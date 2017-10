Win een vette Playseat, Thrustmaster-stuur én WRC 7 door 'onze Stig' te verslaan

Je kunt wel stellen dat we veel racetalent op onze redactie hebben. Zo heeft Joe van Burik een racelicentie en heeft Florian Houtkamp, onze collega van Power Unlimited, onlangs nog een karttoernooi tegen BN'ers en gamejourno's gewonnen en daarmee een Super Race Experience binnengesleept.

Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij vindt dat er in je pink al meer racetalent zit dan in een hele Florian. Dan dagen we je uit om donderdagmiddag 26 oktober bij ons op de redactie in Haarlem langs te komen om Florians kont te schoppen!

We hebben die middag twee zwaar indrukwekkende Playseats (Sensastion Pro) met evenzo indrukwekkende Thrustmaster T300RS-racesturen klaar staan.

En als jij Florian en de anderen weet te te verslaan met de snelste tijd, win je één van deze sets. Zonder enige twijfel een enorm vette set-up voor al je racegames thuis. En sowieso krijgen de drie snelste coureurs de game WRC 7 mee!



1 WRC Playseat

1 Thurstmaster Racingstuur

3 WRC games

Als je wel oren hebt naar die vette prijs (en sowieso een gezellige racemiddag), stuur dan een mailtje naar prijsvraag@insidegamer.nl, onder vermelding van "Ik kom rallyracen!".

Hopelijk zien we je de 26ste.