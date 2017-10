Van panels naar pixels: 6 x games gebaseerd op comics

Van een spreekballon tot een aankondiging op Gamescom: in de gamewereld worden regelmatig comics gebruikt als bronmateriaal. Er zijn echter vooral een heleboel comicgames gebaseerd op een comicfilm in plaats van op een boekje. In dit artikel bespreken we daarom zes opvallende games die echt gebaseerd zijn op de stripboeken.

Asterix & Obelix: Kick Buttix

Asterix en Obelix is een typisch Europese franchise. De stripboeken komen uit Frankrijk, waar je zelfs een pretpark van Asterix en Obelix kunt vinden. Er zijn geweldige tekenfilms, animatiefilms en zelfs live-actionfilms verschenen van de inmiddels 36 stripboeken-tellende reeks. En ook een aantal games, waaronder PlayStation 2-game Kick Buttix. Het is niet bepaald de beste game ooit en zowel de soundtrack als de geluidseffecten zijn enorm irritant. Maar actie-avonturengame Kick Buttix is wel comicgetrouw. Zo is Asterix snel en wendbaar, terwijl de grote Obelix vooral rustig achter hem aan hobbelt met Idefix om hem heen. Bovendien gebruiken de Romeinen hun schilden net als in de strip (en de geschiedenis): ze bepantseren zich als een blok. Maar als onze helden zich toch door die barricade heenbreken, dan slingert Asterix de vijand in het rond om zo andere slechteriken uit de weg te ruimen en dat is helemaal zoals in de strip.

The Darkness II

The Darkness is een comic over een maffioso genaamd Jackie Estacado die de demon The Darkness in zich draagt, waardoor hij over verschillende vrij lugubere krachten beschikt. Er zijn twee first person shooters van deze comicreeks gemaakt, waarvan de tweede het meest overeenkomt met de comic. Dat zie je vooral aan het verhaal en de visuele stijl. Jackie is daarentegen wel wat stoerder dan op papier. Hij lijkt beter te weten wat hij wilt, is niet meer slechts de ‘denker’ uit de strip, en gedraagt zich minder als een slachtoffer van de Darkness, maar meer als iemand die er ergens ook van geniet. The Darkness II verscheen op PlayStation 3, Xbox 360 en pc, waarbij de gewelddadige gevechten, gruwelijke Darkness-krachten en het fascinerende verhaal bijdroegen aan de goede waardering die de game kreeg.

Garfield’s Nightmare

Garfield wordt al sinds 1978 getekend door Jim Davis en draait om het leven van een dikke, luie kat die alleen maar slaapt en eet. Garfield is de grootste strip ter wereld als er wordt gekeken naar in hoeveel kranten hij dagelijks voorkomt. De humor van Garfield, hondje Odie en het baasje Jon is ook regelmatig in gamevorm gegoten, zoals Garfield’s Nightmare op Nintendo DS. Deze sidescrolling platformer is op zich niet heel erg getrouw aan Garfield de kat, want we zien hem zelden zoveel wandelen en springen. Echter komen er veel elementen terug uit de strip, zoals Garfields vraatzucht. Hij pakt liever donuts en pizza op dan bijvoorbeeld geld. De vreetgrage kater verdient eigenlijk een betere game, want tot op heden zijn de virtuele avonturen van het beest kwalitatief teleurstellend. Zonde, want juist in Garfield’s Nightmare zie je dat Garfield zich als herkenbaar stripboegbeeld zeer goed leent voor een vrolijk spel.

Judge Dredd: Countdown Sector 106

Judge Dredd is een van de wat meer niche helden, ondanks dat zijn comicreeks al sinds 1977 loopt. Antiheld Joe Dredd is zowel politieman als rechter, wat hem de macht geeft om bijvoorbeeld moordenaars meteen terecht te stellen. In de iOS-game Countdown Sector 106 ga je als Dredd te werk in Sector 106. Je bent niet actief aan het gamen, maar vooral een digitaal verhaal aan het lezen. Nadat je een aantal pagina’s van het verhaal hebt gelezen, moet je kiezen om bijvoorbeeld iets nader te onderzoeken, iemand te veroordelen enzovoort. In gevechten moet je dobbelstenen gooien om de uitkomst te bepalen. Die uitkomsten hebben invloed op de verloop van het verhaal. Het is een gemiste kans dat de ‘game’ vooral leunt op tekst en niet veel illustraties heeft, gezien de stripboekoorsprong. Het verhaal is desalniettemin sterk en is goed geschreven, waardoor je de actie altijd goed kunt voorstellen.

Spy vs Spy

Een andere iOS-game gebaseerd op een stripboek is Spy vs Spy. Het betreft een witte en een zwarte agent die nooit een woord wisselen, maar elkaar voortdurend proberen af te maken. Antonio Phrohías tekende de twee van 1961 tot en met 1987 en vervolgens hebben andere tekenaars de serie overgenomen. In de game Spy vs Spy ben je wit of zwart en voer je verschillende opdrachten uit. Zo moet je bijvoorbeeld weg zien te komen uit de ambassade door allemaal objecten in je koffer te stoppen en te zoeken naar de uitgang. In de iOS-versie komen modi terug uit de game van de Spy vs Spy-game voor de Commodore 64, maar is er ook een multiplayer toegevoegd. De game is grappig, ziet er modern uit en de multiplayer-modus zorgt dat je niet alleen op deze retrotrip hoeft te gaan met deze herkenbare spionnen.

Spawn Armageddon

Todd McFarlane’s Spawn is een reeks over Al Simmons, een man die in de hel komt na een moord te hebben gepleegd en daar wordt opgeleid tot Hellspawn. De Hellspawn zijn soldaten die de strijd tussen hemel en hel moeten uitvechten. In de beat ‘em up-game Armageddon (gemaakt onder leiding van McFarlane) komen diverse slechteriken uit de comics terug en is de gelijkenis met de comics enorm groot. Dit dankzij bijvoorbeeld Spanwns levende cape met zijn gedragingen, het uiterlijk van de Hellspawn en de aanwezigheid van onder andere de Angelic Assassins uit de comics. Je bent binnen een paar uur door de game, maar dat is in het geval van een beat ‘em up soms best prettig – je duimen worden vrij zuur van het vele knoppenrammen. Niet iedereen is even gecharmeerd van dit spel, maar de dramatiek uit de comics en het feit dat Spawn een fantastische hoofdrolspeler is maken dit wel degelijk een geslaagde comicgame.

Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. De Arkham-trilogie, Telltale’s The Walking Dead, Injustice en ga zo maar door. Zijn er bijzondere comicgames waarvan jij onder de indruk was? Laat ze achter in de reacties!

Geschreven door: Laura Kempenaar.