Tien jaar Assassin’s Creed - Hoge hoogten

Op 13 november bestaat de Assassin’s Creed-serie tien jaar en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Hoewel de franchise zowel hoge hoogten als diepe dalen kent, heeft Assassin’s Creed zijn stempel gedrukt op de game-industrie. In dit artikel nemen we tien jaar free runnen, torens beklimmen en sluipmoorden in historische settings met je door.

De ontwikkeling van de eerste Assassin’s Creed begon al vrij vroeg, vlak na het uitbrengen van Prince of Persia: Sands of Time in 2004. Regisseur Patrice Désilets kwam met het idee om de Perzische prins in te wisselen voor een sluipmoordenaar in het Midden-Oosten van de twaalfde eeuw. Prince of Persia: Assassin was geïnspireerd door Hassan-i Shabbah, een Sjiitische Moslim die de Hashshashin-sekte oprichtte. Deze groep was een tegenbeweging tegen de kruistochten van de elfde eeuw en vermoordde hun Christelijke vijanden publiekelijk. Al snel bleek dat deze insteek voor de game niet paste bij de Prince of Persia-serie, dus werd Assassin’s Creed geboren.

Grote sprong

De eerste Assassin’s Creed maakte in 2007 indruk vanwege de prachtige graphics en introduceerde een hoop mechanieken die nog steeds aanwezig zijn in de serie. Torens beklimmen, uiterst vloeiend over obstakels rennen en spectaculaire zwaardgevechten waren destijds niet eerder op zo’n sterke manier getoond. Ubisoft maakte daarnaast gretig gebruik van de krachtigere hardware van de nog relatief nieuwe PlayStation 3 en Xbox 360, waardoor het middeleeuwse Jeruzalem zich zelfs vandaag de dag nog steeds aardig staande houdt. Hoewel ook het verhaal over Desmon Miles en zijn voorvader Altaïr Ibn-La’Ahad veel gamers overtuigde, kreeg Assassin’s Creed wat kritiek op de repetitieve cyclus die het verhaal voortstuwt. Altaïr moet namelijk telkens drie missies voltooien die naar het volgende Templar-doelwit leiden, die niet veel gevarieerder worden dan achtervolgingen en gevechten.

Twee jaar later kwam Ubisoft echter met een vervolg dat de eerste game op alle fronten overtreft. Assassin’s Creed 2 is vanwege het meeslepende verhaal, het charismatische hoofdpersonage Ezio Auditore Da Firenze en de variatie in gameplay voor velen nog steeds het beste deel in de franchise. Waar Altaïr weinig persoonlijkheid bezit, steelt de jonge Ezio vanaf het eerste moment de show. Door de schokkende executie van zijn familie smacht hij naar wraak, wat zijn drijfveer blijft tot aan het einde van de game.

Dit plot verloopt in de game op een veel natuurlijkere manier dan het origineel en brengt spelers naar allerlei prachtige locaties binnen Florance en Venetië. Niet alleen zitten de twee accuraat ontworpen steden vol met dingen om te verzamelen, maar zijn ze ook het toneel voor afwisselende gameplay. Niemand minder dan Leonardo Da Vinci voorziet Ezio van handige gadgets, zoals de vlieger en de dubbele hidden blade, waarmee Assassin’s Creed 2 minder aanvoelt als een herhalingsoefening. De game zit vol met memorabele momenten en weet met de Pieces of Eden zelfs het moderne verhaal van Desmond interessanter te maken.

Het einde van een icoon

Met het tweede deel had de serie zichzelf definitief gevestigd in het landschap van de moderne topgames. Het succes van de iconische Ezio en de renaissance als achtergrond leidde tot het jaarlijks uitbrengen van nieuwe games in de franchise. In 2010 kwam daarom Assassin’s Creed Brotherhood uit, een direct vervolg op het tweede deel met op het eerste oog minder fundamentele verschillen. Ezio is ouder, wijzer en begeeft zich in het prachtige Rome waar hij district voor district verovert van de Templars. Net als de vorige delen zit de stad vol met historische hoogtepunten, waaronder het Colosseum en Castel Sant’Angelo. Wellicht de meest ingrijpende aanpassing is de Brotherhood, een groep sluipmoordenaars die Ezio om zich heen verzamelt door inwoners te rekruteren. Deze kunnen vervolgens op missie worden gestuurd of spelers met een fluit op de vingers bijstaan tijdens gevechten. Ook kreeg de game voor het eerst een multiplayermodus, die enigszins in het niet valt bij het aantrekkelijke singleplayerpakket.

Brotherhood wordt gezien als een van de beste Assassin’s Creed-games. Behalve de Brotherhood zelf, nieuwe chain kills en wapens als de kruisboog, voegde de game echter weinig nieuws toe, maar vanwege het verhaal en de grafische pracht is de game nog steeds geliefd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ubisoft besloot nog een keer met Ezio in zee te gaan in Assassin’s Creed Revelations. Revelations speelt zich af in Constantinopel en volgt de inmiddels grijze Ezio in zijn laatste jaren. Hoewel er op het gebied van gameplay wederom weinig werd toegevoegd, was het verhaal voor veel gamers reden om de serie na twee achtereenvolgende delen toch nog een kans te geven. In de game is een belangrijke rol weggelegd voor Altaïr en het verhaal vormt samen met de film Assassin’s Creed Embers een prachtig einde van de Ezio-trilogie.

