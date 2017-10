De Bioscoopstoel #37 – Pacific Rim: Uprising, Replicas en The X-Files seizoen 11

Terwijl de dagen steeds korter worden en we meer regen dan zonneschijn hebben in ons koude kikkerlandje, hebben we weer een geldig excuus om binnen te blijven en een film op te zetten – of natuurlijk om even naar de bioscoop haasten om daar een film te pakken. In deze wekelijkse rubriek De Bioscoopstoel neemt redacteur Michel de belangrijkste film- en seriereleases met je door en worden de nieuwste trailers en nieuwtjes op een rij gezet.

In de bioscoop

Er draaien vanaf donderdag flink wat mogelijk interessante films in de bioscoop. Zo is er Borg/McEnroe, over de beroemde Wimbledon-finale tussen tennissers John McEnroe en Björn Borg. De film kwam eerder dit jaar al uit in Zweden en Noorwegen en is dus vanaf donderdag ook hier te zien. Mét Shia LaBeouf, die met flink veel overgave in zijn rol heeft gestort.



American Assassin heeft met Bruce Willis en Michael Keaton niet de minste acteurs in huis. Mitch Rapp (Dylan O’Brien) verliest zijn vriendin aan een terroristische aanslag en laat zich vervolgens opleiden als CIA-agent om wraak te nemen. Een spannende actiefilm om in de herfst mee te pakken!



Van een heel andere orde is Happy Death Day, een soort slasher-versie van Groundhog Day, waarin studente Tree Gelbman wordt vermoord… en vervolgens weer wakker wordt. Wat blijkt? Ze beleeft de dag van haar moord telkens opnieuw. Behoorlijk bizar natuurlijk, maar het geeft haar wel de kans om haar moord op te lossen en het uiteindelijk hopelijk te voorkomen. Of zo af en toe eens een dagje naakt over de schoolcampus te lopen.



Good Time, de nieuwe film van onafhankelijke filmmakers Joshua Safdie en Ben Safdie, valt bij critici in de smaak vanwege de mooie beelden en het intense acteerwerk van Robert Patterson, die vanwege zijn recente keuzes voor rollen al lang niet alleen meer alleen bekendstaat als die knappe bleke vampier uit Twilight. Constantine Nikas duikt in de onderwereld van New York om zijn broer uit de gevangenis te krijgen, die daar zit vanwege een mislukte bankoverval. De film draait om een specifieke nacht die helemaal uit de hand loopt.



Hype

Ook op het gebied van trailers valt er genoeg te beleven, te beginnen met de vorige week uitgekomen trailer van Pacific Rim: Uprising. De eerste film is heerlijk popcornvoer voor mensen die houden van epische gevechten tussen grote robots en monsters en het vervolg lijkt daar gewoon mee door te gaan. De Kaiju, de monsters waar de mensheid in deze franchise tegen vecht, komen terug en zijn sterker dan ooit. Blijkbaar waren de aanvallen uit de eerste film maar een voorproefje. De film verschijnt volgend jaar maart.



Het is fijn om The Walking Dead-acteur Steven Yeun in een filmrol te zien! In Mayhem wordt Yeun ontslagen op het advocatenkantoor waar hij werkte, maar net op dat moment breekt er een virus uit waarvan iedereen uiterst gewelddadig wordt. Na acht uur zijn de symptomen weer uitgewerkt, maar zie dat maar eens te overleven. De film lijkt het kantoorleven en de maatschappij hiermee vooral op de hak te willen zetten en doet dan ook een beetje denken aan de klassieker Office Space, maar dan wel op een heel andere manier. De film komt waarschijnlijk niet in de Nederlandse bioscopen, maar komt in november wel gelimiteerd in de VS uit. Hier is het dus waarschijnlijk wachten op een dvd-release of Netflix.



Een goede sciencefictionfilm met een vleugje emotie kan ik bijna altijd wel waarderen, en als dan ook nog Keanu Reeves de hoofdrol speelt… In Replicas kruipt Reeves in de huid van William Foster, een neurowetenschapper die uitvindt hoe het bewustzijn van de mens overgezet kan worden naar de computer. Wanneer zijn vrouw en drie kinderen omkomen in een auto-ongeluk wil hij hun bewustzijn in replica’s plaatsen. Alsof dat nog niet een pittig karwij op zichzelf is, moet hij ook nog eens kiezen tussen zijn gezinsleden, aangezien hij één van kinderen niet terug kan brengen. Dat klinkt eigenlijk wel een beetje als een lekker depressie aflevering van Black Mirror! Het is nog niet bekend wanneer Replicas in de bioscoop draait.



