Nieuws van de week: Nieuwe Red Dead Redemption 2 trailer

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?

Bekijk hier de nieuwe Red Dead Redemption 2-trailer

Rockstar Games heeft een trailer van Red Dead Redemption 2 uitgebracht, die uitkomt in de lente van 2018 op Xbox One en PlayStation 4.

De trailer introduceert het verhaal van de criminele Arthur Morgan en Van der Linde-gang. Er is geen pc-versie aangekondigd. Ook is er geen specifieke releasedatum bekend.



Nieuwe Assassin's Creed Origins-modus geeft educatieve twist aan game

Ubisoft werkt aan een nieuwe modus voor Assassin's Creed Origins waarin spelers verschillende tours kunnen nemen om informatie te winnen.

Discovery Tour komt ergens in het begin van 2018 gratis uit voor de nieuwe AC-game. De update brengt een modus naar de game waarin spelers interactieve tours door verschillende gebieden van de spelwereld kunnen maken. Op die manier worden diverse interessante bezienswaardigheden van het oude Egypte getoond.

Het is de bedoeling dat de tours veel details bevatten over allerlei zaken, waaronder mummificatie, Cleopatra en Julius Caesar. Spelers kunnen tijdens deze tours niet vechten of andere opdrachten uitvoeren.

PlayStation Plus-games van oktober met MGS5: The Phantom Pain en meer

Sony heeft bekendgemaakt welke games er in oktober gratis zijn te downloaden voor PlayStation Plus-abonnees. Onder andere Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain is binnen te hengelen.

Naast The Phantom Pain is ook Amnesia: Collection gratis voor PS Plus-abonnees. De PS VR-game Rigs: Mechanised Combat League en PlayLink-titel That's You kunnen ook gratis gedownload worden.

Op PlayStation 3 zijn Monster Jam Battlegrounds en Hustle Kings gratis voor PS Plus-abonnees. Op de Vita tenslotte kan met losgaan met Hue en Sky Force Anniversary. Beide games zijn via crossbuy ook speelbaar op PS4.



Dit zijn de Xbox Games with Gold voor oktober

Microsoft heeft de Xbox Games with Gold voor de maand oktober aangekondigd.

De Xbox Games with Gold zijn gratis te downloaden voor Xbox-gamers die een Xbox Live Gold-abonnement hebben. De gehele maand oktober kunnern Xbox One-eigenaren de indiehit Gone Home downloaden. Daarnaast is van 16 oktober tot 15 november de puzzelgame The Turing Test beschikbaar.



Op Xbox 360 kan met van 1 tot en met 15 oktober Rayman 3 HD en van 16 tot en met 31 oktober Medal of Honor: Airborne downloaden. Beiden games zijn ook speelbaar op Xbox One via backwards compatibility.



Super Mario Odyssey is 900p/60fps in dock-modus

DigitalFoundry heeft een video vrijgegeven waaruit blijkt dat Super Mario Odyssey een resolutie heeft van 900p in dock en 720p in handheld-modus.

Ook is hieruit duidelijk dat de game met een consistente 60fps draait, hoe het spel ook gespeeld wordt. Over het algemeen ziet Super Mario Odyssey er tevens beter uit in dock-modus. Zo heeft deze manier van spelen betere schaduwen en maakt de game op deze manier minder gebruik van aliasing, wat kan zorgen voor kleine, meestal verwaarloosbare, foutjes in de weergave van de game.

Super Mario Odyssey komt uit op 27 oktober voor Nintendo Switch. Eerder heeft Nintendo aangekondigd dat er een Switch-bundel uitkomt van deze game . De speciale fotomodus die hierbij is aangekondigd draait op 30fps, waarschijnlijk zodat objecten dan beter gerendered kunnen worden in de verte.



Sony-CEO vindt markt voor handhelds niet aantrekkelijk

Andrew House, hoofd van gaming bij Sony, heeft tijdens de Tokyo Game Show aangegeven weinigpotentie te zien in de markt voor handheld-consoles.



House, officieel de CEO van Sony Interactive Entertainment, laat weten dat Sony zich compleet richt op de PlayStation 4. "Er was buiten de regio's Azië en Japan niet veel vraag naar de PlayStation Vita," vertelt hij aan Bloomberg , "De levensstijl waarbij de smartphone het hoofdapparaat is dat je altijd met je meedraagt is hierbij bepalend geweest."