Onverwachte koers

In 2011 besloot Ubisoft de boel op te schudden door te kiezen voor de Amerikaanse Revolutie als setting voor Assassin’s Creed 3. De koelbloedige half-Indiaan Ratonhnhaké:ton, beter bekend als Conor, nam ditmaal de hoofdrol op zich in een verhaal waarin hij zijn stam probeert te redden van de ondergang en zich aansluit bij de Founding Fathers om deel te nemen aan de revolutie. Hoewel de nieuwe Anvil-engine zorgt voor prachtige omgevingen, verloor dit deel de identiteit van de serie voor sommigen uit het oog. De game bevat minder gebouwen om te beklimmen en omdat de Amerikaanse Revolutie behoorlijk afleidde van het echte plot, kon de game niet iedereen bekoren. Wel was er een mooi einde weggelegd voor Desmond.

Een onverwacht succes van het derde deel waren de bootgevechten. Ubisoft had door dat er meer kon worden gehaald uit knallende kanonnen en klinkende sabels op zee, waarmee Assassin’s Creed 4: Black Flag een feit was. Black Flag wordt niet zozeer geprezen om de toepassing van de Assassin’s Creed-formule, maar vooral omdat het een hele toffe piratengame is. In tegenstelling tot Conor is Edward Kenway een fantastisch personage die het leven minder serieus neemt. Als deze rum drinkende zatlap kunnen spelers roven en plunderen op zee, of juist een van de steden bezoeken te midden van prachtige natuur. De combinatie van een eigen schip opbouwen, de toevoeging van meer cover-based sluipwerk en een ouderwets piratenverhaal maakt de Black Flag een van de hoger gewaardeerde games. Niet slecht voor een titel die aanvankelijk slechts een spin-off zou zijn.

Overambitieus

Hoewel Black Flag er op de huidige generatie consoles prachtig uitziet, is de game gebouwd met de vorige generatie in het achterhoofd. Assassin’s Creed Unity was de eerste game die vanaf de grond af aan werd opgebouwd voor nieuwe hardware, met alle gevolgen van dien. Het is uiteraard niet onopgemerkt gebleven dat Unity kampte met flink wat bugs en glitches, waarmee Ubisoft een behoorlijk imagoprobleem heeft opgelopen. En dat is jammer, want na een behoorlijke hoeveelheid patches is het Parijs ten tijde van de Franse Revolutie een feest voor het oog. Ook was het voor het eerst mogelijk om vloeiend naar beneden te klimmen en wordt de revolutie neergezet met een knap oog voor detail. Helaas gooide Ubisoft zijn eigen ruiten verder in door microtransacties toe te voegen en de inmiddels uitgemolken torenmechaniek in de game te stoppen.

Enigszins ironisch is dat Assassin’s Creed Rogue, die datzelfde jaar voor de vorige generatie consoles uitkwam, ontzettend gepolijst is. Rogue is de afsluiter van wat de Kenway-trilogie genoemd wordt. De game bouwt voort op de basis van Black Flag en speelt uitstekend in op het dubbele moraal van de strijd tussen de Assassins en de Templars. Spelers kruipen in de huid van Shay Patrick Cormack, die de Brotherhood verraadt en zich aansluit bij de Templars. Het spelen als de vijand geeft een leuke twist aan het geheel, maar verder biedt de game geen opzienbarende veranderingen.

De weg omhoog

Ondanks de toenemende kritiek op de jaarlijkse release van de games, kwam in 2015 Assassin’s Creed Syndicate uit. Fans hielden hun hart vast, maar Syndicate is in veel aspecten een stap vooruit. De game liep bij lancering vrijwel vlekkeloos en het Victoriaans Londen blijkt een uitstekende stad voor een Assassin’s Creed-game te zijn. Voor het eerst krijgen spelers ook de keuze uit twee protagonisten: broer en zus Jacob en Evie Frye. Hoewel de twee in de praktijk niet drastisch van elkaar verschillen, krijgt Jacob net wat meer handige vaardigheden om vijanden in directe gevechten de baas te zijn, terwijl Evie beter is in daadwerkelijk sluipmoorden. Ook de rope launcher zorgt voor een significante versnelling van bewegen over de daken en het verhaal bevat de nodige historische figuren, waaronder Alexander Graham Bell en koningin Victoria.

Al met al is Syndicate een prima Assassin’s Creed, maar Ubisoft had gezien de tegenvallende verkoopcijfers duidelijk imagoschade opgelopen. Het bedrijf besloot in 2016 dan ook geen nieuwe Assassin’s Creed uit te brengen, hoewel fans wel werden getrakteerd op de Ezio Collection en een bioscoopfilm die wisselend werd ontvangen. Na een tussenjaar die Ubisoft meer tijd heeft gegeven om goed werk af te leveren, is het dit jaar tijd voor een nieuwe Assassin’s Creed, Origins, die hopelijk behoort tussen de klassiekers die Ubisoft heeft gecreëerd.

Door: Jacco Peek



Assassin’s Creed Origins verschijnt op 27 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.