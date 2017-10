Wat spelen we dit weekend? 7 en 9 oktober

Het najaar is in volle gang en dat betekent dat er een groot aantal toffe games uitkomen die klaarstaan om gespeeld te worden. Zo zijn Fifa en Cuphead nog niet lang uit. Ook is de open bèta van Star Wars: Battlefront 2 voor iedereen speelbaar vanaf vandaag. Met zo veel keuze hebben wij vast wat games in de planning staan voor dit weekend, waar je hieronder alles over kunt lezen. Wat ga jij de aankomende dagen spelen? Laat het weten in de comments!

Martin Verschoor

Dit weekend ben ik op Fistlook en daar schijnen ook wat games te staan, daarnaast moet er natuurlijk PUBG gespeeld worden en is de bèta van Star Wars Battlefront 2. Heeft er iemand nog wat extra tijd voor me? Want dat heb ik dus te weinig, want hoe moet ik nu Mario + Rabbids uitspelen? Nou, zeg het me maar.

Bob van der Laan

Alweer een week geleden kwam FIFA 18 uit en ik heb helaas nog niet echt de kans gekregen om het lang te kunnen spelen. Dit weekend geeft dit een mooie mogelijkheid. Ik ga lekker een nieuwe carrière opstarten en alles een beetje uitvogelen wat er allemaal nieuw aan is. Ook ga ik een beetje kijken of FUT me wat lijkt. Vorig jaar was ik er niet zo’n grote fan van en heb het daardoor maar weinig gespeeld. Naast FIFA 18 ga ik zeker ook GTA 5 doen. Missies en races zijn altijd leuk om te doen met vrienden.

Eline Oosterloo

Ik ben afgelopen zondag naar de Retrogamebeurs in Tilburg geweest, waar ik een aantal fantastische games heb opgepikt. Persona 5 is uitgespeeld en daar ben ik eigenlijk zo om bedroefd dat ik zondag Shin Megami Tensei: Persona 3 heb gekocht voor PlayStation 2. Ik heb er al een paar uurtjes inzitten en ik moet zeggen dat het even wennen is aan de graphics na Persona 5 op PlayStation 4. Desalniettemin heeft het verhaal me meteen te pakken en is het stijltje eigenlijk wel net zo gaaf. Ik ben klaar om Tartarus te verkennen tijdens de Dark Hours met behulp van de nu vertrouwde Igor, die altijd voor mij klaarstaat in de Velvet Room. Ik heb er zin in!

Dennis Mons

Ik ga me absoluut storten op de bèta van Star Wars Battlefront 2. Ik heb eind vorige week al flink wat kunnen ploegen in de game en ik ben nu al hooked. Zelf vind ik de Strike-modus het vetste, waarbij je een objective krijgt die je moet uitvoeren. Dat kan zowel aanvallen als verdedigen zijn. Maar waar ik in eerste instantie de meeste tijd in heb gestoken? Alle menuutjes van de game doorlopen om te zien wat we allemaal kunnen verwachten. Er valt zoveel te unlocken dat ik bang ben dat ik deze winter alleen maar Battlefront 2 en Mario zal gaan spelen.

Ron Vorstermans

Dit weekend besteed ik niet alleen aan bidden voor Oranje en het uitbouwen van mijn Ultimate Team in FIFA 18. Ik wil ook Golf Story uitspelen (echt een ideale game voor op de Switch) en een beginnetje maken in Stardew Valley (echt een ideale game voor op de Switch). Verder wil ik als het me lukt alle eindes zien van Virtue's Last Reward (was een ideale game geweest voor op de Switch) en de map van Fortnite's Battle Royal-modus verder verkennen, want ik ben oprecht verrast door deze PUBG-rip-off heeft uitgepakt. Oh, en ik heb Cuphead gedownload. Was een ideale game geweest voor op de Switch, trouwens.

Derek Taal

Het is officieel: ik heb veel te veel games om te spelen. Zo vraagt Mario + Rabbids om aandacht, speel ik Golf Story, steek ik al lange tijd af en toe wat uren in Odin Sphere, lonkt de PS4-port van FFIX, heb ik de derde wereld van Cuphead bereikt, spletter ik elke avond een paar matches in Splatoon 2 en ben ik aan Dragon's Dogma begonnen. Owja, Pillars of Eternity staat ook nog in de kast en er is tevens nog de bèta van Battlefront 2. Ik ga dit weekend dus mijn tijd tussen al die games verdelen. Of ik krijg keuzestress en lig voor de tv Netflix te kijken. Wie zal het zeggen.

Simon Zijlemans

Na een weekje vakantie, mag ik nu naar Wit-Rusland toe om de verrichtingen van het Nederlands elftal te volgen. Kortom: geen console voor mij. Niet dat dat een probleem is, want ik ben as we speak bezig met de laatste loodjes van Metroid: Samus Returns (overigens ben ik verbaasd over de vele extreem hoge cijfers die deze game krijgt). Maar het belangrijkste is de Vita die weer eens mee op pad mag, volgeladen met games waarvan ik waarschijnlijk vooral in Suikoden II en (eindelijk) Undertale zal gaan duiken. Zin in!

Thijs Barnhard

Heel veel heb ik nog niet gespeeld, maar Golf Story is in de eerste paar minuten al super charmant. Laat ik bovendien net een zwak hebben voor Mario Golf en EarthBound. Twee games waar deze indie overduidelijk een heleboel inspiratie uithaalt. Ik duik daarom een hole in om helemaal los te gaan in Golf Story. Op de PS4 moet ik ondertussen echt eens gaan beginnen aan Uncharted: The Lost Legacy. Ik heb een uurtje gespeeld en dat was heel tof enzo, maar we zijn inmiddels drie weken verder en ik heb die game in de tussentijd helemaal niet meer aangeraakt.

Jacco Peek

Als het goed is wordt de SNES Classic vandaag bezorgd, dus die ga ik zeker even uitproberen. Het probleem met het grote aantal games op dat apparaat is dat ik elke game een paar minuten speel, in plaats van er echt de tijd voor te nemen. Ik heb in ieder geval zin om Street Fighter 2 en Super Mario Kart te spelen tegen m’n broertje, want er zitten godzijdank twee controllers bij. Verder heb ik de hele week Pokémon Silver en Destiny 2 gespeeld, maar in beide games heb ik nog een lange weg te gaan. Oktober zit propvol met vette releases, dus ik zal even tempo moeten maken. Fijn weekend!