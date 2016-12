PlayStation Plus-titels voor januari bekend

Sony heeft de gratis games bekendgemaakt die PlayStation Plus-leden in januari ontvangen. In totaal krijgen de betalende leden zes titels.

De adventure-game Day of the Tentacle Remastered wordt beschikbaar gesteld voor PlayStation 4 en PlayStation Vita. De survival-game This War of Mine: The Little Ones is ook speelbaar voor eigenaars van een PlayStation 4.

De andere titels zijn The Swindle voor PlayStation 3, PlayStation 4 en PlayStation Vita, Titan Souls voor PlayStation 4 en PlayStation Vita, Blazerush voor PlayStation 3 en Azkend 2 voor PlayStation Vita.

Tot 3 januari kunnen Plus-leden nog de titels van december downloaden. Dit zijn Stories: The Path of Destinies, Invisible, Inc., Hyper Void, Tiny Troopers Joint Ops, Color Guardians en VVVVVV.