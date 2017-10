IG Q&A: Wat vind je tot nu toe van de Nintendo Switch?

Nintendo Switch is al meer dan een half jaar uit. Naast grote titels zoals Mario + Rabbids en Legend of Zelda: Breath of the Wild zijn nu ook talloze andere games uit om te spelen op de console. Met de komst Super Mario Odyssey deze maand hebben de meeste mensen wel een idee over wat ze van de Switch vinden. Vandaar de vraag aan onze redactie: Wat vind je tot nu toe van de Switch? Als je er niet een hebt, zou je nu wel overwegen er een aan te schaffen?

Derek Taal

Ik heb hele hele hele lieve vrienden die mij een Switch hebben geschonken omdat ik een beetje zielig ben momenteel. Daar ben ik dan ook verschrikkelijk blij mee; niet alleen is het een heel lief gebaar, maar de Switch is ook een heel fijn apparaat. Ik keek eerst nog de kat uit de boom, maar ben nu volledig overtuigd. In bed nog eventjes Mario & Rabbids spelen, de volgende dag op de bank languit Golf Story spelen en daarna wat multiplayer Mario Kart. Nu al erg content en Mario en Xenoblade moeten nog uitkomen! Ik hoop wel dat ze binnenkort de eShop onder handen nemen, want die is momenteel wel erg karig. Het heeft ook geen muziekje, dus dat is al helemaal onacceptabel.

Dennis Mons

Echt elke dag dat ik op de Switch speel, geniet ik er met teugen van. Snel potje Mario + Rabbids onderweg, of lekker dwalen in Zelda; het is gewoon een fijne pick up & play-console, maar ook een, wat mij betreft, volwaardige thuisconsole. Even los van de awesome games die nog moeten komen is de hardware gewoon uitstekend. Hij is niet te zwaar, niet te groot en niet te klein en door kunnen spelen door hem in het dock te droppen is briljant. Saillant detail: zelfs thuis speel ik vooral in de handheld-modus. Voelt zo lekker knus of zo. Kom maar door met meer games!

Bob van der Laan

Zelf heb ik nog geen Nintendo Switch. Maar het lijkt mij vet om er in de toekomst eentje aan te schaffen. Het gevoel van vroeger met de Game Boy of DS in je handen en overal kunnen gamen blijf ik tof vinden. Nu dat de games er steeds mooier uit beginnen te zien ben ik misschien wel van plan om een Switch te gaan halen, ook omdat FIFA 18 er voor uit is en ik dan overal gewoon FIFA kan spelen.

Martin Verschoor

Ik was een beetje bang dat er te weinig games voor deze fijne machine zouden zijn, maar er is voor mij op dit moment genoeg om te spelen en er komt ook nog eens een hoop leuk spul aan. Het apparaat zelf draag ik elke dag nog trouw met me mee (ik moet eerlijk zeggen dat ik 'm twee maanden kwijt was...kwijt ja) en speel onderweg, maar ook thuis veel op de machine. Voelt heerlijk, speelt lekker en de games zijn leuk. Na maanden intensief gebruik (ook heeft de Switch twee maanden niks gedaan omdat ik 'm kwijt was...kwijt ja) heb ik het idee dat de batterij nog even goed is als toen ik 'm voor het eerst uit de doos haalde. Ik ben er blij mee

Eline Oosterloo

Ik heb nog geen Nintendo Switch, maar daar komt binnenkort veranderingen in. Op 27 oktober verschijnt Super Mario Odyssey voor de Switch en dan gaat er een bundeltje gekocht worden. Ik heb het niet zo ruim met het geld en heb Breath of the Wild al op de Wii U uitgespeeld. Ik denk dat het er ook wel aan ligt dat ik op dit moment meer met mijn PlayStation 4 bezig ben en met oudere spellen, zoals Beyond Good and Evil en nu ook Persona 3. Daarnaast is er voor mij naast Zelda niet veel reden tot haast geweest met het kopen van de console. Kortom: Ik vind dat er eigenlijk te weinig exclusieve titels zijn en ik ben voorlopig nog wel zoet met wat ik heb. Het apparaat koop ik straks voor Super Mario Odyssey en hoop voor de toekomst van de Switch.

Jacco Peek

De Nintendo Switch is naar mijn mening een wonderlijk apparaatje. Ik heb altijd al een console gewild met games die ik op ieder scherm in mijn huis kan spelen, en de Switch is ideaal voor dat. Tot nu toe is er ook een constante stroom aan goede games, waardoor ik een hoop in te halen heb. Zelfs multiplatformgames als Steamworld Dig 2 wil ik gewoon voor dit platform hebben, omdat het zo fijn is om ze mee te kunnen nemen. Nintendo heeft me echt verbaasd, en ik hoop dat de Switch nog heel lang een succes blijft.

Kevin Shuttleworth

Ik blijf me verbazen over hoe blij ik ben met mijn Switch, en net als velen wil ik er echt elke game op spelen. De first en third party games druppelen gestaag binnen en is er nog geen echt tegengevallen. Ik vermaak me nog steeds met Zelda en Mario + Rabbids, bijvoorbeeld. Het zijn de kleinere games die het grootste deel van de bibliotheek vormt en die blijven op een rap tempo uitkomen. Stardew Valley en Axiom Verge zijn afgelopen week bijvoorbeeld uitgekomen, waarmee de hybride console er weer twee klappers bij heeft. Alle games, de draagbaarheid en bovenal het gemak ervan maken het dat ik bijna niet meer de deur uitga zonder m'n Switch.