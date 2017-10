Wookiee Leaks: Star Wars A News Update - Veel Battlefront II en Identities

Ook al een tikkie zenuwachtig aan het worden over de release van Battlefront 2? Wookiee Leaks in ieder geval wel, maar gast Wouter heeft ook al de tijd gehad om de open beta al te spelen (en jullie vanaf morgen ook). Daarom zit hij dit keer naast Dennis aangezien hij een paar weken geleden bij Dice in Zweden op bezoek was.

Zowel hij als Dennis zijn enorm enthousiast van wat ze van de game hebben kunnen zien. We kunnen best stellen dat Dice/EA geluisterd heeft naar hun publiek. Dat was toch behoorlijk teleurgesteld nadat de eerste Battlefront uitkwam en veel minder content bleek te hebben dat in Battlefront 2 die op de PlayStation2 uitkwam.

De bèta bevat de Galactic Assault-modus op Naboo, die tijdens de E3 dit jaar werd getoond. Ook is de Starfighter Assault-modus op Fondor speelbaar, zoals dit tijdens Gamescom bekendgemaakt werd.

Daarnaast is de nieuwe Strike-modus inbegrepen, die plaatsvindt bij Maz Kanata's kasteel op Takodana, en is Battlefront 2's Arcade-modus beschikbaar voor singleplayer. Deze zullen plaatsvinden in Theed.

Ook keert Dennis in deze afelevering nog een keer terug naar Star Wars Identities om wat meer gedetailleerd uitleg te geven van wat je er zoals kunt doen en zien. Want het is meer dan alleen een tentoonstelling: je leert wat voor een Star Wars-wezen je zou zijn door een aantal belangrijke levenskeuzes te maken.

Wat voor wezen ben je? Op welke planeet ben je geboren? Wat zou je doen in een noodgeval? En natuurlijk: Ben je Light of Dark side? Naast ontzettend veel indrukwekkende props, schaalmodellen, kostuums en originele kostuums (Slave Leia’s outfit is er!) heb je dus een leuke ontdekkingstocht die je ook wat over jezelf leert.

Hoe dan ook is deze aflevering weer lekker vol met nieuws (de final edit van The Last Jedi is af!) en superveel Star Wars-feitjes over de films, games en merchandise.