.hack//G.U. Last Recode (hands-on) preview - The World ligt aan je voeten

Zelden heeft een remaster van een game zoveel bestaansrecht gehad als die van .hack//G.U. Deze driedelige rpg voor de PlayStation 2 heeft toentertijd namelijk nooit de Europese winkelrekken bereikt. Met .hack//G.U. Last Recode kunnen we ruim tien jaar na dato eindelijk deze bijzondere rpg spelen en zelfs in 4K, maar tijdens een korte demosessie leren we dat het zonder nostalgiebril lastig is om door de gedateerde graphics heen te kijken.

De dot hack-serie bestaat inmiddels al langer dan een decennium, maar de laatste jaren ligt het cross media-project voornamelijk stil. Voor het vijftienjarige bestaan wil ontwikkelaar CyberConnect2 de franchise nieuw leven inblazen en een volledige remaster van het driedelige .hack//G.U. dient hiervoor als hoeksteen. Een eigenaardige keuze, aangezien de G.U.-reeks een vervolg is op de eveneens op PlayStation 2 verschenen (ook in Europa!) vierdelige rpg-serie .hack//Innocence, Mutation, Outbreak en Quarantine. Gelukkig is voorkennis van de gebeurtenissen uit deze tetralogie niet nodig om .hack//G.U. te kunnen volgen, en voor de nieuwsgierigen wordt er een videosamenvatting bijgesloten.

Game-in-een-game

Wie de vorige .hack-games heeft gespeeld kan wel alvast een prima plaatje schetsen van hoe G.U. speelt. Ook .hack//G.U. speelt zich af in The World – een fictieve mmo die gespeeld wordt met een virtual reality-bril. The World is echter geen echte mmo die je deelt met andere gamers, maar een die volledig gesimuleerd wordt binnen de game. De andere avatars die je ziet rondrennen zijn computergestuurd en de berichten die je naar je net zo neppe in-game vrienden stuurt zijn voorgeprogrammeerd. De illusie dat je deel bent van een online wereld wordt versterkt doordat je ook daadwerkelijk kunt uitloggen uit de game en via je desktop je e-mails kunt lezen, discussies op fora kunt volgen en het nieuws in de ‘echte’ wereld bijhoudt.

Op het gebied van setting heeft Dot hack al gelijk onze aandacht te pakken, maar het gros van de game speelt zich uiteraard af in The World en niet op je nep-bureaublad. Wanneer we de demo starten, beginnen we dan ook in een van de vele levels van The World, waarin wij samen met twee ervaren medespelers drie voorwerpen moeten vinden om zo toegang te verkrijgen tot een schat. Het eerste wat ons opvalt, is dat .hack//G.U. overduidelijk een PlayStation 2-game is. Hoewel de 3d-modellen van de personages netjes zijn opgepoetst, hebben ze nog steeds aan elkaar gelijmde vingers en zijn de polygonen op twee handen te tellen. Door de strakgetrokken grasvelden valt de afwezigheid van grassprieten en struiken des te meer op, en ook het houterige golvende effect op het water is een pijnlijke herinnering aan de gelimiteerde graphics van vroeger. Verwacht hier niet veel meer dan een poetsbeurt: .hack//G.U. Last Recode is een remaster pur sang.

De game zelf speelt als een combinatie tussen een actiespel en een rpg. Er zijn talloze menu-venstertjes om in te duiken waarin je skills kunt raadplegen, uitrusting kunt aanpassen en voorwerpen als energiedranken kunt nuttigen, maar het daadwerkelijke vechten gaat een stuk vlotter. Met de X-knop bestookt Haseo vijanden met vliegensvlugge messteken en wanneer je genoeg klappen uitgedeeld hebt kun je speciale Rangeki-combo’s activeren die je aanvallen niet alleen sterker maken, maar ook het aantal ervaringspunten verhogen dat jij en je team verdienen. Op deze manier word je effectief beloond voor het stijlvol afmaken van vijanden.

Inhoud boven uiterlijk

Desalniettemin kunnen we helaas moeilijk een beeld schetsen van de diepgang van het vechtsysteem, omdat de demo duidelijk plaatsvindt aan het begin van de game. Wat we wel weten is dat alle verbeteringen en toevoegingen die zijn doorgevoerd aan de gameplay in deel twee en drie van de serie, met terugwerkende kracht ook zijn geïmplementeerd in deel een in deze remaster. Daarnaast zijn er nog andere handige aanpassingen gedaan om de game fijner te laten spelen, variërend van een iets hogere loopsnelheid, tot de toevoeging van een Retry-optie wanneer je dood bent gegaan. Het zijn kleine tweaks, maar in een driedelige rpg die in totaal wel vijftig uur beslaat zijn ze meer dan welkom.

We hadden net de smaak van het vechtsysteem te pakken toen bleek dat we alle benodigde sleutels al hadden gevonden en onze beloning wachtte in een tempel in het midden van de map. De demo eindigde daar met een fraai geanimeerde en volledig ingesproken tussenfilmpje. Hoewel de game niet in alle opzichten even mooi is om naar te kijken, belooft het wel een boeiende verhaallijn te hebben die prachtig in beeld is gebracht in een bijzonder donkere animestijl en met een bovengemiddelde stemmencast.



Wat we op basis van deze korte demo alvast kunnen vooropstellen is dat de unieke game-in-een-game-insteek niet het enige is wat .hack//G.U. Last Recode het volgen waard maakt. De game kan misschien hier en daar een extra boompje en wat mooiere textures gebruiken, maar de ware kracht achter deze remaster schuilt duidelijk in de content. Drie volledige games zijn gebundeld tot één gestroomlijnd geheel, en als kers op de taart wordt er ook nog een extra hoofdstuk aan de game toegevoegd voor deze remaster. We hebben nog niet bijster veel gezien van .hack//G.U. Last Recode, maar hebben nu al zin om meer te ontdekken van The World.

.hack//G.U. Last Recode komt 3 november uit voor PlayStation 4 en pc.