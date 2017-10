Het eerste uur van Middle-Earth: Shadow of War

Shadow of war is uit, dus de hoogste tijd om de Xbox One aan te slingeren en het eerste uur van deze game te spelen.

Middle-Earth: Shadow of War gaat verder waar Shadow of Mordor ophield. Sauron is door Talion en Celebrimbor teruggedrongen maar natuurlijk nog niet verslagen. Celebrimbor smeedt op Mt. Doom daarom een nieuwe Ring, waarmee het onsterfelijke duo Mordor hoopt te bevrijden uit Saurons tirannieke greep. Het duurt echter niet lang voordat allerlei ander gespuis ook op deze macht loert en voor je het weet is dus weer heel Mordor in de ban van de Ring.

Monolith Productions heeft het roer niet radicaal omgegooid en dat was ook nergens voor nodig – Shadow of Mordor was niet voor niets dé sleeperhit van 2014.