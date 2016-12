CD Projekt Red zoekt programmeurs voor vliegende auto's

Witcher 3-ontwikkelaar CD Projekt Red is op zoek naar nieuwe programmeurs voor de ontwikkeling van Cyberpunk 2077.

In twee vacatures op de website van de ontwikkelaar meld Project Red dat ze op zoek zijn naar een 'vehicle gameplay programmer' en een 'gameplay designer'. De eerste functie wijst er mogelijk op dat spelers in aankomende game Cyberpunk 2077 vliegende voertuigen kunnen besturen.

In de tweede vacature meldt de ontwikkelaar ook dat ze het team in Krakau, Polen "willen verdubbelen, misschien wel verdriedubbelen" van de huidige twee naar maximaal zes mensen.

Cyberpunk 2077 is de aankomende AAA-titel van de ontwikkelaars achter The Witcher 3: Wild Hunt. Een releasedatum is nog niet bekend.