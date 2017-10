Redactievideo - We pimpen onze vergaderruimte

We hebben als gamenieuwsgiganten betreft natuurlijk álle ruimte nodig die we maar kunnen pakken. En daarom hebben we op de begane grond van ons gebouw gewoon de grote vergaderruimte ingepikt waar wij (maar ook Power Unlimited en Gamer.nl) breinstormen over alle vette artikelen en video's die we op de site zetten.

Maar zeg eerlijk; het is nog wat kaal (in tegenstelling tot onze redactie). Dus we zijn begonnen de boel te pimpen, nu in eerste instantie met twee vette Playseats, Thrustmaster-stuurtjes en WRC7. En dat moet gevierd worden. Donderdagmiddag gaan we een rallymiddagje houden met wat snaaisel en houden we een wedstrijdje waar je prijzen mee kunt pakken. En we zouden het gezellig vinden als je langskomt en meedoet. We beginnen rond een uurtje of 15.00, maar we gooien de deur open vanaf 14.00.







Zin om langs te komen (neem gerust vrienden en vriendinnen mee)? Stuur even een mailtje naar redactie@insidegamer.nl met 'gezellig racen' in de kop met je naam en het komt helemaal goed.