Hij beweert dat het vroege succes van Nintendo Switch geen invloed heeft op hun strategie: "Het Nintendo-apparaat is een hybride en dat is een andere aanpak en strategie".

In 2016 werd de verkoop van Sony's Vita stopgezet in Nederland , hoewel de handheld hier zo af en toe nog kleinere games ontvangt.

Avalanche bezig met project voor next-gen consoles

Ontwikkelaar Avalanche heeft een vacature openstaan waaruit blijkt dat ze al werken aan een project voor de volgende generatie consoles. Het gaat hier om een vacature Senior Multiplayer Programmer, die op de officiële website van Avalanche te zien is .

De ontwikkelaar, die onder andere bekend is van Just Cause en Mad Max, laat weten dat "Avalanche Studios games ontwikkelt voor zowel de huidige generatie consoles als de volgende generatie".

Ook andere ontwikkelaars houden al rekening met de komst van een nieuwe generatie consoles. Zo gaf Kazunori Yamauchi, de CEO van Polyphony Digital en producent van Gran Turismo Sports, aan dat de aankomende Gran Turismo Sports in 8K gespeeld zou kunnen worden en dat het spel "ontwikkeld is met een blik op de toekomst en een eventuele toekomstige versie van de PlayStation".

Sony en Microsoft hebben niets bekendgemaakt over een eventuele nieuwe generatie consoles. Wel komt op 7 november de Xbox One X, een krachtigere versie van Xbox One, uit. Lees hieronder een deel van de vacature van Avalanche.

PlayStation Australië geeft echte platinum trofeeën weg



PlayStation Australië deelt vier officiële replica's uit van de platinum trofee als prijs voor online competitie.

Om kans te maken op een van deze trofeeën moeten deelnemers in Australië wonen en een leeftijd hebben van achttien jaar of ouder. Dat betekent dat Nederlanders helaas niet mee kunnen doen aan deze wedstrijd.

Spelers die een platinum trofee van Fifa 18 behalen, kunnen meedoen aan de competitie door hier een screenshot hiervan online te delen op Facebook of Twitter.

Naast Fifa 18 zullen ook replica's weggeven worden voor het behalen van de platinum trofee in Gran Turismo Sport en Call of Duty: WW2 waneer deze lanceren. Bekijk de officiële website voor details over de competitie. Of een dergelijke competitie ook buiten Australië komt is niet bekend.

Waarschijnlijk is de trofee niet echt van platina gemaakt, aangezien dat ontzettend duur zou zijn. Toch is het voor trophy-verzamelaars een leuke prijs. Zou jij wel zo'n platinum trofee in je kamer willen hebben staan?



RollerCoaster Tycoon Classic nu uit op Steam



RollerCoaster Tycoon Classic kan nu via Steam voor 20 euro gekocht worden voor pc en Mac.

Dat hebben Atari en Chris Sawyer, de maker van RollerCoaster Tycoon 1 en 2, donderdag bekendgemaakt . RollerCoaster Tycoon Classic is een remaster van de twee klassieke varianten. In het spel moeten spelers een pretpark beheren, van het bepalen hoe duur snacks zijn tot het ontwerpen van eigen achtbanen.

De twee klassieke games uit 1999 en 2002 zijn samengevoegd in de nieuwe variant. RollerCoaster

Tycoon Classic is verder aangevuld met de klassieke uitbreidingspakketten Wacky Worlds en Time Twister. In totaal zijn er 95 scenario’s aanwezig. Via de Scenario Editor Toolkit is dit aantal nog uit te breiden.

Verder is de gameplay hetzelfde en zijn de geluiden en graphics rechtstreeks overgenomen uit de vroegere versies. Eerder verscheen het spel al voor Android en iOS.

Loop de features van Star Wars Battlefront 2 door met Finn - Trailer

Niemand minder dan John Boyega, de acteur achter Star Wars-personage Finn, vertelt meer over Star Wars Battlefront 2 in deze nieuwe trailer.

Boyega toont in de trailer de locaties, helden, modi, klassen en star cards van de game. Daarbij is Finn een gratis te downloaden personage in december. Alle dlc die voor Battlefront 2 verschijnt, moet gratis worden.

Star Wars Battlefront 2 is vanaf 17 november verkrijgbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.