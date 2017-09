Wolfenstein 2: The New Colossus hands-on preview - New Orleans achter een muur

Een muur bouwen rondom een gebied om maar van al het geteisem af te zijn klonk enkele jaren terug misschien nog als een onwerkelijk idee, maar inmiddels is het niet meer zo onrealistisch. Het is dan ook typerend voor de weloverwogen duistere humor van Wolfenstein 2: The New Colossus dat New Orleans, het afvoerputje van de Verenigde Staten, omringd wordt door beton.

In Wolfenstein 2: The New Colossus hebben ‘we’ de Tweede Wereldoorlog echt verloren en zijn zelfs de Verenigde Staten geannexeerd door het Groot Duitse Rijk. B.J. Blazkovic voelt echter minder motivatie om Duitse naamvallen te leren en reist door de VS om het Duitse regime een klap toe te brengen. Zijn reis brengt hem onder andere naar New Orleans, alwaar hij contact probeert te maken met een verzetsgroep.

Grote puinhoop

New Orleans is anders dan Roswell, New Mexico, dat we op E3 en Gamescom zagen. In de woestijn werd de bevolking weliswaar onderdrukt, maar zagen we ook sporen van de grandeur die de nazi’s met zich meebrengen. Banieren, optochten: het leven leek daar – relatief – goed. Anders is dat in New Orleans, waar het uitschot van de Verenigde Staten wordt gedumpt, midden tussen de kapotgeschoten gebouwen. We zien wat restanten van de kenmerkende balkons waar men normaal met kralen staat tijdens Mardi Gras, maar in Wolfenstein 2: The New Colossus ligt overal vooral puin.

Wie denkt dat B.J. Blazkovic in zo’n omgeving weinig schade kan aanrichten, heeft het fout. Vooral veel Duitse lichamen moeten het afleggen tegen B.J.’s imposante collectie aan machinegeweren, shotguns, hakbijlen en futuristische wapens die met een stroomschok de vijand gelijk in as veranderen. Wolfenstein draait vooral om schieten, schieten, schieten en wie het vorige deel heeft gespeeld weet dat dat heel erg goed voelt in Wolfenstein. Het snelle tempo, de groteske wapens, de mogelijkheid om twee schietijzers tegelijk te legen; alles is eraan gedaan om het schieten zo leuk en sensationeel mogelijk te maken.

Maar B.J. kan meer. In dit deel beschikt hij over enkele upgrades die enige invloed hebben op je speelstijl. Zo kunnen we ervoor kiezen om met brute kracht ons een weg te banen door muren en gesloten deuren, maar het is ook mogelijk om met een soort mechanische stelten hoger gelegen locaties te bereiken en zo bijvoorbeeld door een openstaand raam te klimmen. Onze speelsessie met Wolfenstein 2: The New Colossus is te kort om de volledige potentie van deze verschillende upgrades te doorgronden, maar vooral door de muren heen beuken en zo de vijand verrassen heeft wel wat en past naadloos in het concept van non-stop nazi’s afschieten.

Even later mogen we zelfs op de rug van een Panzerhund rondrijden, terwijl we Duitsers frituren met de ingebouwde vlammenwerper. Het is een teken dat MachineGames weet dat nazi’s doodschieten leuk is, maar dat je soms even de ervaring een beetje moet breken. In een andere demo reden we ook al rond in een rolstoel (terwijl we overigens nog steeds rustig nazi’s over de klink joegen). Op de rug van zo’n mechanische oorlogsmachine van Duitse makelij voelen we ons extreem sterk, maar onoverwinnelijk zijn we niet, blijkt wel als we iets te overmoedig een fabriek binnenrennen. Als niet veel later van alle kanten Duits geschreeuwd wordt, begeeft ons hondje het helaas. Net zoals wanneer we gewoon te voet aan het knallen zijn wil de sensatie ons nog weleens naar het hoofd stijgen en gaan we iets te enthousiast een kogelregen te lijf, waardoor elke fatale confrontatie toch vooral onze eigen schuld is.

Gitzwarte humor

Verder valt op hoe delicaat de Zweede ontwikkelaar de grens van het toelaatbare opzoekt. In een eerdere speelsessie zagen we al hoe leden van de Klu Klux Klan hun Duitse grammatica oefenden en reden we dus zelf schietend rond in een rolstoel. In dit deel vallen vooral de karikaturen op. De pater met een zuidelijk accent die zijn eigen whisky brouwt, de Afro-Amerikaan die wat jazz op zijn klarinet speelt op verzoek van een vrouwelijke sniper die wel wat afleiding kan gebruiken tijdens het nazi’s schieten, de volslanke Duitse Fräulein die wel van eten houdt; Wolfenstein laat weinig kansen op stereotypering en parodiëring onbenut, maar weet er de juiste snaar mee te raken, zoals Quentin Tarantino dat met films als Django Unchained en natuurlijk Inglorious Basterds ook deed.





Geen verkeerd rijtje om in te staan. We moeten nog even geduld hebben voordat alle veiligheidspallen los mogen, want Wolfenstein 2: The New Colossus verschijnt op 27 oktober voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Een versie voor de Nintendo Switch volgt komend jaar.