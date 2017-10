IG Q&A: Als je 80 euro kreeg, wat zou je er dan op dit moment van halen?

Er komen een hoop leuke games en grote titels uit in oktober, maar dat betekent niet dat er de laatste niets gaafs is uitgebracht. Vandaag nog zijn de SNES Classic Mini en Fifa 18 uitgekomen. Ook is Metroid: Samus Returns recent gelanceerd en hebben veel mensen hun zinnen nog gezet op Destiny 2. Geld groeit normaal gesproken echter niet aan bomen, en daarom de vraag aan onze redactie: Als je 80 euro kreeg, wat zou je er dan op dit moment van kopen?

Dennis Mons

Aangezien ik de smaak van het bouwen van Star wars-schepen van LEGO flink te pakken heb (mijn UCS Super Star Destroyer staat thuis en de Imperial Star Destroyer hier op de redactie) wil ik uitbreiden! Volgende op de lijst: de UCS Tie Fighter. En nee, normaliter is die niet te koop voor €80 maar goddank hebben we AliExpress en LEPIN. Het is nét geen LEGO, maar het komt 99% in de buurt van the real thing en 99% in de buurt van het budget dat ik heb.

Martin Verschoor

Het gaat dan slecht met de Pond, maar helaas is is 125 Pond nog geen 80 euro. Maar ik wil dit. Ja, ik weet dat het lelijk is, maar ik wil het. Dus als iedereen me een Euro kan toeschuiven, dan 'crowd funden' we deze Power Ranger-helm en dan beloof ik dat ik 'm een mooi plekje ga geven. Oké?

Eline Oosterloo

Ik zou eigenlijk 80 euro willen meenemen naar de Retrobeurs deze zondag, maar de vraag is wat ik NU zou halen. Ik denk dat ik dan toch zou gaan voor Divinity: Original Sin 2. Ook al ben ik Retroliefhebber, ik geef niet zo om die SNES Classic Mini, die toch dezelfde hardware blijkt te hebben als de NES Classic Mini. Nee, Divinity: Original Sin is mijn laatst zo goed bevallen dat ik eigenlijk niet kan wachten op een port voor PlayStation 4 en zou meteen ook de Divine Edition aanschaffen. Ik wil een Lizard-koning zijn en samen met mijn vrienden deze Dungeons & Dragons-achtige game beleven. Ik wil die game spelen. Nu.

Bob van der Laan

Als ik 80 euro kreeg zou ik F1 2017 en Assassin's Creed: Syndicate halen voor de PlayStation 4. Ik heb van vrienden gehoord dat F1 2016 erg goed was en heb ook goede recensies gelezen. Zelf kijk ik ook F1 en lijkt het mij daarom extra vet om te halen. Volgende maand komt Assassin's Creed: Orginis uit en om alvast in de stemming te komen zou ik Syndicate halen. Zelf ben ik erg fan van de Assassin's Creed series, vanwege de verhaallijnen en kijk al uit naar volgende maand!

Jacco Peek

Als de de SNES Classic Mini nog niet had gekocht, dan zou ik dat geld daarvoor gebruiken. Ook al ga ik er niet veel op spelen, het blijft toch een leuk hebbedingetje. Anders is 80 euro een mooi bedrag om te reserveren voor een van de games van volgende maand. Middle-earth: Shadow of War, South Park: The Fractured But Whole, Assassin’s Creed Origins en Super Mario Odyssey wil ik ooit gaan spelen, dus een extra zakcentje kan ik wel gebruiken.

Lucas May

Met tachtig euro zou ik een amiibo-feestje voor mezelf organiseren. Het is jammer dat ze niet heel erg makkelijk verkrijgbaar zijn want ik zou al precies weten welke vijf ik zou halen: de Majora's Mask-versie van Link, beide amiibo van Metroid: Samus Returns, K.K. Slider uit Animal Crossing en de recente Pikmin-amiibo. Ja, de figuurtjes zijn vrij nutteloos, maar ze zijn zo fijn! Nog anderen met deze ziekte?

Simon Zijlemans

Ik zou 4 mensen €20 geven, als ze Danganronpa V3 zouden kopen. Ik weet het, 4 stuks is een druppel op een gloeiende plaat, maar hoe beter deze game verkoopt, hoe groter de kans dat we meer van dit soort kunststukjes krijgen. Ik ben vorige maand ofzo pas begonnen aan de eerste twee delen in de en meteen fan geworden. Zo ontzettend blij dat er ook ruimte is voor dit soort games in ons mooi gamelandschapje. Support die shit dus. Ook zonder mijn virtuele €20.

Jules Schlicher

€80,-? Dat gaat mooi naar een vliegticket naar Edinburgh. Het wordt waarschijnlijk een vlucht volgend jaar - of ik moet erg geluk hebben met een vreemde vertrektijd of een toevallige korting - maar goed. Ik ben helemaal verknocht aan Schotland, en met name Edinburgh, dus elke kans om naar dat prachtige land te gaan grijp ik met beide handen aan. Wandelen in de extreem groene en zompige bergen en valleien van Schotland is elke keer weer een uniek genot, en als ik er met een luttele cadeau-gegeven €80,- kan komen, laat ik dat niet aan me voorbij gaan. Het zal daar alsnog een aardige duit kosten, maar het is ‘t altijd waard.