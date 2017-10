Star Wars Battlefront 2 singleplayer hands-on preview – Een ongekende invalshoek

Twee jaar geleden maakte DICE een redelijk meeslepende Star Wars-game in de vorm van Battlefront. Hoewel de bekende sfeer van de serie van het beeld afdroop, was de multiplayer alleen niet genoeg voor veel Star Wars-fans. Star Wars Battlefront 2 springt in op die behoefte met een heus verhaal. Niet zomaar een verhaal, maar een dat officieel voortborduurt op de Star Wars-canon, met daarbovenop een unieke en meeslepende invalshoek. We speelden de eerste drie missies.

In het universum van Star Wars zijn de verschillen tussen goed en kwaad eerder grijs dan zwart en wit. Die gedachte wordt verder uitgewerkt in Battlefront 2. Voor het eerst in het gigantische Star Wars-verhaal volgen we namelijk niet een Force-gebruikende supermens als Luke Skywalker of Darth Vader, maar staan we stil bij een meer alledaagse soldaat. Een commandant, welteverstaan, en niet een die zich bij de rebellen schaart, maar vecht in het leger van de Empire: Iden Versio.

Het moment uit de eerste drie missies dat deze nieuwe invalshoek illustreert en inhaakt op een legendarisch en welbekend moment uit de Star Wars-serie, is de vernietiging van de tweede Death Star. De singleplayer van Star Wars Battlefront 2 begint namelijk ten einde van Episode VI: The Return of the Jedi, en de climax van die film krijgen we mee vanaf de planeet Endor, in plaats van vanuit de Death Star zelf of door de ogen van een van de rebellen.

Tijdens een missie om de rebellen op het prachtige Endor te kleineren en een grootschalige hinderlaag in te leiden, horen Iden Versio en haar ondergeschikten uit het niets een keiharde knal. De lucht wordt fel en is luttele momenten later gevuld met stof en brokstukken. “We can grieve later”, is Idens antwoord op het beeld van het massagraf dat ze in de lucht ziet ontstaan. Op dat moment wordt voor de speler duidelijk dat voor de Empire vechten niet per se een slechte zaak is; de rebellen zijn geen heilige boontjes en verdienen de volle laag.

Drie fantasieën, één ervaring

Ter inleiding op onze hands-on met de eerste drie missies van de game, melden ontwikkelaars van Criterion Games en Motive Studios dat de singleplayer is opgebouwd vanuit drie verschillende ‘Star Wars-fantasieën’. Volgens hen vraagt iedere fan zich namelijk drie dingen af. Hoe zou het zijn om zelf als Trooper rond te lopen op een slagveld? Hoe zou het zijn om als een piloot tussen de sterren te vliegen en andere ruimteschepen neer te halen? En hoe zou het zijn om als een held met jouw handelingen impact te hebben op een gigantisch verhaal als dat van Star Wars? De eerste twee kwamen aan bod in de hands-on; voor de derde fantasie moeten we de rest van de missies afwachten.

De eerste missie, een proloog, heet toepasselijk The Cleaner en vindt plaats op een Rebel Security Cruiser. Kort na de slag om Endor onderscheppen de rebellen een boodschap van de Imperials, waarin de plannen voor een hinderlaag op de planeet worden besproken. Iden offert zichzelf op om gevangengenomen te worden op het schip en moet met behulp van haar droid het bericht verwijderen voor de rebellen hem kunnen kraken. De speler bestuurt hier de droid en sluipt via ventilatieschachten en nauwe gangetjes naar de juiste computers.

Al snel doet de droid zijn werk en kan hij Iden weer opzoeken, die op haar beurt uit de cel ontsnapt en in haar eentje de rebellen te lijf gaat. Het schietgeweld werkt uitstekend in de kleine gangen en beperkte ruimtes van dit schip, maar naast een kamer waarin je stand moet zien te houden tegen enkele golven aan rebellen, is de eerste missie qua gameplay voorspelbaar. De vele verwijzingen naar Star Wars-films – zoals Admiral Ackbar die de rebellen instrueert - en de kennismaking met Iden maken het desalniettemin een ontzettend leuke ervaring. De kwaliteit van de animaties en voice-acting benadrukken dat we te maken hebben met een Star Wars-waardig verhaal.

