrolspeler van dit deel. Op Gamescom maken we kennis met de nieuwe Army-on-Army gameplay van Ni No Kuni 2. Naast de rpg-gameplay bevat Ni No Kuni 2 namelijk ook een tactisch segment, waarin je oorlog voert met naburige legers. Onder begeleiding van vrolijke marsmuziek marcheren we samen met ons leger het slagveld op en ontpopt zich een verrassend leuk en tactisch spelletje.

Evan wordt omring door zijn legers. In ons geval beschikken we over zwaardvechters en boogschutters die gegroepeerd om Evan heen staan. We kunnen ze geen bevelen geven, maar de legers vechten naar eigen inzicht. Wel kunnen we ze om ons heen laten draaien en precies daar schuilt de tactiek in. Vechten met vijanden gebeurt via een vrij simpel steen-papier-schaar-mechanisme, waarbij zwaardvechters bijvoorbeeld sterk zijn tegen boogschutters. Door dus onze zwaardvechters zo te draaien dat ze voorop in de strijd gaan (en daarmee onze boogschutters automatisch veilig op afstand achter ons blijven), slopen we binnen een mum van tijd de vijandelijke legers.



Deze simpele maar doeltreffende mechaniek maakt de Army-on-Army gameplay van Ni No Kuni 2 onwijs makkelijk om in te stappen, maar biedt toch genoeg variatie. Als we bijvoorbeeld even later door boogschutters uit torens worden bestookt, zijn onze zwaardvechters weerloos en moeten we juist onze eigen boogschutters in stelling brengen. Helemaal leuk zijn de extra krachten die ons leger heeft. Onze zwaardvechters kunnen namelijk ook luchtondersteuning oproepen. Terwijl onze zwaarden op de schilden van de vijand kletteren en onze boogschutters vanaf een veilige afstand barrages op hen laten neerstorten, beslechten we de strijd in versneld tempo met een verwoestend bombardement.



Nog steeds betoverend



Dit klinkt misschien als een waanzinnige nieuwe aflevering van Game of Thrones, maar vergis je niet: het gebeurt allemaal in dat schattige stijltje dat Ni No Kuni zo kenmerkt, compleet met aanstekelijk mooie muziek. Het zorgt ervoor dat we met een grote grijns op het gelaat de vijand van de kaart vegen. Studio Ghibli is weliswaar niet betrokken bij dit deel, maar het is al duidelijk dat de game weinig tot niets heeft ingeboet wat betreft schoonheid en aantrekkingskracht.

Na afloop kunnen we ook nog even ‘gewoon’ spelen. Door de wereld lopen voelt bekend, het vechten is dit keer echter in real time in plaats van turned based. De eenvoudige vijanden die we voorgeschoteld krijgen zijn echter binnen een paar klappen dood en dus kunnen we nog niet veel zeggen over de diepgang van het nieuwe vechtsysteem.



Verder krijgen we een glimp van de schaal die de game ons biedt. De grote variatie aan omgevingen versterkt het vermoeden dat Ni No Kuni 2 weer erg fijne kost voor de ogen wordt. We zien bijvoorbeeld een sfeervol vissersdorpje, een wereld vol Chinese invloeden en de stad Hydropolis die kleurrijk oogt, maar wat eigenlijk een totalitaire staat is waar alles en iedereen door een Sauron-achtig oog in de lucht in de gaten wordt gehouden.



Een eigen koninkrijk

Tot slot krijgen we nog een glimp te zien van een spelmodus waarin je als Evan je eigen koninkrijk beheert. Een koninkrijk dat groeit door de acties die je uitvoert in de rest van de game. Ontmoet je bijvoorbeeld in het eerder genoemde vissersdorpje een botenbouwer, dan kun je hem naar jouw koninkrijk halen zodat jouw koninkrijk ook over boten beschikt en weer nieuwe routes beschikbaar zijn. Als een schilderij dat vordert wordt je koninkrijk zo steeds groter er verder ingevuld.

De Army-on-Army modus is dus slechts een stukje in de gigantische puzzel die Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom heet en al die stukjes lijken intensief met elkaar verbonden te zijn. Je acties in de rpg beïnvloeden je koninkrijk en dat koninkrijk voert vervolgens weer oorlog. Dat samenspel prikkelt onze nieuwsgierigheid. Toch moeten we nog even geduld hebben, want Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom is pas vanaf 19 januari 2018 beschikbaar voor PlayStation 4 en pc.