Waarom L.A. Noire mijn favoriete Rockstar-game is

Grand Theft Auto, iedereen heeft het erover. Toen ik klein was had een vriendje van me het spel op veel te jonge leeftijd, en na alle hype op school was ik teleurgesteld toen ik bij hem thuis was om het ook echt te spelen. Een beetje mensen uit de auto trekken, nou en? Rockstar heeft veel betere freeroamgames uitgegeven: L.A. Noire bijvoorbeeld! Rockstar ondersteunde Team Bondi tijdens het maken van L.A. Noire en dat is wat mij betreft hun beste werk.

Rockstar is een van de groten der aarde als het op games aankomt, dat staat buiten kijf. Maar hoewel iedereen vaak voor Grand Theft Auto gaat als hun beste titel, geldt niet voor mij. Het is niet omdat ik me niet goed kan vereenzelvigen met de hoofdpersonages (hoewel het jammer is dat dat zelfs in de laatste game drie mannen waren), want alle hoofdpersonages van Rockstar zijn altijd mannen. Het is ook niet dat ik niet van Grand Theft Auto kan genieten. Ik geniet simpelweg veel meer van L.A. Noire.

Donker randje

Het is deels heel persoonlijk, want ik hou van games en films met een donker randje. Se7en, Gone Girl: heerlijk als er een duister gevoel aan een film wordt toegevoegd. Bovendien hang je in L.A. Noire ook nog eens de Sherlock uit, wat spanning, nadenken en dat gejaagde gevoel van wie-heeft-het-gedaan en hoe-snel-kan-ik-hem-pakken met zich meebrengt. Een game waar je tijdens het koffie halen op kantoor nog over nadenkt. Je kiest in L.A. Noire niet voortdurend zelf, maar je wordt meegenomen op een avontuur en dat blijft mij langer bezighouden dan wanneer ik zelf meer de regie heb.

De setting draagt bij aan dat gevoel, want L.A. Noire speelt zich niet af in de huidige tijd met al onze camera’s en mogelijkheden tot diepgaand forensisch onderzoek. Het is 1947, Los Angeles. De Tweede Wereldoorlog is voorbij, je hangt rond in louche café’s waar de drank rijkelijk vloeit en iedereen je in de smiezen houdt, en in classy tenten waar vrouwen à la Jessica Rabbit het publiek entertainen met mooie nummers zoals Torched Song.



Eigenlijk vind ik L.A. Noire vooral fantastisch om dezelfde redenen als waarom Boardwalk Empire een van mijn favoriete tv-series is. Het geeft je zo’n alles-kan-gebeuren-gevoel, precies het gevoel dat ik had toen ik zelf een paar keer naar Los Angeles ben gereisd, maar dan nog iets heftiger. Elke keer als Nucky Thompson iemand voor zich heeft, dan weet je nooit hoe de scène zal eindigen. Ze kunnen lachend uit elkaar gaan of slechts een persoon verlaat de kamer levend. Dat gevoel had ik ook bij Cole Phelps, die uiteraard vanuit zijn professie van LAPD-agent wat minder heftig tekeer kan gaan op zijn gesprekspartners, maar waarbij gesprekken wel alle kanten op kunnen gaan.

Helemaal weggeblazen

Tot slot zijn er dan nog de duidelijke technische redenen om van L.A. Noire te houden. Het was in die tijd echt een enorme knaller op met name PlayStation 3, omdat de game liet zien waartoe de console echt in staat was. Het blies mij destijds helemaal weg, vooral in zwart-wit. De manier waarop de gezichten bewogen, wat ook op speciale wijze tot stand kwam, is nog steeds prijzenswaardig. Het was in zijn manier van vertellen én in het durven dat actie-georiënteerde gamen los te laten, een trendsetter voor de episodische games die we tegenwoordig veel te spelen krijgen. Daarmee ook een typische Rockstar-game, want de studio weet regelmatig de gamewereld op zijn grondvesten te doen schudden door innovatie en gedurfde keuzes.

Ik kijk alvast uit naar de geremasterde versie van L.A. Noire of een vervolg, want de rechten liggen bij Rockstar. Natuurlijk lijkt die VR Case Files voor HTC Vive me fantastisch, waardoor we ons helemaal kunnen onderdompelen in die heerlijke onderwereld van Hollywood in haar laat-gouden periode.







Door Laura Kempenaar.