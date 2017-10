Op Verzoek - Opvallende veranderingen aan games door lokalisatie

Er zijn ontzettend veel verschillende games die ook van overal ter wereld vandaan komen. Veel games worden vervolgens gelokaliseerd, zodat ook mensen uit andere regio’s kunnen genieten van deze spellen. Vaak worden games natuurlijk vertaald, maar zo af en toe wordt ook wat content aangepast. In deze Op Verzoek hebben we vijf opvallende veranderingen aan games door lokalisatie op een rijtje gezet.

Tokyo Mirage Sessions #FE

Tokyo Mirage Sessions #FE zou eerst gelanceerd worden onder de naam Shin Megami Tensei x Fire Emblem. De gameplay lijkt ontzettend op die van de Persona-serie, maar dan wel met een aantal Fire Emblem-personages waar ook het verhaal om draait. Een mooie opzet, maar door de lokalisatie werd er behoorlijk wat roet in het eten gegooid.

Niet alleen zijn er talloze scènes gecensureerd en bepaalde kostuums aangepast, maar is er een volledig gedeelte van de game verwijderd. In de Japanse versie zit een strandscène waarin een fotoshoot wordt gegeven met de belangrijke vrouwelijke personages in bikini. Nintendo besloot dat dit een beetje te veel van het goede was en heeft de scène uit de game geschrapt voor de lokalisatie naar het Westen, samen met de badpakjes en zwembroeken die in de Japanse versie als cosmetische pakjes beschikbaar zijn tijdens gevechten. Hieronder is te zien hoe een van de bikini’s is omgetoverd tot iets dat het labeltje 12+ ten goede doet.

Mystic Quest

Mystic Quest was de eerste Final Fantasy-game die naar het Westen kwam. Niet alleen dat, het spel was ook nog eens eerst naar de Verenigde Staten gekomen, waarna de game een jaar later gelokaliseerd werd naar Japan en uiteindelijk Europa. Deze game, die in de VS verscheen als Final Fantasy USA: Mystic Quest, is een Final Fantasy spin-off om een breder publiek mee aan te spreken.

In realiteit is Mystic Quest een versimpelde versie van Final Fantasy – Final Fantasy voor noobs dus. De vijanden in het spel zijn niet sterk, er zijn maar weinig wapens en andere equipment-opties, en de wereldkaart is simpel en lineair. Dit spel is vooral later door veel Westerse Final Fantasy-fans opgevat als een belediging van de Westerse gamer; Westerlingen zouden niet kundig genoeg zijn om de moeilijkheidsgraad van Final Fantasy te kunnen waarderen. Om het nog erger te maken is de game later naar Japan gebracht, waarna het spel moeilijker gemaakt is door onder andere vijanden sterker te maken.

Super Mario Bros. 2

Nog zo’n geval van een game die te moeilijk zou zijn voor iedereen die niet in Japan woont. Super Mario Bros. 2 in het Westen is niet dezelfde game als in Japan. De Japanse versie van deze game is jaren later uitgebracht als Super Mario Bros.: The Lost Levels. Nee, deze Mario-game is door Nintendo lange tijd gemarkeerd als te moeilijk voor Westerlingen.

Ondertussen was Yume Kojo: Doki Doki Panic uitgekomen voor de Family Computer Disk System. Deze game kwam uit voor een festival van Fuji Television en de personages, thema’s en vijanden uit de game waren bedoeld om de mascottes en thema’s van het Yume Kojo-evenement te representeren. De game leek wel simpel genoeg om uit te brengen in Europa en de Verenigde Staten, waarna alle speelbare personages zijn veranderd in Mario-personages en de titel werd omgedoopt tot Super Mario Bros. 2. Peach was hier voor het eerst een speelbaar personage, waarin zij de kracht heeft om voor korte periodes in de lucht te zweven. Deze vaardigheid heeft Peach vervolgens ook in de Super Smash Bros.-serie gekregen.

Wolfenstein: The New Order

Het Nazi-verleden van Duitsland is nog altijd een zere plek. Het land houdt er niet van herinnert te worden aan Hitler en zijn volgelingen die miljoenen joden en andere minderheden mishandelden en vermoordden. Om die reden is het een strafbaar feit Nazi-symbolen af te beelden op speelgoed in Duitsland. Niet gek dus dat alle verwijzingen naar en symbolen van de Nazi’s verwijderd zijn voor releases van de Wolfenstein-games in Duitsland.

De Wolfenstein-game uit 2009 is er zelfs teruggeroepen en verboden, door één enkele afbeelding van een swastika. Dan vraag je je misschien af waar de Wolfensteins die in Duitsland wel uitkomen over gaan, als ze niet gaan over het neerknallen van Hitlers soldaten. In plaats daarvan vechten spelers tegen The Regime, dat de nazi’s als slechteriken moet vervangen zonder de essentie van de game te veel te veranderen. Echter valt te betwisten of Wolfenstein nog wel Wolfenstein is zonder het Nazi-verhaal.

Fire Emblem Fates

Nog een vrij recente lokalisatie die tot veel verontwaardiging leidde is een aanpassing in Fire Emblem Fates. Het eerste punt waar veel fans over vielen was het feit dat de mogelijkheid om personages te aaien is verwijderd voor de lokalisatie naar het Westen. Echter is er ook een homoseksuele scène veranderd, wat uiteraard nog veel meer ophef veroorzaakte.

De hoofdpersoon (je geeft de personages zelf een naam) wil een magisch poeder gebruiken om een personage tijdelijk in een vrouw te veranderen (en vice versa), om een gay personage genaamd Soleil te verleiden. In de lokalisatie loopt het gesprek anders, laat hij Soleil een blinddoek dragen en moet Soleil hem inbeelden als vrouw. Het probleem met het origineel laat zich raden: iemand kan een ‘magisch poeder’ gebruiken om zijn geslacht te veranderen! Een hoop mensen zien de verandering dan ook als een verbetering, hoewel er ook gamers zijn die dit zien als nóg een onnodige aanpassing door Nintendo.

Wat wordt de volgende Op Verzoek? De mooiste steden in games De beste games waarin bouwen centraal staat De beste racetracks in games

Dit waren vijf opvallende veranderingen aan games door lokalisatie. Natuurlijk zijn ook veel kleine veranderingen gedaan aan bijvoorbeeld Bravely Default, Pokémon Stadium-games en Majora’s Mask, en nog vele andere games. Welke interessante lokalisaties ontbreken hier nog? Laat het weten in de comments, en stem op de Op Verzoek van volgende week!