Gear Club Unlimited – Preview

Florian werd uitgenodigd door ontwikkelaar Microïds om de eerste echte racegame voor de Nintendo Switch te checken in de studio in Lyon. Wordt dit, zoals de ontwikkelaar zelf zegt, de Gran Turismo voor de Switch?

Gear Club Unlimited komt exclusief uit voor de Nintendo Switch, maar is van oorsprong een mobile game. We mogen het alleen geen simpele poort noemen, want zo’n beetje de hele game is aangepast voor de Switch, voor een meer console-achtige ervaring. Microïds gaf zelf al aan nagedacht te hebben om het gewoon Gear Club 2 te noemen, dus dat geeft wel aan dat er flink wat vernieuwing in zit.

Safehouse

Het goede nieuws is dat Gear Club Unlimited als een zonnetje draait op de Switch. De game draait in 1080p op de TV en in 720p in handheld mode, op 30 frames per seconde. Gear Club Unlimited maakt daarnaast gebruik van een lekker breed kleuren pallet, waardoor de game er een stuk vrolijker uitziet dan de gemiddelde racegame, wat overigens prima past bij de Switch. Verwacht geen Gran Turismo graphics van Gear Club Unlimited, maar het is alsnog knap wat Microïds uit de relatief simpele hardware van de Switch weet te trekken.

De presentatie is dus dik okay en als kers op de taart heb je in Gear Club Unlimited je eigen Safehouse, die je geheel zelf kunt inrichten. Je begint in een klein muf hokje, maar die kan je uitbouwen tot een gigantische garage, waar al je auto’s op je staan te wachten. Buiten dat, doe je al de upgrades aan de auto’s in je eigen Safehouse, door ze simpelweg in een ander gedeelte van de garage te slepen. Zo kan je upgrades doen aan de buitenkant van je scheurijzers, zoals de kleur veranderen of vol plakken met stickers, maar er zijn ook daadwerkelijk upgrades te vinden voor je auto, zoals uitlaten, velgen, ophanging, spoilers, luchtfilters en nog veel meer. Heel diepgaand is het allemaal niet, maar vooral het feit dat je zowel de auto’s als je garage kunt customizen is cool gedaan.

400 events

Gear Club Unlimited heeft een grote wereld, maar je kunt er niet vrij in rondrijden. In plaats van er zelf naartoe te rijden kies je via de map het volgende event en binnen no-time sta je klaar bij de start van de race. Dit breekt de illusie van een open wereld behoorlijk, maar blijkbaar was dit niet haalbaar op de Switch. Gelukkig zijn er wel meer dan 400 events beschikbaar, verdeeld over 200 tracks, variërend van een race, time trial of off-road rally race. Aan content geen gebrek dus.

Tot dusver was ik behoorlijk onder de indruk tijdens de presentatie en mijn eerste kennismaking met de game, maar toen ik zelf een paar uur mocht spelen, werd ik al snel een stuk minder enthousiast. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar de game speelt gewoon niet echt lekker door de physics, besturing en knoppen op de Switch.

Onnatuurlijk

De physics zijn flink verbeterd ten opzichte van de mobile versie, maar komen nog lang niet in de buurt van andere dergelijke racegames op de consoles. Je krijgt totaal geen feedback over wat er met je banden gebeurt onder je kont en de auto’s plakken heel onnatuurlijk op de weg. Het is praktisch onmogelijk om een drift te maken of om je auto’s überhaupt in de vangrail te klappen.

Sterker nog, standaard staan er in de game allerlei assist aan, zoals auto-steering en auto-braking, waardoor je letterlijk alleen maar gas hoeft te geven, that’s it. Dat is nog tot daar aan toe, maar zelfs als je alle assists uitzet, heb je nog steeds het gevoel een soort racegame on rails te spelen, aangezien de assists nooit helemaal uitgeschakeld kunnen worden.

Analoge triggers

De reden hiervoor is niet per se een keuze van Microïds, maar meer een probleem van de Switch zelf, waar Microïds mee probeert te leven. De Switch heeft namelijk helemaal geen analoge triggers, waardoor je 2 standen hebt; aan of uit, oftewel vol gas of niets. Hetzelfde geldt voor de rem. Om dit ‘op te lossen’ schat de engine achter Gear Club Unlimited zelf in hoe hard je gas moet geven of moet remmen om de aankomende bocht te halen. Met andere woorden, de game zelf corrigeert voor het feit dat je analoge triggers mist.

Dit betekent dat het praktisch onmogelijk is om bijvoorbeeld te laat te remmen, of te snel op het gas te gaan na een bocht. De game past namelijk in real-time de kracht van je remmen en je gaspedaal aan, aangezien je zelf die input via de Switch niet kunt geven. Het is in theorie een prachtig bedachte oplossing, maar het gevolg is een racegame die zich maar vreemd laat besturen.

Kinderlijk eenvoudig

Daarnaast wordt de game hierdoor veel en veel te gemakkelijk. Zelfs als je auto volgens de stats een stuk langzamer is dan je tegenstanders, is het nog kinderlijk eenvoudig om als eerste over de finish te gaan. Het enige wat je hoeft te doen is belachelijk laat remmen, want het systeem red je toch wel, en constant vol gas houden. De balans is wat dat betreft nog ver te zoeken.

Gek genoeg heb ik me toch aardig goed vermaakt met Gear Club Unlimited, maar dat komt meer door de Switch zelf. Het is nu eenmaal heel cool om lekker een potje te kunnen racen op de Switch! Als ik die roze Switch zonnebril echter afzet, zie ik een game die op elk ander systeem in deze vorm onder de maat is. Het is een beetje zo’n typische download game, waar je 15 euro voor moet betalen en je een avondje dikke lol hebt. Dit wordt echter een full price game voor de Switch! Na gesprekken met de devs weten ook zij dat er nog een hoop werk te doen is aan de physics en de besturing en hopelijk wordt dat nog gefixt voor release, maar met nog maar dik een maand te gaan, ga ik er niet vanuit dat het nog hard wordt aangepast. Fingers crossed, want racen op de Switch is fantastisch!

Geschreven door Florian Houtkamp.