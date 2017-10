Wat spelen we dit weekend? - 14 en 15 oktober

Dit weekend hebben we vrijdag de dertiende achter de rug en kunnen we zonder al te veel ongeluk onze vrije dagen beginnen. Ook al heeft deze dag een slechte naam, zijn er wel wat goede games uitgebracht. The Evil Within 2 is uitgebracht en is Story of Season: Trio of Towns verschenen. Vergeet niet dat het zaterdag en zondag ontzettend mooi weer beloofd te worden en dat een speciaal Pokémon Go-evenement gepland is voor deze zaterdag, waarbij zeldzame pokémon te vangen zijn. Wij hebben in ieder geval al wel besloten hoe we de komende dagen invullen en daar kun je hieronder alles over lezen. Wat ga jij spelen dit weekend? Laat het weten in de comments en alvast een fijn weekend!

Eline Oosterloo

Zo veel vette games weer die uitgekomen zijn... Tijd om oude games weer liefde te geven! Zaterdag zit ik alleen thuis en dan is het natuurlijk tijd om verder te gaan met Persona 3! The plot thickens... en ik heb er zin in! Daarna ga ik samen met mijn vriend lekker verder aan Baldur's Gate Dark Alliance voor de originele Xbox. Ja, de game is niet meer van deze tijd, maar heeft nog wel een erg vermakelijke multiplayer. Lekker vuurpijltjes schieten op zombies en cobolts, terwijl die dwerg op ze in staat te slaan. Die luchtige gameplay kan er wel even tussen na een intensieve sessie Persona!

Jacco Peek

Door studie en andere vervelende omstandigheden heb ik de afgelopen tijd amper een game aangeraakt. Dit weekend ga ik het erg druk krijgen, maar als ik tijd heb ga ik weer verder met Destiny 2 of Pokémon Silver. Op Destiny 2 raak ik helaas een beetje uitgekeken. Niet dat er niks meer te doen is, maar de public events en de strikes heb ik nu wel gezien. Ik ga proberen om een team bij elkaar te krijgen om de raid een keer te doen, maar anders wordt het gewoon wachten totdat Super Mario Odyssey landt op de Switch. Ik vermijd alle trailers en informatie die Nintendo nu als een malle naar buiten brengt, zodat de game nog enigszins verrassend blijft.

Lars Cornelis

Ik duik dit weekend vol in The Evil Within 2! Ik heb de game al twee keer eerder mogen spelen en dat smaakte absoluut naar meer, dus het is de hoogste tijd om de mysteries van Union verder te ontrafelen.

Michel Musters

Op Musters Exploitatieonderneming groeien de aardappelen gestaag, worden de koeien goed verzorgd en heeft boer Michel ook nog tijd om 's avonds een drankje te doen in het plaatselijke cafe. Ik zit ondertussen achter een blond popje aan die zichzelf helemaal geweldig vindt maar mij nauwelijks ziet staan. Hard to get, daar houd ik van. Je leest het: ik speel Stardew Valley op de Switch.

Dennis Mons

Op een of andere manier heb ik een bouwkriebel de laatste tijd. En overwoog ik om Rollercoaster Tycoon weer eens een zetje te geven. Totdat ik me bedacht dat Planet Coaster ook bestaat en Martin me eens wat gameplay liet zien, met de stelling dat het een coole game is om te spelen. Het ziet er in ieder geval goed uit en ik ben dol op dat soort managementgames, dus ik vermoed dat ik flink wat uurtje ga stoppen in Mons Land.

Kevin Shuttleworth

Blade Runner 2049 voor de derde keer zien? Misschien. Ik ga in ieder geval heel veel Stardew Valley spelen. Toen de game in 2016 uitkwam op PC is het volledig langs me heengegaan. Ook op consoles heb ik de game me laten passeren. Maar nu, op de Switch, is het alles dat ik ervan wilde. Een game die je zo makkelijk even kan oppakken en wegleggen of gewoon uren achter elkaar spelen, is perfect voor de Switch vanwege de draagbaarheid. Ooh, en het is gewoon super leuk om langzaamaan mijn boerderij uit te breiden. Gisteren heb ik twee kippen gekocht. Ze heten Deckard en Rachael. Sorry.

Thijs Barnhard

Ik heb heel erg veel zin in computerspelletjes dit weekend, maar ik weet niet in hoeverre ik er ook echt aan toe ga komen. Ik wil heel erg graag verder met Golf Story op de Switch omdat die game echt super charmant is en Uncharted: The Lost Legacy heb ik ondertussen nog steeds niet uitgespeeld. Ik weet ook precies waardoor ik nauwelijks aan die games toe kom. Ik zit weer behoorlijk diep in Overwatch door het Halloween Event die deze week gestart is. De beste skin heb ik al (die van Zenyatta), maar er zijn er nog veel meer te winnen. Dat wordt dit weekend dus weer flink levelen.

Martin Verschoor

Fortnite Battle Royale is nu aan het downloaden, want ik hoor van al m'n PUBG-vrienden dat ik ook zeker deze mode voor Fortnite moet proberen. Dus dat gaan we dan maar doen! Als ik het niks vind, dan slinger ik gewoon weer PUBG aan en hengel ik al die Chicken dinners binnen.