16 november gaat Justice League, de vijfde film in de ‘DC Extended Universe’, in première. Hierin vormen Batman en Wonder Woman een team om de slechte Steppenwolf tegen te houden. Daarnaast zijn ook Superman, Aquaman, The Flash en Cyborg van de partij, alsmede diverse randfiguren als James Gordon, Lex Luthor en Lois Lane. Bekijk hieronder de gloednieuwe trailer.



Ondanks het – naar mijn mening – tegenvallende tiende seizoen blijf ik een enorme fan van The X-Files. Ik hoop dan ook dat het elfde seizoen, waarin in totaal tien afleveringen zitten, die bittere nasmaak weg kan spoelen. De eerste trailer die dit weekend verscheen oogt helemaal niet slecht. De televisieserie moet ergens volgend jaar terugkeren op het kleine scherm.



De Italiaanse filmmaker Louis Nero heeft met films als Golem en Rasputin al een torenhoge reputatie opgebouwd. In zijn nieuwe sciencefictionfilm The Broken Key is papier erg zeldzaam. Het bedrijf Zimurgh Corporation heeft een monopolie op het product en alleen zij mogen nog papier drukken en printen. Met rollen voor onder andere Michael Madsen, Christopher Lambert, William Baldwin en onze eigen Rutger Hauer.



In Roman J. Israel, Esq. Speelt Denzen Washington een idealistische advocaat die de leiding over het advocatenkantoor van wijlen zijn collega krijgt. Hij komt erachter dat het kantoor dingen doet die lijnrecht tegenover zijn wil om de gewone mens te helpen staan. Washington zet vervolgens alles op alles om dit op te lossen. In Nederland komt de film op 4 januari 2018 uit.



De verrassing van deze week voor mij is deze heerlijke eerste trailer van Brigsby Bear, over een jongeman genaamd James Pope, die wordt ‘beschermd’ van de buitenwereld door zijn verzorgers en een obsessie heeft voor een televisieshow genaamd Brigsby Bear. De show lijkt precies op zijn behoeftes afgestemd, en dan is geen toeval. Het leven van James staat echter op het punt te veranderen. Eigenlijk geeft onderstaande trailer al iets te veel weg, maar het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik sta te popelen om Brigsby Bear te bekijken. Eind dit jaar komt de film uit.



In de wandelgangen

Begin dit jaar vernamen we al dat er mogelijk een reboot van The Matrix in aantocht is. Scenarist Zak Penn (Ready Player One, X-Men: The Last Stand) schreef al een script en hij laat nu weten dat het eigenlijk geen reboot is, maar ook geen vervolg. Wat we er dan van moeten voorstellen? Geen idee. Misschien pakt het een compleet nieuw verhaal in het universum van de films, vergelijkbaar met The Animatrix, of toont het hoe de machines de wereld overnamen? Penn laat daarbij ook weten dat echt alleen het script er nog maar ligt. Er zijn nog geen acteurs of een regisseur, dus voorlopig tasten we nog in het duister. Spannend!

Review: Kingsman: The Golden Circle

Zo af en toe schrijf ik korte recensies van films die nu in de bioscoop draaien, mocht ik ze (logischerwijs) daadwerkelijk gezien hebben. Kingsman: The Golden Circle viel wat mij betreft lichtelijk tegen. Sowieso vond ik hem met een speeltijd van bijna tweeënhalf uur aan de lange kant, maar ik vond de inhoud – zeker in de eerste helft van de film – ook niet enorm spectaculair.

Er zitten wat scènes, zij-plots en zelfs enkele rollen in die wat mij betreft eruit geschrapt hadden kunnen worden om een film met meer focus te krijgen. Net als in het eerste deel is de humor weer aan de grove kant, maar waar ik dat in het origineel nog charmant en uniek in combinatie met de stijve Britse personages vind overkomen, vind ik dat er in The Golden Circle vaak de plank wordt misgeslagen.

De tweede helft van de film beperkt de schade echter wel door enkele spectaculaire actiescènes die niet onderdoen voor het origineel. Ik vermoed ook dat veel fans van het origineel zich gewoonweg prima gaan vermaken met The Golden Circle, maar ik heb sinds ik dit vervolg heb gezien een stuk minder vertrouwen in de houdbaarheid van deze franchise.



En daarmee sluiten we de Bioscoopstoel van deze week weer af. Vergeet niet morgen op InsideGamer (of waar dan ook op internet) te kijken naar de gloednieuwe trailer van Star Wars: The Last Jedi, die vast ook nog wordt besproken in een nieuwe episode van Wookiee Leaks. De nieuwe Bioscoopstoel is er zoals je gewend bent weer volgende week maandag. Tot dan!