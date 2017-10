Hardware Hitjes: nieuwe Intel processoren ook in het zilver

Elke twee weken bespreekt redacteur Roel Stortelder het nieuws uit de hardwarewereld. Voor alle recente berichten over processoren, videokaarten, toetsenborden, schermen enzovoort ben je dan ook hier aan het juiste adres.

Intel Coffee Lake processoren liggen in de winkel

Na een hoop gelekte specificaties en benchmarks heeft Intel eindelijk zijn nieuwe processor familie uitgebracht met, zoals verwacht, op elk niveau meer cores. De i3 processoren gaan naar vier cores, de i5 processoren naar zes en de i7 processoren naar zes cores met twaalf threads. Dat is echter niet het enige wat omhoog is gegaan: de cache gaat van 6MB naar 9MB voor de i5 en van 8 naar 12MB voor de i7. Daarnaast gaat de turbo clock ook een stukje omhoog voor elke processor, wat erg opvallend is gezien de base clock juist iets is gezakt.

Anders dan bij voorgaande generaties is het helaas niet mogelijk deze nieuwe reeks processoren op moederborden met de oude 200-chipsets te laten draaien. Intels argument hiervoor is dat de nieuwe processoren meer stroom verbruiken en dus betere stroomvoorziening vereisen. Een interessante redenatie, gezien de meeste bestaande moederborden al een stroomvoorziening hebben die zelfs geschikt is voor overklokken.



Desondanks is dit een significante stap voorwaarts, na jaren neuspeuteren – Intel zal de druk van AMD Ryzen zeker hebben gevoeld. De chips liggen in de winkel met adviesprijzen varierend van 123 tot 389 euro.



Der8auer brengt samen samen met Caseking zilvere versies van de i7 8700k uit

Een groot onderdeel van Intels presentatie over de Coffee Lake processoren ging over de verbeterde overklokmogelijkheden. De gemiddelde ervaring is dat de processoren veel te snel warm worden, mede doordat Intel wéér geen soldeer gebruikt tussen de chip en heatspreader. De hardcore overklokker besluit daarom vaak om zelf de heatspreader van de chip af te halen en de gebruikte TIM (Thermal Interface Material) te vervangen voor iets beters. Dit is echter niet zonder risico’s, en je bent je garantie natuurlijk per direct kwijt.

Der8auer, een ervaren overklokker, komt daarom samen met webwinkel Caseking met een verbeterde versie van de nieuwe i7 8700k, genaamd de Ultra Edition. Deze versie heeft vloeibaar metaal als TIM en een zilveren heatspreader voor nog meer warmtegeleiding. Tevens zijn alle Ultra Editions getest op overklokken en worden bepaalde kloksnelheden gegarandeerd. Voor de ‘langzaamste’ Ultra Edition wordt 5.0GHz gegarandeerd en deze kost 689,90 euro, terwijl de snelste Ultra Edition op 5.2GHz kan draaien en 869,90 euro kost. Ondanks dat het natuurlijk aangepaste chips zijn, levert Caseking 24 maanden garantie.



X2 komt met goedkope behuizing met tempered glass

Behuizingen met een glazen paneel aan de zijkant zijn razend populair, maar helaas vaak een stuk duurder dan de plastic varianten. X2 heeft echter de goedkope Pirate 8031 behuizing voorzien van glazen panelen aan de linker zijde en aan de voorkant. Ondanks dit dure materiaal heeft de behuizing een adviesprijs van slechts 44,95 euro en valt deze dus ruim binnen het budget segment. Toch heeft X2 het daar niet bij gelaten en worden er nog meer high-end features meegeleverd. Zo krijg je standaard maarliefst drie ventilatoren, welke elk ook nog eens voorzien zijn van rode LEDs. RGB LEDs waren leuk geweest, maar dat mag je voor deze prijs eigenlijk niet verwachten.

De inbouwmogelijkheden zijn ook dik in orde met ruimte voor een ATX moederbord, twee 2.5” SSD montageplekken en twee plekken voor 3.5” HDDs. Er kunnen videokaarten tot 39 centimeter gemonteerd worden en de CPU-koeler mag maximaal 18 centimeter hoog zijn. Mocht je helemaal los willen gaan de koeling, dan is er nog ruimte voor vier extra ventilatoren.



Patriot kondigt aanpasbare muis aan voor MMO en FPS gamers

Patriot, een merk dat vooral bekend is van geheugen en opslag media, heeft een muis aangekondigd welke speciaal bedoeld is voor zowel MMO als FPS gamers. De Viper V570 RGB Blackout Edition probeert beide doelgroepen tegelijk te bedienen door middel van een aanpasbaar gewicht en 13 programmeerbare knoppen. Zoals de naam misschien al doet vermoeden is de muis helemaal zwart, maar zit hij wel vol met RGB LEDs om hem tijdens nachtelijke gamesessies beter zichtbaar te maken.

De Viper heeft een 8.000 dpi laser sensor welke kan worden opgeschaald naar 12.000 dpi in de Patriot software waar ook alle button assignment gebeurt. De meeste gamers zullen nooit zo’n hoge gevoeligheid gebruiken, maar het is nooit verkeerd om de optie te hebben. Voor de momenten waar je zeer precies moet richten is er een speciale sniper knop, welke de gevoeligheid verlaagt naar 400 dpi terwijl je de knop inhoudt.



De Patriot Viper V570 RGB Blackout Edition is beschikbaar op de Patriot website en kost net geen 60 dollar.

Door Roel Storelder.