Fangemaakte rom-hack Pokémon Prism uitgelekt door piraten

De fangemaakte game Pokémon Prism is uitgelekt door een piratengroep. Vorige week werden de ontwikkelaars door Nintendo gedwongen om het project te annuleren.

De ontwikkelaars werkten acht jaar lang aan Pokémon Prism, een rom-hack van Pokémon Crystal, voordat Nintendo het project stopzette wegens inbreuk op hun handelsmerken. Pokémon Prism moest eigenlijk op kerstmis verschijnen.

Nu heeft een groep piraten een uitgelekte versie van de fangame uitgebracht via 4chan. In een tekstbestand geven de piraten aan niet geaffilieerd te zijn met de ontwikkelaars van de game. De groep claimt verder dat zij het bestand in handen hebben wegens "onoplettendheid" van een lid van het ontwikkelteam. Het bestand dat is uitgelekt wijkt iets af van de versie die het team oorspronkelijk wilde uitbrengen. De aftiteling met verwijzingen naar de makers is vervangen door een eenvoudig scherm waar de spelers bedankt worden.

Pokémon Prism laat spelers op avontuur gaan als de zoon of dochter van Lance, de Elite Four kampioen uit Pokémon Red en Blue. De fangame bevat daarnaast een nieuwe regio om te ontdekken genaamd Naljo en nieuwe type Pokémon zoals Abnormal, Sound en Gas.

Dit jaar zijn meerdere fanprojecten gebaseerd op Nintendo-games geannuleerd door advocaten van de Japanse gamemakers. Een andere Pokémon-game met de subtitel Uraniam en een Metroid 2-remake werden stopgezet door Nintendo.