Een gat in de lucht

Na de proloog krijgt Iden Versio de opdracht naar Endor af te reizen, waar ze met twee soldaten de overgebleven rebellen moet uitschakelen. De nauwe en saai ogende gangen van het rebellenschip maken plaats voor een beeldschone planeet, want Endor is ook in dit deel weer een genot om naar te kijken. Tussen de brandende bossen en smeulende ruimteschepen en basissen van Endor, schakelen we de rebellen erg gemakkelijk uit – iets te gemakkelijk. Hoewel we op de hoogste moeilijkheidsgraad spelen, lopen de rebellen namelijk te gretig naar open gebieden toe en zijn ze daarmee een te makkelijk doelwit. Een deel zoekt wel degelijk bescherming, maar de artificiële intelligentie maakt allerminst indruk.

Na het exploderen van de Death Star moet Iden zien te ontsnappen van de planeet. Dat doet ze met behulp van enkele TIE fighters die de rebellen hebben gestolen. Hoewel ze worden bewaakt door onder andere AT-ST’s en een flinke hoeveelheid rebellen, lukt het ze uiteindelijk naar de Death Star te vliegen. Naar de brokstukken van de Death Star, welteverstaan, en dat brengt ons bij verreweg het meest memorabele moment van deze hands-on sessie.

Niet alleen is de ruimte weer zo mooi als je gewend bent van onder andere de films en de vorige Battlefront, het vliegen door de brokstukken van de Death Star geeft een unieke kijk op wat een verschrikkelijk moment is geweest voor de Empire. Wanneer de rebellen aanvallen en er gevochten moet worden, blijkt ook nog eens dat de besturing ten opzichte van de vorige Battlefront sterk is verbeterd. Binnen minuten draait de TIE fighter om zijn eigen as en vernietigt hij schepen alsof het niets is. We manoeuvreren ons door de brokstukken alsof Iden net zo getalenteerd is als Luke Skywalker zelf. Gas geven, ronddraaien, schieten en ontwijken: ruimtegevechten voelen eindelijk intuïtief aan en de afwisseling met gevechten te voet is heerlijk.

Echt Star Wars

De grote vraag voor Star Wars-fans is natuurlijk: voegt Battlefront 2 daadwerkelijk iets toe aan dit legendarische verhaal? Het is te vroeg om daar volmondig ja op te antwoorden, maar de kwaliteit is er. De animaties zijn - ondanks het gebruik van de Frostbite Engine en de bekende horroranimaties van Mass Effect Andromeda - in de cutscenes bijna net zo goed als die van Grand Moff Tarkin in Rogue One. Daarbij weet DICE hoe je het Star Wars-gevoel, dat bijna niet in woorden is te omschrijven, van het beeld laat afspatten.

Ook in de derde missie (Chapter II: The Dauntless) moeten we rondvliegen in een TIE fighter, maar de achtergrond van de vernietigde Death Star wordt ingewisseld voor een grootschalig gevecht met gigantische ruimteschepen om langs te vliegen en talloze voertuigen om te vernietigen. Deze verandering van enscenering is goed genoeg om de variatie in stand te houden, maar we blijven de vraag hebben of de afwisseling en het tempo in de overige negen missies ook aan de orde zijn. In ieder geval lijkt de singleplayer zo’n acht uur te gaan duren, wat prima is voor deze modus. Of het ons blijft meeslepen hangt af van de verdere invulling van het verhaal, dat na de derde missie pas echt lijkt los te barsten (het gaat immers verder waar Episode VI stopt).

Door in te haken op onder andere de laatste wensen van Palpatine, een compleet nieuwe invalshoek te bieden met Iden Versio en een brug te vormen tussen Episode VI en Episode VII, belooft de singleplayer in ieder geval belangrijk te worden voor de algehele franchise. Wie de singleplayer van Battlefront 2 niet speelt, zal dus een deel van het Star Wars-verhaal missen. Alleen al daaruit spreekt het belang van de game. Heb je niets met Star Wars, dan krijg je nog steeds een meeslepende ervaring voor de kiezen, maar wel een waar je het verhaal niet van zult begrijpen. Dat deze game er is voor de fans, moge daarom duidelijk zijn. Afgaande op deze hands-on is dat iets om reikhalzend naar uit te kijken. Je zou bijna The Last Jedi vergeten.





Star Wars Battlefront 2 verschijnt op 17 november voor PS4, Xbox One en PC. De previewversie werd gespeeld op een PS4 Pro.